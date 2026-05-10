Il corridoio Pakistan-Iran sfonda il blocco di Hormuz

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"Quando più di 3.000 container diretti in Iran hanno iniziato ad accumularsi nei porti di Karachi, la crisi dello Stretto di Hormuz si era già estesa oltre il mare. Ora stava mettendo sotto pressione i moli, le autorità doganali e i valichi di frontiera del Pakistan. Poco dopo, Islamabad ha annunciato un meccanismo di transito via terra per le merci di paesi terzi che attraversano il Pakistan per raggiungere l'Iran". Lo scrive in una interessante analisi l'esperto di geopolitica pakistano F.M. Shakil nel suo ultimo articolo per the Cradle.

Questo cambiamento, prosegue, si verifica mentre l'influenza di Washington sulle nazioni del Golfo Persico e dell'Asia occidentale continua a diminuire, portando a nuovi aggiustamenti geostrategici in tutta la regione. La sicurezza energetica, la cooperazione militare e le rotte commerciali vengono rivalutate, mentre Cina e Russia promuovono silenziosamente alternative che riducono l'influenza degli Stati Uniti e aprono nuovi collegamenti regionali.

Per il Pakistan, il calcolo è anche interno. Il commercio di transito promette entrate doganali, attività portuale e leva in un momento in cui Islamabad è schiacciata dal debito, dai costi energetici e dalle pressioni sulla sicurezza lungo la sua frontiera occidentale.

Il 25 aprile, sottolinea Shakil, il Ministero del Commercio pakistano ha emanato l'«Ordinanza 2026 sul transito di merci attraverso il territorio del Pakistan» e tre principali porti marittimi – il porto di Karachi, il porto di Qasim e il porto in acque profonde di Gwadar – sono stati designati per ricevere e spedire merci verso l'Iran e, da lì, verso gli Stati dell'Asia centrale. I resoconti dei media hanno descritto la decisione come un modo per l'Iran di aggirare il blocco statunitense legato allo Stretto di Hormuz, sebbene Islamabad abbia evitato di presentarla in termini apertamente conflittuali. All'inizio del mese scorso, il Pakistan ha inviato una spedizione di carne bovina congelata in Uzbekistan attraverso l'Iran, aprendo una nuova rotta terrestre attraverso il valico di frontiera di Gabd-Rimdan.

Parlando con The Cradle, Mushahid Hussain Syed, ex ministro dell'informazione e capo della Commissione Difesa del Senato pakistano, afferma: «L'ingiusto blocco ha lasciato migliaia di container iraniani bloccati nei porti di Karachi, rendendo più difficile per la popolazione iraniana procurarsi beni di consumo. Tuttavia, non sono d'accordo con i resoconti dei media che suggeriscono che i corridoi terrestri rendano tecnicamente inefficace il blocco statunitense. I media hanno fatto sembrare questa struttura un modo per aiutare l'Iran ad aggirare il blocco, anche se ha una pura finalità commerciale».

Il risultato immediato delle nuove normative pakistane è il potenziale sblocco di circa 3.000 container iraniani bloccati a Karachi, dopo che le restrizioni sulle navi avevano lasciato generi alimentari e beni di consumo essenziali bloccati nella città portuale pakistana.

Il 1° maggio, un giornalista ha chiesto al presidente Donald Trump se fosse a conoscenza del fatto che il Pakistan avesse aperto rotte terrestri con l'Iran. Egli ha risposto di esserne a conoscenza, esprimendo al contempo rispetto per il feldmaresciallo Asim Munir e il primo ministro Shehbaz Sharif. Majyd Aziz, presidente della Federazione dei datori di lavoro del Pakistan, dichiara a The Cradle: «L'opinione comune suggerisce che Cina e Russia abbiano effettivamente avuto un ruolo nella formulazione di questa politica. Tuttavia, il buon senso indica che la struttura non sarebbe stata offerta senza l'approvazione tacita di Washington».

Aziz spiega che, nel caso della Cina, l'accordo consentirebbe molto probabilmente il commercio Cina-Iran attraverso il Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC). La Russia, sempre alla ricerca di accesso a porti in acque calde, vedrebbe anch'essa la geografia del Pakistan come un'opportunità per aggirare le sanzioni.

L'Iran, continua nella sua analisi l'esperto pakistano, sta sradicando la propria infrastruttura logistica dal Golfo Persico per spostare il proprio commercio marittimo – gestito principalmente dagli Emirati Arabi Uniti – verso il corridoio terrestre del Pakistan. Il trasferimento di merci del valore di decine di miliardi di dollari dall'hub di Jebel Ali a Dubai verso porti come Gwadar, Karachi e Port Qasim indica un chiaro cambiamento nel panorama commerciale regionale.

In una serie di post su X, The Tehran Times ha affermato che il Paese ha sostituito il porto di Jebel Ali con i porti marittimi pakistani, sostenendo che la nuova rotta potrebbe accelerare il movimento delle merci, ridurre i costi e avvicinare l'Iran alla rete CPEC e alla Belt and Road Initiative.

"Negli ambienti commerciali pakistani, la domanda ora è: cosa accadrà al meccanismo delle rotte terrestri con l'Iran se lo Stretto riaprirà al traffico marittimo regolare? Aziz rivela: «Una sospensione delle ostilità e la riapertura dello Stretto finirebbero per allentare la pressione sull'economia globale. Tuttavia, le sei rotte terrestri verso l'Iran rimarranno intatte e alla fine diventeranno permanenti, anche se la guerra finisse. Questo non solo genererà entrate considerevoli, ma si spera che il gasdotto Iran-Pakistan, a lungo rinviato, inizi a funzionare». Aggiunge che il problema di fondo rimane l'approccio conflittuale di Tel Aviv, radicato nella sostanziale e incrollabile influenza di Israele su Washington. «Netanyahu non vedrebbe di buon occhio un passo indietro degli Stati Uniti e il consenso dell'Iran a un compromesso ragionevole – osserva Aziz –. Pertanto, la battaglia continuerà in una fase altalenante».", conclude Shakil.