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Putin riceve Fico a Mosca nelle celebrazioni dell’81º anniversario della Vittoria

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Putin riceve Fico a Mosca nelle celebrazioni dell’81º anniversario della Vittoria

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Il presidente russo, Vladimir Putin, ha incontrato sabato il primo ministro slovacco Robert Fico, giunto nella capitale russa in occasione delle celebrazioni per l’81º anniversario del Giorno della Vittoria.

Nel corso di una breve conversazione privata precedente l’avvio dei negoziati ufficiali, i due leader hanno scambiato impressioni sugli eventi commemorativi del 9 maggio. Fico era arrivato venerdì nella capitale russa, dove ha deposto fiori davanti alla Tomba del Milite Ignoto, situata lungo le mura del Cremlino, per rendere omaggio ai soldati sovietici caduti nella liberazione del suo paese.

LEGGI: La Russia celebra l’81º anniversario della Giornata della Vittoria: Putin: "Salvammo il Paese e il mondo intero"

In precedenza, il segretario di Stato del Ministero degli Esteri slovacco, Rastislav Chovanec, aveva dichiarato che Fico intendeva trasmettere un messaggio dal leader del regime ucraino, Volodymyr Zelensky, al presidente russo. «Potrà anche ottenere preziose informazioni dal presidente russo su come egli veda gli sforzi per porre fine alla guerra», ha affermato Chovanec.

Lo stesso primo ministro slovacco ha inoltre indicato che intende discutere con Vladimir Putin delle relazioni bilaterali, comprese «alcune divergenze». Parlando con i giornalisti davanti al Cremlino, il leader slovacco si è autodefinito «la pecora nera» tra i politici europei, a causa della sua riluttanza a difendere la posizione che Bruxelles impone agli altri paesi.

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