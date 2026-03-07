Caitlin Johnstone - Non chiamateli eroi: perché esaltare i caduti americani alimenta il massacro di civili

Caitlin Johnstone*

I soldati statunitensi che vengono uccisi nella guerra contro l'Iran non erano eroi. Non sono morti difendendo il loro Paese. Non sono morti combattendo per proteggere gli americani. Sono morti promuovendo i programmi geostrategici di oligarchi e amministratori imperiali che non avvantaggiano in alcun modo i comuni cittadini americani.

È importante non valorizzare queste persone per due motivi. In primo luogo, ciò favorisce il reclutamento militare statunitense, presentando falsamente la carriera di questi soldati imperiali come nobile ed eroica. In secondo luogo, inquadra falsamente la guerra in cui sono morti come una giusta causa che sta rendendo il mondo un posto migliore, piuttosto che come una guerra di aggressione contro una nazione che non rappresentava letteralmente alcuna minaccia per la loro patria.

Queste non sono piccole e innocue bugie innocenti. Sono narrazioni propagandistiche estremamente distruttive che facilitano atti di massacro militare di massa ai danni di esseri umani reali.

Non aiutate i guerrafondai a diffondere queste bugie. Non fingete che siano vere per aiutare la gente a provare sentimenti di bene per i soldati morti. La gente non dovrebbe provare sentimenti di bene per i soldati morti. La gente dovrebbe essere arrabbiata e sconvolta, e dovrebbe chiedere che questa orribile guerra finisca immediatamente.

Quei soldati non sono morti per nessuna nobile ragione. Sono morti per denaro, per potere e per Israele. Hanno sprecato le loro vite e sono morti per motivi stupidi e indegni. Non permettete a nessuno di affermare il contrario.

Il 28 febbraio, il presidente Trump ha dichiarato ad Axios che la guerra contro l'Iran potrebbe concludersi "tra due o tre giorni".

Il 1° marzo Trump ha pubblicato un videomessaggio in cui affermava che la guerra sarebbe “durata quattro settimane o meno”.

Il 2 marzo, Trump ha dichiarato dalla Casa Bianca che la guerra durerà “da quattro a cinque settimane”, aggiungendo che l’esercito americano ha “la capacità di andare ben oltre”.

Il 4 marzo, il Segretario alla Guerra Pete Hegseth dichiarò alla stampa: "Si può dire quattro settimane, ma potrebbero essere sei, potrebbero essere otto".

Il 6 marzo, Politico ha riferito che il Pentagono sta pianificando una guerra che duri fino a settembre.

Chissà cosa diranno dopo settembre?

Finora, la resistenza della sinistra alla guerra in Iran è stata relativamente debole e inadeguata. Uno dei motivi è che molte voci favorevoli al cambio di regime si sono inserite nel movimento pro-Palestina e promuovono la loro posizione da tre anni.

Seguivo alcuni account pro-Palestina su TikTok e Instagram che suonavano benissimo quando parlavano di Gaza, ma si trasformavano improvvisamente in Lindsey Graham quando parlavano dell'Iran. Voglio dire, sto un po' esagerando – lo mascherano con un linguaggio che suona di sinistra ecc. – ma funzionalmente la loro posizione non è stata molto diversa da quella di Marco Rubio. Non ho tempo per una grande guerra di insulti con personalità minori di internet, quindi non ho intenzione di chiamare in causa nessuno né di citare esempi specifici, ma in breve, volevano un cambio di regime e promuovevano l'idea che dovremmo tutti "mettere al centro le voci iraniane", ovvero le voci della diaspora iraniana guerrafondaia.

Ciò è accaduto in tutto il movimento pro-Palestina, sia online che offline, e ha messo a dura prova la fiducia delle persone quando si tratta di resistere all'ultima atrocità di massa di Trump.

L'idea che dovremmo sottomettere la diaspora iraniana alla moralità di questa guerra è folle e non merita di essere presa sul serio. Troppi esponenti della sinistra si sono lasciati intimidire dai guerrafondai di origine iraniana, costringendoli al silenzio su questo fronte, esattamente come hanno permesso agli ebrei occidentali di costringerli al silenzio sulla Palestina per decenni. La loro sana sensibilità di sinistra viene sfruttata da cinici manipolatori perché vogliono essere ricettivi verso quello che percepiscono come un gruppo emarginato, e questo li porta ad abbracciare le stesse identiche posizioni di politica estera della CIA e del Dipartimento di Stato americano.

Questa è una stupidaggine, e deve finire. Il tuo istinto sulla natura orribile di questa guerra è corretto. Chiunque ti abbia detto di non opporti è uno stronzo. Non permettere a nessuno di zittirti e metterti a tacere, indipendentemente da dove provenga la sua famiglia. Rispondigli. Digli di stare zitto. Hai ragione, e loro hanno torto. Esci e inizia a resistere a questa cosa.

Non capisco chi si preoccupa di mandare truppe americane sul campo in una guerra di aggressione che sta già massacrando centinaia di civili ogni giorno. Per me, queste persone sono come alieni. Non riesco proprio a immaginare cosa significherebbe vivere in una mente che considera il bombardamento dei civili una cosa positiva e che ha "paura" di un orribile conflitto militare solo se questo ucciderà molti soldati del proprio stesso Paese.

La CNN ha pubblicato un articolo intitolato "Un abitante di Teheran sperava nella guerra, ma la morte di un amico in un bombardamento lo ha 'distrutto'", in cui si legge quanto segue:

Un abitante di Teheran che ha parlato con la CNN venerdì ha affermato di aver sperato in una guerra che avrebbe rovesciato il governo iraniano al potere, ma la morte del suo amico in un bombardamento lo ha "distrutto". "Aspettavo la guerra, la imploravo", ha detto alla CNN. "Sapevo che ci sarebbero stati tristezza e dolore, ma non mi aspettavo di essere coinvolto così in fretta".

Mi dispiace essere insensibile, ma cosa diavolo pensavano gli iraniani pro-guerra che "per favore, bombardate il nostro Paese" significasse chiedere? Cosa pensavano che avrebbe significato in pratica?

Ecco perché bisogna disprezzare TUTTI coloro che sostengono questa guerra. Persino la diaspora iraniana, e persino gli iraniani in Iran. Nessuno di coloro che vogliono che gli Stati Uniti e Israele bombardino il luogo in cui vive la propria famiglia capisce veramente cosa stanno chiedendo.

La loro visione del mondo non si rapporta con la realtà; hanno creduto alla propaganda di guerra e hanno ingerito una fantasia, proprio come tutti gli occidentali guerrafondai e senza cervello. Nessuno che abbia un rapporto con la realtà basato sulla verità chiederebbe mai una cosa del genere.

Ora hanno ottenuto ciò che chiedevano e probabilmente guarderanno il loro paese bombardato e ridotto in macerie, per poi sprofondare nel caos e nell'instabilità nel prossimo futuro, mentre gli Stati Uniti e Israele cercano di creare una gigantesca Libia nell'Asia occidentale.

A volte bisogna dire alla gente di stare zitta e di smetterla di pretendere atti di guerra folli, indipendentemente dal Paese di provenienza della sua famiglia.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/