Caitlin Johnstone: L'onere di porre fine al genocidio ricade su Israele e sui suoi alleati, non sulle loro vittime

Caitlin Johnstone: L'onere di porre fine al genocidio ricade su Israele e sui suoi alleati, non sulle loro vittime

 

di Caitlin Johnstone*

In realtà non è mai legittimo negare gli aiuti ai civili affamati. Non è mai stato legittimo, in nessun momento.

Questo è uno degli aspetti fastidiosi del dover discutere la ridicola affermazione di Israele secondo cui Hamas starebbe accumulando cadaveri di ostaggi per raggiungere un qualche obiettivo, e quindi giustificherebbe la riduzione degli aiuti a Gaza come punizione: la conversazione sorvola sul fatto che non è mai stato legittimo per Israele negare gli aiuti umanitari a Gaza. Discutere se Israele abbia ragione o torto a negare gli aiuti in queste circostanze specifiche presuppone tacitamente che possa sempre essere giusto negarli in qualsiasi circostanza.

Ascoltare le giustificazioni di Israele sul perché debba infliggere abusi mostruosi ai palestinesi ha l'effetto di dare per scontato che esistano circostanze in cui tali abusi mostruosi potrebbero essere accettabili. E semplicemente non lo sono.

Non è mai stato legittimo privare intenzionalmente i civili degli aiuti umanitari di cui hanno bisogno per sopravvivere. Bisogna fornirglieli.

Non è mai stato legittimo sparare ai civili perché si è ritenuto che avessero oltrepassato una sorta di confine per entrare in una zona proibita. Non è mai stato legittimo sparare ai civili in assoluto.

Non è mai stato legittimo commettere un genocidio. Israele deve solo fermare il genocidio.

L'onere di fermare un genocidio ricade su chi lo commette. Non spetta alle vittime del genocidio porvi fine soddisfacendo determinate condizioni. Non dovrebbe nemmeno essere necessario dirlo.

È così odioso come tutti vengano risucchiati in questi dibattiti sul fatto che Israele debba o meno riprendere il genocidio perché Hamas si è rifiutata di disarmarsi o non ha recuperato i cadaveri degli ostaggi o questa o quella richiesta di cessate il fuoco non è stata soddisfatta o bla ...

Il mondo non dovrebbe piegarsi all'indietro per garantire che lo Stato che sta commettendo un genocidio sia soddisfatto delle condizioni con cui tale genocidio verrà posto fine. Il mondo dovrebbe punire con aggressività lo Stato che sta commettendo un genocidio finché non cessa. Questa sarebbe la vera pace. Quello a cui stiamo assistendo ora è solo una barzelletta di cattivo gusto.

E naturalmente questa vera pace non sta emergendo perché i potenti stati occidentali che hanno sostenuto il genocidio per tutto questo tempo ne sono perfettamente a posto. Le loro industrie belliche traggono profitto dal genocidio. I loro amministratori imperiali godono del dominio di una regione geostrategica critica. Dormono come bambini la notte, perché non considerano le vittime del genocidio come esseri umani.

Quindi ci ritroviamo a fare questa ridicola danza in cui diciamo "Okay, forse il genocidio potrebbe fermarsi se le vittime del genocidio accettassero i termini X, Y e Z e non facessero troppo rumore per il fatto di essere uccise in numero sempre minore ogni giorno".

Questa è follia. È la cosa più folle che si possa immaginare. Viviamo in un manicomio distopico.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

 

