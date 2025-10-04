Abbonati / Sostienici
Caitlin Johnstone: Quante vite palestinesi ci vorrebbero per eguagliare una vita occidentale?

330
Caitlin Johnstone: Quante vite palestinesi ci vorrebbero per eguagliare una vita occidentale?

 

di Caitlin Johnstone*

La polizia britannica riferisce che una delle due vittime dell'attacco alla sinagoga di Manchester è stata causata da colpi d'arma da fuoco sparati dalla polizia. Uno dei feriti segnalati è stato anch'esso causato da un proiettile vagante della polizia.

Quindi ha ucciso una persona. L'attentatore della sinagoga di Manchester ha ucciso una sola persona e l'intero mondo occidentale si è fermato di colpo per piangere, addolorarsi e denunciare, lo stesso giorno in cui Israele ha ucciso almeno 57 palestinesi e la notizia è stata completamente ignorata dai politici e dai media occidentali.

Da quando ho saputo di questa notizia, mi sono chiesta quante vittime palestinesi sarebbero state necessarie per far sparire l'attacco alla sinagoga dalle prime pagine e trasformarlo nella notizia principale. Cinquantasette palestinesi morti non hanno fatto notizia.

Quindi, quante morti sarebbero state necessarie? Quanti palestinesi avrebbero dovuto essere assassinati perché la vicenda suscitasse l'interesse e l'attenzione di politici, esperti e giornalisti occidentali, così come li abbiamo visti riservare alla morte violenta di un ebreo occidentale?

Cento morti? Assolutamente no. Mille? Ne dubito. Diecimila? Forse. Forse se Israele avesse effettivamente schierato un'arma nucleare tattica a Gaza e ucciso migliaia di persone, forse questo avrebbe eclissato l'unica vittima nell'attacco alla sinagoga di Manchester agli occhi del mondo occidentale. Forse.

È una domanda interessante su cui riflettere. È semplicemente incredibile vedere quanto poco valore venga attribuito alle vite dei palestinesi, nella lampante disparità tra l'attenzione data a questi numeri di vittime facilmente quantificabili e comparabili. Gli occidentali pensano davvero che la vita dei loro animali domestici conti di più.

Una lezione fondamentale dell'esperimento della Global Sumud Flotilla è stata che Israele non ha la capacità di catturare rapidamente un gran numero di navi umanitarie. Ci è voluto più di un giorno intero per catturare tutti gli attivisti della flottiglia. Potrebbe essere un'informazione utile.

Se quelle barche non avessero trasportato un gruppo di occidentali bianchi, Israele li avrebbe allegramente inceneriti tutti quanti.

Sembra proprio che gli Stati Uniti e Israele si stiano preparando a convincerci che "Oh-oh, Hamas ha respinto il nostro piano di schiavitù di Tony Blair, sembra che potremo continuare a commettere un genocidio!"

https://x.com/caitoz/status/1973346943146533121

Il Washington Post riporta che gli Stati Uniti stanno facendo pressione sull'Iran "affinché accetti quattro condizioni rigorose come base per i nuovi negoziati", tra cui "Teheran deve accettare di non arricchire più materiale nucleare e di limitare il suo programma missilistico, e deve cessare di finanziare le sue forze armate per procura".

Ogni volta che l'amministrazione Trumpanyahu inizia a chiedere a un nemico di accettare condizioni che sa di non poter mai accettare, sta preparando il terreno per ulteriori uccisioni e distruzioni.

Pete Buttigieg, candidato alla presidenza perenne, ha smentito in una recente intervista l'affermazione, da tempo smentita, secondo cui Hamas avrebbe messo i bambini nei forni il 7 ottobre. Continuare a ripetere una propaganda di atrocità smentita dal 2023, qui alla fine del 2025, è un atto imperdonabile di facilitazione del genocidio. È odioso quando viene fatto da anonimi su Twitter con 30 follower, per non parlare di questo mostro di palude creato in laboratorio che la stampa occidentale non riesce a smettere di intervistare.

Sento sempre degli apologeti di Israele giustificare l'olocausto di Gaza sostenendo che i palestinesi non danno valore alla vita dei loro figli.

Pensate a cosa stanno dicendo quando fanno questo. Stanno dicendo che i palestinesi mancano di una qualità che è comune non solo a tutti gli esseri umani, ma a tutti i mammiferi. Stanno dicendo che i palestinesi sono animali più simili a coleotteri o calamari, che si riproducono e poi continuano la loro vita con fredda indifferenza verso la loro prole.

Dicono questo per dipingere i palestinesi come creature non umane il cui sterminio potrebbe essere moralmente giustificato. Nessuno con un sano senso di empatia vorrebbe sterminare un gruppo di umani come fossero parassiti. Non vorrebbero nemmeno sterminare un gruppo di altri grandi mammiferi che si prendono cura dei loro piccoli come noi, come i gorilla o i panda. Ma scarafaggi, termiti o qualche altro parassita completamente diverso da noi? Non sono visti come un grosso problema.

Questo è il tipo di disumanizzazione necessaria per sostenere lo Stato di Israele. Senza di essa, sostenere uno Stato di apartheid genocida non ti entra nelle viscere. La dissonanza cognitiva ti distruggerebbe. Quindi devi inventare storie false sui palestinesi come strane creature subumane, orchesche, per sentirti a tuo agio.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

