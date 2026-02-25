Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • EUROPA

Carla Filosa - I mostri in attesa del nuovo mondo che tarda a venire

2639
Carla Filosa - I mostri in attesa del nuovo mondo che tarda a venire



di Carla Filosa

La cultura del nostro tempo, quella della narrazione di un “dover essere che non è”, affonda sempre più le sue radici nella propaganda dei miti e riti di un passato mai trascorso del tutto, perché mai analizzato politicamente fino in fondo, e che nel ventennio prebellico si è articolato con un centinaio di parole ripetendo le stesse formule. Un Gaetano Salvemini poteva esser chiamato “ceffo” – tanto per un rapidissimo esempio – e nell’età dei cosiddetti totalitarismi in cui vigeva “l’organizzazione intellettuale degli odî politici” si è elevata la politica a religione[1][2]. Il linguaggio, da allora, doveva puntare alla semplificazione, alla riduzione della complessità del reale, peraltro ineliminabile, soggiogando gli individui attraverso un processo ipnotico disposto sui piani emozionali e ad esclusione di quelli razionali. Tutto ormai noto, e in quanto tale mai conosciuto a fondo.

Attualmente abbiamo un ministro della Giustizia che si permette di travisare ogni parola ostile ai suoi obiettivi di vittoria politica, e che ultimamente ha definito “paramafioso” un Csm di cui è capo il Presidente della Repubblica, implicitamente recando offesa alla persona e denigrando l’Istituzione, che Mattarella ha successivamente prontamente difeso. Tanta sensibilità e onestà intellettuale del ministro si è resa evidente e stabile nello scendere l’altro bieco gradino in cui ha tentato di trascinare una vecchia denuncia di un magistrato autorevole come Di Matteo nel tranello di voto per il Sì, dato che nel 2019 questi aveva presentato la sua candidatura al Csm, definendo in tutt’altra accezione la “degenerazione del correntismo”. Quest’ultimo squallido equivoco è stato poi subito smentito dal magistrato, che ha già confermato con il suo No il rifiuto alla riforma. La campagna del discredito della magistratura sta continuando ritirando fuori il processo a Carola Rakete della Sea-Watch 3, assolta in giudizio ma ora da risarcire, e così perennemente colpevole di accuse archiviate dalla magistratura tranne che nei faldoni mentali degli arruolati per il Sì come Salvini.   

 C’è da chiedersi come mai, dopo le infinite chiacchiere sulle sentenze sui bambini del bosco, Garlasco e Tortora, non abbiano ancora tirato fuori quella ricordata nella “Colonna Infame” del 1630, mirabilmente descritta e denunciata da Manzoni. Per chi non la rammentasse, un’amministrazione giudiziaria dell’epoca dette ragione ai pregiudizi popolari e trovò un capro espiatorio in due accusati in qualità di untori, cioè portatori e diffusori della peste a Milano come si credeva allora nell’ignoranza delle cause, condannati a morte con tortura e poi ovviamente riconosciuti innocenti. La colonna, eretta inizialmente come marchio d’infamia dei due sospettati, diventò poi simbolo dell’iniquità del sistema giudiziario spagnolo dell’epoca, e monito contro la riproducibilità del male nel corso storico futuro. Fu abbattuta nel 1778, ma la lapide conservata.

Da sottolineare, oggi, fuor da ironia, che errori giudiziari non mancheranno mai alla giustizia umana, e che però non è questo il problema da affrontare ora, nonostante la sua vistosa evidenziazione nelle infide “ragioni” governative. Questa chiamata al voto referendario è stata necessaria alla maggioranza, costretta dalla fretta e furbizia nel non avviare alcun accordo con l’opposizione parlamentare, e di qui arrivati all’obbligo del referendum confermativo. Ma siccome siamo ormai giunti allo scontro politico, fuori da ogni contenuto di merito, dobbiamo ripensare questo linguaggio, sbrigativamente definito “narrativa”, “menzogna” del potere, o in modo più anodino “post-verità”, cioè definibile con un’assenza, indeterminabile. È il linguaggio cosiddetto democratico di destra, cioè libero di dire qualunque cosa anche secondo un uso stravolto delle parole, che un’élite governativa utilizza per orientare una comprensione tossica delle relazioni sociali. Si organizza quindi a dover solo comunicare, unilateralmente e dall’alto, non informare, men che mai distaccarsi dal verosimile probabile mai vero, da rimaneggiare come credibile.

Rimanendo sulla particolare qualità della comunicazione pre-referendaria proviamo insieme a leggere le modalità della persuasione attuabile su un piano però anche internazionale, in quanto con finalità contemporanee e tratti comuni. Il contesto in cui si colloca questa cosiddetta riforma è dato dalla sconfitta di chi vive di salari e chiedeva giustizia sociale, in un Occidente ormai diviso e in fuga dalla crisi, dall’inflazione e dalle galoppanti diseguaglianze sociali, dalla “ragione”, il cui sonno ha sempre generato mostri, come già nel XVIII secolo ci aveva avvertito Goya. Proprio con il predisporsi come classe egemone da occultare dietro lo stravolgimento delle parole, le guerre da tempo sono state e così definite “umanitarie”, i soldati svolgono funzioni di “peace-keeping”, le Costituzioni o i diritti sono da abbattere e modificare. Buon ultimo questo club imperialistico-neocoloniale Board of Peace sembra il colpo di maglio all’autodeterminazione dei popoli, che nell’involucro Peace troveranno solo quella “terribile pace” – per i sopravvissuti - imposta dalla schiavizzazione stabilizzata senza più appelli. Non c’è popolazione allo stremo – da Gaza a Cuba, fors’anche Iran - che Trump non voglia schiacciare sotto il suo Nuovo Ordine “a chiamata”, ossia rimodellabile secondo l’interesse del momento, a sua discrezione e suprema decisione “morale”!.

È la rappresentazione fallace di un pensiero al servizio dell’azione politica immediata, della brama per il vantaggio del privilegio politico, originato dalla concentrazione dei capitali che esigono un comando ancora più autonomo da ogni ostacolo “giustizialista”. L’appartenenza solidaristica alla coalizione di governo, prevale quindi su qualunque moralità o veridicità della sua causa. Nel nostro collocamento alla periferia dell’impero, l’accento viene posto sulla concezione di una magistratura da valutare non già sulle potenzialità delle sue realizzazioni, migliorandone le condizioni attuative per i cittadini (aumentando gli organici, migliorando gli ambienti, ecc.), ma sulle mancanze, vere o presunte, di un passato da rendere infinito e legittimante la punibilità e lo spirito di vendetta per qualche scacco subìto, o previsto in futuro. La conoscenza identificata con l’ideologia non rende più necessario dibattere con gli oppositori sulla base di argomentazioni di merito, o cercare di comprendere il loro punto di vista. Basta bollarli di tendenze condannabili, politicamente sospette. Così Meloni accusa i “giudici che lasciano senza parole” e impediscono il funzionamento dei CPR in Albania e della politica in generale, oltre a  dolersi di dover riconoscere il dovuto risarcimento della ong Sea Watch – e non la capitana Rakete come lamentato invece da Salvini - con 76.000 euro per il fermo amministrativo della nave, effettuato nel 2019, secondo quanto previsto dalla sentenza di allora.

Nessuna novità sulle falsificazioni e ormai note scorrettezze della politica. Nell’attuale fase di fratture istituzionali e di emersione di una privatizzazione non più solo dell’economico, ma di buona parte delle sovrastrutture dell’organizzazione egemonica dell’imperialismo a prevalenza del cosiddetto Occidente, si stanno delineando inquietanti similitudini tra linguaggi verbali e comportamenti materiali che si avvalgono dei modelli comuni di forme personalistiche della cosa pubblica. Ritornando alla nostra Costituzione da riformare, quel linguaggio che travisa il senso non è incolta misinterpretazione anche dei media al seguito – il che potrebbe anche starci – ma volontà di minare la credibilità dell’altro per renderlo passivo mediante una continua intimidazione.

 Passando poi al nuovo strumento della disgregazione istituzionale sostituita da un’organizzazione privata a guida egemonica, il Board of Peace, sembra che l’unità politica dei suoi membri si realizzi entro una subordinazione volontaria sine die; quella che una volta si chiamava “servitù spontanea”, che si accorge di dover cambiare direzione solo all’apparire di effetti negativi, o quando cioè è troppo tardi. Al momento, il controllo amministrativo e il blocco militare, appaiati per statuto, vengono decisi a vita dal capo che detiene il potere della forza, nell’esclusione definitiva di ogni criterio egualitario. Tra la Giustizia italiana e quella Usa sembra esserci un uguale destino di assoggettamento se ci soffermiamo infine sull’ultima ricusazione, da parte di Trump, dei sei giudici che hanno negato al Presidente l’uso dei dazi da concordare invece col Congresso, rammentando all’esecutivo di essere privo, altrimenti, del rispetto delle norme costituzionali. Anche la nostra presenza guardona, a quest’ultimo club del potere mondiale, è stato di fatto un altro strappo all’art. 11 dell’incomoda Costituzione italiana, che ha costretto agli ultimi banchi il nostro ministro degli Esteri, non si sa poi con quali prospettive future, rimanendo l’Europa una provincia degli Usa decisi a gestire tutto l’emisfero americano, oltre ai propri irrinunciabili nemici.

La difficoltà di porre dei limiti al potere della ricchezza fa capire che è la ricchezza stessa a dover essere limitata dal suo interno, e una società democratica di cui si voglia ancora parlare non può permettere un’accumulazione illimitata, che esige lo smantellamento dell’universalismo dei diritti incluso l’impadronirsi del potere giudiziario. Al tempo stesso arroganti e insicure, le nuove élites, in particolare le classi professionali, guardano alle masse con una mescolanza di disprezzo e di apprensione. Negli Stati Uniti, middle America, un termine che ha un significato contemporaneamente geografico e sociale, simboleggia ormai tutto quanto si oppone al progresso: i «valori familiari», il patriottismo ottuso, il fondamentalismo religioso, il razzismo, l’omofobia, l’atteggiamento retrogrado verso le donne, la meritocrazia come parodia della democrazia. Avanza l’avidità del potere quale istinto che conduce all’abuso, oltre l’arroganza di onnipotenza quali motori soggettivi che danno sembianza umana ai regimi autoritari dove imprescindibile è la cattura delle altrui menti, facilitata ora anche con l’uso “tecnico” della IA.

“Il vecchio mondo sta scomparendo ma il nuovo tarda a venire e nel frattempo emergono mostri”. Gramsci non si è dilungato a descriverci anche di che si nutrono questi mostri, e allora dobbiamo far presto a mettere in moto tutta questa nostra intelligenza, di cui sempre ha detto che ce ne sarebbe stato bisogno, e che da tanto tempo fa ci ha spronato a costruire e organizzare! No?

 

[1]

Julien Benda, “Il tradimento dei chierici”, 2012, Torino, Einaudi, p XII.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Caitlin Johnstone - "Questa volta è diverso": Perché la retorica sulla guerra all'Iran sembra un film già visto

Caitlin Johnstone - "Questa volta è diverso": Perché la retorica sulla guerra all'Iran sembra un film già visto

25 Febbraio 2026 12:30
Contratti bellici, non termosifoni accesi: cosa intendono per "crisi energetica" in Ucraina gli esperti occidentali

Contratti bellici, non termosifoni accesi: cosa intendono per "crisi energetica" in Ucraina gli esperti occidentali

24 Febbraio 2026 15:48
Presidente Trump: restituite i soldi e smettetela di accaparrarvene altri (di Jeffrey Sachs)

Presidente Trump: restituite i soldi e smettetela di accaparrarvene altri (di Jeffrey Sachs)

24 Febbraio 2026 15:43
L'Iran rispecchia lo scontro decisivo (di Pepe Escobar)

L'Iran rispecchia lo scontro decisivo (di Pepe Escobar)

23 Febbraio 2026 21:00
Caitlin Johnstone - Uteri e bombe atomiche: la strana settimana della disinformazione statunitense contro l'Iran

Caitlin Johnstone - Uteri e bombe atomiche: la strana settimana della disinformazione statunitense contro l'Iran

23 Febbraio 2026 17:00
Sorpasso storico: la Cina è ora leader nel 90% delle tecnologie cruciali

Sorpasso storico: la Cina è ora leader nel 90% delle tecnologie cruciali

23 Febbraio 2026 08:30
Alessandro Volpi - La risposta del governo Meloni ai dazi di Trump

Alessandro Volpi - La risposta del governo Meloni ai dazi di Trump

23 Febbraio 2026 08:00
Francesco Sylos Labini - Su Cina e Russia l’Occidente non ha strumenti per capire

Francesco Sylos Labini - Su Cina e Russia l’Occidente non ha strumenti per capire

23 Febbraio 2026 07:00
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

13585
EUROPA

Dieci anni di carcere per un intervento accademico: il caso del professor Alexander Gaponenko in Lettonia

11967
NORD-AMERICA

Epstein. Oltre la fratria e l’eugenetica: il potere ha nomi, soldi e catene di comando

10760
ASIA

Guerra Iran-USA: Khamenei prepara la successione ma Trump teme la balistica iraniana

10167
ASIA

Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

9013
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

8878
EUROPA

Andrea Zhok - La catastrofe europea e le sue Cassandre

8302
ASIA

L'Iran rispecchia lo scontro decisivo (di Pepe Escobar)

8022
RUSSIA

Russia e Vietnam discutono del rafforzamento della partnership strategica

NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: Hakeem Jeffries smaschera il piano di Trump

ASIA

L'allarme di Teheran: "Le politiche espansionistiche di Israele minacciano l'intera Asia occidentale"

ASIA

Starlink nel bagaglio diplomatico: Il misterioso sequestro all'aeroporto di Teheran

EUROPA

Ex premier ucraino: "Kiev userebbe immediatamente armi nucleari se ne entrasse in possesso"

EUROPA

"Voglio una data". La doccia fredda di Von Der Leyen a Zelensky

AFRICA

Accordo Israele-Somaliland: base militare nel Golfo di Aden e il piano per sfollare i palestinesi da Gaza

ASIA

Missili cinesi 'impossibili da intercettare' per l'Iran: l'accordo segreto che spaventa le portaerei USA

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità di Fabrizio Verde Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

  • 21 Febbraio 2026 15:25
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica di Francesco Santoianni Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

  • 14 Febbraio 2026 17:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO? Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

  • 24 Febbraio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina di Michele Blanco Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti