Cina e Germania puntano a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione

Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato di essere pronto a lavorare con la Germania per aprire un nuovo capitolo della partnership strategica globale tra i due Paesi, promuovendo nuovi progressi nelle relazioni tra Cina e Unione Europea (UE) e contribuendo alla crescita stabile dell'economia mondiale. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Xinhua.

In una telefonata con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, Xi ha rinnovato i complimenti per l'insediamento e ha sottolineato come, in un contesto internazionale segnato da trasformazioni veloci e instabilità, le relazioni tra Cina e Germania – così come quelle tra Cina e UE – abbiano assunto un ruolo sempre più strategico e globale.

La conversazione tra Xi e Merz si colloca a breve distanza da un'altra importante interlocuzione diplomatica, quella tra il leader cinese e il presidente francese Emmanuel Macron, avvenuta il giorno precedente. Durante quest’ultima, Xi aveva invitato Francia e Cina a diventare forze affidabili nel mantenimento dell’ordine internazionale, agenti aperti per lo sviluppo globale e catalizzatori progressivi della cooperazione multilaterale.

Nei giorni scorsi, anche il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato il collega olandese Caspar Veldkamp a Pechino, raggiungendo sei punti di accordo su questioni chiave, tra cui la cooperazione tecnologica nel settore dei semiconduttori, il sostegno al commercio libero e al sistema multilaterale guidato dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), nonché il rafforzamento della collaborazione sui temi climatici e della transizione verde.

Secondo Jiang Feng, professore di studi europei presso la Shanghai International Studies University e presidente dell’Associazione cinese per gli studi regionali e nazionali, i frequenti contatti tra leader cinesi ed europei stanno consolidando la comprensione reciproca, rafforzando la fiducia politica e gettando le basi per uno sviluppo stabile delle relazioni bilaterali, offrendo una bussola di stabilità in un mondo turbolento.

Jiang ha evidenziato che l'Europa si trova ad affrontare sfide complesse, tra cui crisi di sicurezza, ripresa economica lenta e crescente polarizzazione sociale. In questo scenario, la Cina – economia aperta e impegnata nel multilateralismo – rappresenta un partner complementare ideale per l’Europa, soprattutto nei settori del commercio, dell’occupazione e dell’innovazione tecnologica.

Durante la telefonata con Merz, Xi ha ribadito l'importanza di fondare le relazioni bilaterali su rispetto reciproco, ricerca di convergenze pur nella diversità e cooperazione 'win-win' per entrambi. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulla necessità di consolidare la fiducia politica, migliorare la resilienza del rapporto e favorire un ambiente economico equo e non discriminatorio.

La Cina considera la Germania un partner strategico e auspica un dialogo costante tra le élite dirigenti dei due Paesi, rispettando reciprocamente gli interessi fondamentali e rafforzando le basi politiche della relazione bilaterale. Xi ha inoltre espresso intenzione di espandere la collaborazione tradizionale nei settori automobilistico, meccanico e chimico, ma anche di concentrarsi su ambiti avanzati come l’intelligenza artificiale e la tecnologia quantistica, oltre che nel campo del clima e dello sviluppo sostenibile.

Il presidente cinese ha inoltre ribadito la volontà di condividere con la Germania le opportunità derivanti dall’apertura del mercato cinese, auspicando però maggiore supporto alle imprese cinesi che operano in Germania e un contesto regolatorio favorevole agli investimenti reciproci.

Dall’altra parte, Merz ha riconosciuto l’importanza cruciale della cooperazione tra le due potenze economiche mondiali nell’attuale contesto internazionale. Il governo tedesco conferma il proprio impegno verso la politica “Una Cina” e intende perseguire uno sviluppo costruttivo e pragmatico della partnership strategica con Pechino. La Germania desidera rafforzare il dialogo in diversi settori, promuovere un commercio equo, preservare la pace mondiale e affrontare insieme le sfide globali.

Sun Keqin, ricercatore presso l’Istituto cinese per le relazioni internazionali contemporanee, ha osservato che Xi ha espresso un chiaro messaggio di sincera volontà strategica, mostrando grande determinazione nell’avanzare la cooperazione con Berlino. Tuttavia, ha aggiunto Sun, il governo Merz dovrà trovare un equilibrio tra considerazioni ideologiche e interessi pratici, evitando toni conflittuali e mantenendo un approccio pragmatico.

Cina e Germania sono due potenze manifatturiere e grandi esportatori globali, con un’elevata complementarietà economica e un immenso potenziale di collaborazione. Relazioni stabili tra i due Paesi possono giocare un ruolo centrale nel mitigare l’incertezza derivante dalle politiche statunitensi.

I dati parlano chiaro: nel 2024, il volume degli scambi commerciali tra Cina e Germania ha raggiunto i 201,88 miliardi di dollari. Sul fronte degli investimenti, la Germania è il Paese dell’UE con il maggior numero di progetti in Cina ed è anche una destinazione privilegiata per le aziende cinesi all’estero. Nel solo 2023, le imprese cinesi hanno lanciato 200 progetti di investimento diretto in Germania, registrando un aumento annuo del 42% e rappresentando il terzo paese per numero di investimenti dopo Stati Uniti e Svizzera.

Xi ha ribadito che la partnership è la giusta collocazione delle relazioni tra Cina e Germania, così come tra Cina e UE, e che un ambiente politico stabile e prevedibile è essenziale per garantire una collaborazione duratura. Ha inoltre ricordato che quest’anno cade il 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e UE, occasione importante per riflettere sulle esperienze positive accumulate e inviare segnali positivi a favore del multilateralismo, del libero commercio e dell’apertura reciproca.

Merz ha concordato sull’importanza di relazioni UE-Cina stabili e proficue, impegnandosi a svolgere un ruolo attivo in questa direzione. Da quando è stata avviata la "Partnership Strategica Globale" tra Cina e Germania nel 2014, la collaborazione tra i due Paesi ha mostrato una solida base. Le recenti dichiarazioni di Xi indicano una volontà di rafforzare ulteriormente tale legame, stabilizzandolo e ampliandone la portata.

Gli esperti osservano che la guerra tariffaria promossa dagli Stati Uniti ha profondamente destabilizzato l’ordine economico globale, creando incertezza nel sistema commerciale internazionale. In quanto difensori del sistema multilaterale e del libero scambio, Cina ed Europa hanno un interesse naturale a collaborare per contrastare questi squilibri.

Inoltre, la pressione continua degli USA sull'Europa in materia di sicurezza ed energia sta limitando la capacità di autonomia strategica del Vecchio Continente. In questo senso, una stretta cooperazione con la Cina potrebbe aiutare l’Europa a rafforzare la propria indipendenza e a confrontarsi con le sfide globali in modo più efficace.

Come ha concluso Jiang Feng, in un mondo dove fiducia e certezze sono sempre più rare, lo sviluppo economico rimane il pilastro della stabilità sociale e delle relazioni internazionali.

