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Global Times - Bombe su Teheran, fango su Pechino: così l'Occidente vuole trascinare la Cina nella guerra iraniana

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Global Times - Bombe su Teheran, fango su Pechino: così l'Occidente vuole trascinare la Cina nella guerra iraniana


Global Times

Il conflitto militare tra Stati Uniti, Israele e Iran è entrato nella sua terza settimana, e la situazione rimane complessa e tesa. Senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi e ucciso la Guida Suprema iraniana, provocando deliberatamente una guerra contro l'Iran. La Cina non è parte in questo conflitto. Tuttavia, alcune narrazioni occidentali hanno colto l'occasione per fabbricare affermazioni volte a screditare la Cina. Queste narrazioni rientrano in tre categorie principali: la cosiddetta narrazione del "fallimento della Cina", la narrazione della "responsabilità della Cina" e la narrazione della "vittoria della Cina". Tali affermazioni assurde sono motivate da secondi fini e da un interesse politico malcelato.

La cosiddetta narrazione del "fallimento della Cina" enfatizza l'idea che la strategia cinese di trasformare l'Iran in un pilastro regionale chiave sia sull'orlo del collasso. I fatti sono chiari: la Cina non è mai stata coinvolta in questo conflitto, né ha scommesso su alcuna parte. Il conflitto è il risultato di azioni militari unilaterali da parte di Stati Uniti e Israele e non ha nulla a che vedere con le strategie diplomatiche o economiche della Cina. La Cina ha attivamente ampliato gli scambi e la cooperazione con diversi paesi, compresi gli Stati mediorientali, basandosi sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale. Non si impegna in alleanze militari, scontri tra blocchi o guerre per procura. La sua influenza in Medio Oriente si fonda su una cooperazione profonda e capillare, che le conferisce resilienza anche in contesti di conflitto. Dove si trova, dunque, il cosiddetto "fallimento strategico"?

Tali affermazioni riflettono semplicemente una mentalità da politica di potenza ossessionata dalla conquista di sfere d'influenza, una mentalità che non comprende i valori della coesistenza pacifica e del mutuo vantaggio nella politica estera cinese.

La cosiddetta narrativa della "responsabilità cinese" viene promossa da alcuni media occidentali sulla base del fatto che "la Cina mantiene stretti legami con l'Iran", sostenendo che la Cina dovrebbe assumersi la responsabilità del conflitto, o esortandola a schierarsi, imporre sanzioni o frenare l'Iran. Occorre sottolineare che sia la Cina che l'Iran sono Stati sovrani e che i loro scambi e la loro cooperazione sono conformi al diritto internazionale e non sono diretti contro terzi. Non dovrebbero forse coloro che hanno dato inizio alla guerra assumersi la responsabilità del conflitto stesso e dei danni inflitti alle popolazioni dei Paesi colpiti?

In realtà, la Cina non è mai rimasta inerte di fronte a questa guerra. Dal 1° al 12 marzo, la parte cinese ha avuto colloqui telefonici con i ministri degli Esteri di 12 Paesi e ha inviato un proprio inviato speciale nella regione per condurre un'intensa attività diplomatica. Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina ha esplicitamente chiesto il rispetto della sovranità, della sicurezza e dell'integrità territoriale dell'Iran e degli altri Paesi della regione. Tali azioni concrete - difendere la giustizia, lavorare per la pace e sostenere l'equità - hanno ottenuto il riconoscimento dei Paesi della regione. Durante le telefonate con il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi, sia il Primo Ministro del Qatar che il Ministro degli Esteri dell'Oman hanno espresso la loro aspettativa che la Cina svolgesse un ruolo più incisivo nel promuovere un cessate il fuoco e porre fine alle ostilità. Dopo che la Croce Rossa cinese ha annunciato uno stanziamento di 200.000 dollari in aiuti umanitari di emergenza per le vittime iraniane dell'attentato a una scuola elementare, la Cina ha ulteriormente annunciato il 17 marzo che avrebbe offerto assistenza umanitaria di emergenza a Iran, Giordania, Libano e Iraq. Le azioni e il senso di responsabilità della Cina sono una vivida incarnazione del suo impegno verso la visione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità, nonché verso l'internazionalismo e l'umanitarismo.

Per quanto riguarda la situazione in Iran, esiste anche una sconcertante narrazione secondo cui la Cina sarebbe la vincitrice, suggerendo che mentre gli Stati Uniti sono impantanati nella guerra, la Cina in qualche modo ne tragga "vantaggio". Nell'odierna economia globalizzata, tuttavia, questo conflitto ha un impatto significativo sulle operazioni economiche globali. Che si tratti dell'aumento dei prezzi internazionali dell'energia, delle interruzioni delle principali rotte marittime o della volatilità dei mercati finanziari globali, tutti questi fattori influenzano inevitabilmente le economie lungo le catene industriali e di approvvigionamento globali. A parte il complesso militare-industriale occidentale che trae profitto dalla vendita di armi, in questa guerra non ci sono vincitori. Tali narrazioni non sono altro che tentativi di creare una spaccatura tra i paesi coinvolti e la Cina, distogliendo l'attenzione e deviando la responsabilità della crisi energetica innescata dalle azioni di Stati Uniti e Israele, lodando artificialmente la Cina.

È evidente a qualsiasi osservatore attento che dietro queste narrazioni si cela una tattica ben nota, utilizzata da alcuni media occidentali: scaricare le colpe. L'obiettivo è quello di legittimare, a livello discorsivo, le azioni militari statunitensi e israeliane, sopprimendo e limitando al contempo gli sforzi internazionali per la pace e la giustizia, volti ad alleviare la situazione in Medio Oriente. In breve, è necessario porre fine alle narrazioni che cercano di screditare la Cina sfruttando il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Il Medio Oriente appartiene ai popoli del Medio Oriente; non è un'arena di rivalità tra grandi potenze. La posizione della Cina su questo conflitto è sempre stata chiara: le questioni in Medio Oriente devono essere risolte autonomamente dai Paesi della regione; le interferenze esterne non farebbero altro che esacerbare l'instabilità, e la linea rossa della protezione dei civili nei conflitti armati non deve essere oltrepassata.

La Cina continuerà a collaborare con la comunità internazionale per risolvere le divergenze attraverso il dialogo e la consultazione, e a contribuire con i propri sforzi alla promozione di un cessate il fuoco e al raggiungimento di una pace e una stabilità durature in Medio Oriente.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

 

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