Conferenza Mondiale dei Giovani per la Pace a Pechino

Il 29 luglio si è tenuta a Pechino la Conferenza mondiale della gioventù per la pace, durante la quale i rappresentanti della gioventù cinese e internazionale hanno lanciato congiuntamente l'Iniziativa mondiale della gioventù per la pace.



Pubblichiamo la traduzione integrale del loro comunicato.



-------------------

Iniziativa mondiale dei giovani per la pace

Quest'anno ricorre l'80° anniversario della vittoria nella guerra mondiale contro il fascismo e della fondazione delle Nazioni Unite.

Ottant'anni fa, di fronte alle forze oscure e malvagie del fascismo, persone di diversi paesi, nazioni, sistemi sociali e ideologie si sono unite e, con enormi sacrifici, hanno assicurato il trionfo della giustizia e della pace, segnando l'inizio di un nuovo capitolo nella ricostruzione dell'ordine mondiale postbellico e nella ricerca di una pace duratura per l'umanità.

Negli ultimi 80 anni, sotto il segno della pace e dello sviluppo e spinta da ondate di innovazione scientifica e tecnologica, la civiltà umana ha goduto di una prosperità senza precedenti, il mondo è diventato più interconnesso che mai e l'umanità è diventata sempre più una comunità con un futuro comune, che condivide gioie e dolori.

Oggi, a distanza di 80 anni, si stanno verificando trasformazioni del mondo senza precedenti in un secolo, a un ritmo sempre più rapido. I cambiamenti del mondo, del nostro tempo e del percorso storico stanno avvenendo in modi mai visti prima. Ancora una volta, l'umanità si trova di fronte a un bivio: unità o divisione, dialogo o confronto, cooperazione vantaggiosa per tutti o giochi a somma zero.

In qualità di rappresentanti dei giovani di tutto il mondo, abbiamo profondamente a cuore la pace e comprendiamo le responsabilità che incombono sulla nostra generazione. Solo valorizzando la pace e sostenendo l'unità l'umanità potrà abbracciare un futuro più luminoso. A tal fine, pubblichiamo solennemente questa Iniziativa mondiale dei giovani per la pace, invitando i giovani di tutto il mondo a unirsi per salvaguardare la pace, promuovere lo sviluppo e plasmare il nostro futuro comune.

Chiediamo ai giovani di difendere la pace mondiale. La storia non deve essere distorta; la giustizia deve essere rispettata e la pace deve essere salvaguardata. I giovani di tutte le nazioni dovrebbero trarre saggezza dalla storia e intraprendere azioni concrete per difendere la pace, opporsi a tutte le forme di guerra e violenza e rifiutare l'unilateralismo, l'egemonismo e il protezionismo. Insieme, dobbiamo difendere i risultati conquistati a caro prezzo con la vittoria nella seconda guerra mondiale, salvaguardare il sistema internazionale con le Nazioni Unite al centro e l'ordine internazionale basato sul diritto internazionale, e mettere in pratica il vero multilateralismo, per contribuire con la forza della gioventù alla causa della pace globale.

Chiediamo ai giovani di essere pionieri dell'apprendimento reciproco tra le civiltà. Per salvaguardare la pace mondiale, dobbiamo prima costruire difese di pace nelle nostre menti. I giovani di tutte le nazioni dovrebbero sostenere i principi di uguaglianza, apprendimento reciproco, dialogo e inclusione tra le civiltà, e lasciare che gli scambi culturali superino l'alienazione, l'apprendimento reciproco superi gli scontri e la coesistenza superi i sentimenti di superiorità, per contribuire con la saggezza giovanile alla promozione dell'armonia tra le civiltà e all'approfondimento dell'amicizia tra i popoli.

Invitiamo i giovani a promuovere una cooperazione vantaggiosa per tutti. Lo sviluppo è la pietra angolare della pace. I giovani di tutte le nazioni dovrebbero aderire alla filosofia della cooperazione vantaggiosa per tutti e dello sviluppo comune. Sfruttando appieno i meccanismi e le piattaforme multilaterali e regionali, dovremmo approfondire e ampliare la cooperazione giovanile, partecipare attivamente all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dei risultati del Vertice del Futuro, per dare nuovo slancio al superamento dei divari di sviluppo globali e alla promozione di una crescita globale inclusiva ed equa.

Invitiamo i giovani ad affrontare il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia per la nostra casa comune, la Terra. I giovani di tutte le nazioni dovrebbero agire nello spirito della “promozione della solidarietà globale” e impegnarsi attivamente nelle azioni globali per il clima, per dimostrare l'impegno dei giovani nel fornire soluzioni innovative alla crisi climatica, migliorare la governance ecologica globale e affrontare insieme le sfide internazionali.

Invitiamo i giovani a promuovere le “tecnologie per il bene sociale”. Se da un lato i progressi tecnologici offrono opportunità di pace, dall'altro pongono anche nuove sfide. I giovani di tutte le nazioni dovrebbero essere in prima linea nei settori emergenti come l'intelligenza artificiale, assumersi le proprie responsabilità e lavorare per garantire che i progressi tecnologici vadano a beneficio dell'intera umanità e che lo sviluppo digitale rimanga inclusivo, al fine di contribuire con soluzioni giovanili al miglioramento della governance tecnologica globale e alla costruzione di un futuro globale inclusivo, equo e sostenibile.

Ottant'anni fa, i nostri predecessori hanno illuminato l'oscurità con l'unità. Ottant'anni dopo, spetta a noi giovani definire il futuro attraverso l'azione. Facciamo dell'80° anniversario della vittoria nella guerra mondiale contro il fascismo e della fondazione delle Nazioni Unite un nuovo punto di partenza, uniamoci per la pace e lavoriamo insieme per un futuro comune dell'umanità!