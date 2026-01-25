Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

E c'è in Italia chi li vede come un modello.... (Alessandro Di Battista)

462
E c'è in Italia chi li vede come un modello.... (Alessandro Di Battista)


di Alessandro Di Battista*

E anche oggi, nella cosiddetta “più grande democrazia del mondo” gli agenti dell'ICE hanno sparato e ucciso un cittadino che non rappresentava alcuna minaccia per loro. Si chiamava Alex Jeffrey Pretti e aveva 37 anni. “Queste cose accadono in tutto il mondo ma voi anti-americani parlate solo di quello che avviene negli Stati Uniti” sostiene qualche stolto. Io non sono affatto anti-americano. Come dico spesso abbiamo cose da imparare dagli Stati Uniti. In USA se frodi il fisco ti sbattono per 20 anni in carcere, in Italia ti dedicano l'aeroporto di Malpensa. Ad ogni modo proviamo a fare chiarezza.

Queste oscenità accadono in mezzo mondo, è verissimo e ci sono innegabilmente paesi dove il dissenso viene represso più che negli Stati Uniti. A mio modo di vedere non ci sono paesi più iniqui dal punto di vista sociale al mondo degli Stati Uniti (ricchissimi che condividono lo stesso quartiere con eserciti di derelitti) così come non esiste un paese più guerrafondaio degli USA dove, oltretutto, molti cittadini considerano le armi da fuoco una vera e propria estensione dei loro arti. Ma questo è un altro discorso.

Il punto è che per molti (sicuramente per la stragrande maggioranza dei politici servi, da destra a sinistra) gli Stati Uniti rappresentano un modello, un sogno, l'aspirazione politica. Un paese fondato sul più grande genocidio della storia dell'umanità considerato un esempio di democrazia. Ma perchè? Un paese, ripeto, dove è più facile comprare un fucile che ottenere cure gratuite visto come modello.

Oggi con Trump al potere in tanti stanno aprendo gli occhi finalmente. Io non voglio che il mio paese prenda gli USA come modello, non voglio che i nostri politici siano sudditi di un paese così. Non voglio il loro modello politico, sociale, economico e di sistema dei diritti.

Trump fa in modo più “sincero” e trasparente quel che tutti i suoi predecessori hanno fatto. Esecuzioni di cittadini inermi ci sono state sotto Clinton (l'idolo della sinistra al caviale nostrana) e sotto Obama, quello che ha dato l'ordine di bombardare al tappeto la Libia, il nostro principale alleato nel Mediterraneo, 526 giorni dopo aver ricevuto il Nobel per la Pace, Nobel che la “donna madre e cristiana” sogna che un giorno venga assegnato proprio a Trump. Pensate come è ridotta la cosiddetta “destra sovranista” che in realtà è un'accozzaglia di cani da riporto degli USA la cui lunghezza (la lunghezza, non l'esistenza) del guinzaglio varia a seconda dell'inquilino della Casa Bianca.

La mentalità USA (sia chiaro, ci sono statunitensi, milioni di statunitensi, schifati del sistema in cui vivono) non si potrà cambiare velocemente, quel che possiamo e dobbiamo fare noi qui in Italia è smetterla di ritenere quella USA una civiltà superiore, perchè non lo è né dal punto di vista politico, né più dal punto di vista economico e soprattutto non lo è moralmente.

Ultima cosa. Una cosa unisce USA e Israele oltre al suprematismo, il razzismo, l'occupazione di territori altrui e l'essere nati grazie alla pulizia etnica degli autoctoni: le guerre nei momenti di difficoltà interne. E' dunque probabile che qualcuno dell'amministrazione Trump che i giorni scorsi ha messo da parte l'attacco in Iran oggi sia tornato a pensarci.


*Post Facebook del 25 gennaio 2026

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Pepe Escobar - La vera "rottura" sancita a Davos

Pepe Escobar - La vera "rottura" sancita a Davos

25 Gennaio 2026 20:00
Pepe Escobar - L'Impero del Caos e del Saccheggio nel panico di essere espulso dall'Eurasia

Pepe Escobar - L'Impero del Caos e del Saccheggio nel panico di essere espulso dall'Eurasia

25 Gennaio 2026 00:00
Marco Travaglio - I nostri ayatollah

Marco Travaglio - I nostri ayatollah

25 Gennaio 2026 00:00
Davos svela l’ipocrisia Usa e Ue sulle “regole”

Davos svela l’ipocrisia Usa e Ue sulle “regole”

25 Gennaio 2026 00:00
Andrea Zhok - Il problema e' Barbero o la censura?

Andrea Zhok - Il problema e' Barbero o la censura?

24 Gennaio 2026 17:00
Putin gioca a scacchi e Trump gioca a poker

Putin gioca a scacchi e Trump gioca a poker

24 Gennaio 2026 16:30
Caitlin Johnstone - Il sistema magico del sionismo

Caitlin Johnstone - Il sistema magico del sionismo

24 Gennaio 2026 16:30
Pace senza popolo palestinese: Gaza, Davos e l’architettura giuridica della cleptocrazia

Pace senza popolo palestinese: Gaza, Davos e l’architettura giuridica della cleptocrazia

24 Gennaio 2026 11:00
EUROPA

Marco Travaglio - Indietro, marsch!

10805
NORD-AMERICA

Pino Arlacchi - LA DEBOLE ARMADA: L'INGANNO DI TRUMP

9956
RUSSIA

"Una volgarità". Lavrov risponde alle dichiarazioni di Macron sulla storia russa

8577

La pavida UE e il dialogo con Mosca

8513
EUROPA

La dipendenza dell'Europa dal GNL dagli USA ora inizia a fare paura

6903
EUROPA

Il vincitore "inaspettato" delle minacce di Trump alla Groenlandia

6720
ASIA

Come i think tank sostenuti dalla CIA alimentano le proteste in Iran

6020
AMERICA LATINA

Venezuela: “Bring them back”, il muro della dignità contro il fango dei traditori

5747
EUROPA

Cremlino: "L'Europa è caduta in una trappola che si è creata da sola"

EUROPA

L'Ucraina sferra "l'attacco più pesante contro Belgorod" (con HIMARS)

NORD-AMERICA

Trump rivela i dettagli dell'arma segreta utilizzata per rapire il presidente del Venezuela Maduro

La Russia accusa l'occidente di fomentare le violenze in Iran

NORD-AMERICA

Trump lancia ultimatum al Canada: "Dazi del 100% se trattate con la Cina"

RUSSIA

Cremlino: "L'Ucraina compie un passo verso l'escalation attaccando il personale di un'ambulanza nel Kerson"

ASIA

Presidente del Parlamento iraniano: “Israele ha subito una sconfitta ancora più umiliante rispetto a giugno”

RUSSIA

Putin e Zelensky potrebbero incontrarsi a breve — Axios

Il debito sulle spalle del mondo: la guerra è l'unica via per gli Stati Uniti? - Fabio Massimo Parenti di Fabio Massimo Paernti Il debito sulle spalle del mondo: la guerra è l'unica via per gli Stati Uniti? - Fabio Massimo Parenti

Il debito sulle spalle del mondo: la guerra è l'unica via per gli Stati Uniti? - Fabio Massimo Parenti

  • 23 Gennaio 2026 10:59
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L'IRAN TRA DISTRUZIONE OCCIDENTALE E ACCUMULAZIONE CINESE L'IRAN TRA DISTRUZIONE OCCIDENTALE E ACCUMULAZIONE CINESE

L'IRAN TRA DISTRUZIONE OCCIDENTALE E ACCUMULAZIONE CINESE

  • 25 Gennaio 2026 00:00
Il casus belli della Groenlandia di Loretta Napoleoni Il casus belli della Groenlandia

Il casus belli della Groenlandia

  • 20 Gennaio 2026 13:00
Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz di Fabrizio Verde Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

  • 15 Gennaio 2026 18:48
L'economia Usa cola letteralmente a picco di Giuseppe Masala L'economia Usa cola letteralmente a picco

L'economia Usa cola letteralmente a picco

  • 17 Gennaio 2026 14:00
Voce al popolo di Gaza: “Il Board di Trump è solo simbolico” di Michelangelo Severgnini Voce al popolo di Gaza: “Il Board di Trump è solo simbolico”

Voce al popolo di Gaza: “Il Board di Trump è solo simbolico”

  • 23 Gennaio 2026 09:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo   Una finestra aperta Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo

Economia cinese 2025: resilienza, vitalità ed energia per il mondo

  • 22 Gennaio 2026 11:30
Cina, Saihanba ottiene il "pass verde" per il mercato internazionale Cina, Saihanba ottiene il "pass verde" per il mercato internazionale

Cina, Saihanba ottiene il "pass verde" per il mercato internazionale

  • 25 Gennaio 2026 20:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Da Gaza riviera e Greenland Defense: la "strategia del sorriso" per convincerci ad accettare le guerre" di Francesco Santoianni Da Gaza riviera e Greenland Defense: la "strategia del sorriso" per convincerci ad accettare le guerre"

Da Gaza riviera e Greenland Defense: la "strategia del sorriso" per convincerci ad accettare le guerre"

  • 22 Gennaio 2026 12:00
ICE ferma cinque cittadini nativi a Minneapolis: quando l’“immigrazione” scambia i Primi Popoli per stranieri di Raffaella Milandri ICE ferma cinque cittadini nativi a Minneapolis: quando l’“immigrazione” scambia i Primi Popoli per stranieri

ICE ferma cinque cittadini nativi a Minneapolis: quando l’“immigrazione” scambia i Primi Popoli per stranieri

  • 17 Gennaio 2026 14:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica di Paolo Desogus La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

  • 14 Gennaio 2026 15:53
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Viaggio al cuore dell’”Asse del Male”. TARGET IRAN Fulvio Grimaldi - Viaggio al cuore dell’”Asse del Male”. TARGET IRAN

Fulvio Grimaldi - Viaggio al cuore dell’”Asse del Male”. TARGET IRAN

  • 20 Gennaio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani di Alessandro Mariani L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani

L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani

  • 13 Gennaio 2026 13:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La censura russofobica arriva a San Marino di Marinella Mondaini La censura russofobica arriva a San Marino

La censura russofobica arriva a San Marino

  • 24 Gennaio 2026 11:00
Che fine ha fatto la democrazia? di Giuseppe Giannini Che fine ha fatto la democrazia?

Che fine ha fatto la democrazia?

  • 24 Gennaio 2026 16:30
Dal commercio al check-in... una storia già vista di Antonio Di Siena Dal commercio al check-in... una storia già vista

Dal commercio al check-in... una storia già vista

  • 19 Dicembre 2025 08:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Trump un pericolo per il mondo intero di Michele Blanco Trump un pericolo per il mondo intero

Trump un pericolo per il mondo intero

  • 22 Gennaio 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Una nuova campagna di diffamazione e aggressione personale. A fianco dell’amico e compagno Luciano Vasapollo (Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Una nuova campagna di diffamazione e aggressione personale. A fianco dell’amico e compagno Luciano Vasapollo (Giorgio Cremaschi)

Una nuova campagna di diffamazione e aggressione personale. A fianco dell’amico e compagno Luciano Vasapollo (Giorgio Cremaschi)

  • 12 Gennaio 2026 21:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti