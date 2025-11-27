Abbonati / Sostienici
“El Toque”, una piattaforma di guerra economica

Ha contribuito all'aumento dell'inflazione e alterato i consumi interni, con un effetto diretto sul potere d'acquisto della popolazione cubana...

350
"El Toque", una piattaforma di guerra economica


di Hernando Calvo Ospina - Mediapart

 

Se non l'ha fatto in aeroporto, è certo che a un turista che non sia alloggiato in un hotel non risulterà facile trovare una "Cadeca" dove cambiare dollari o euro in moneta nazionale cubana. Inoltre, come è molto probabile che abbia letto, o sentito, che in qualsiasi parte di Cuba può pagare con quelle valute, non si prenderà neanche la briga di cercare quei punti di cambio ufficiali.

A un certo punto arriverà in luoghi dove i prezzi sono in pesos cubani, ma non sarà comunque un problema, perché ormai è raro il posto dove non si accettino dollari o euro. Al turista sembrerà normale che il venditore consulti il telefono per sapere a quanto sta il cambio. Questo sì, si sorprenderà quando riceverà il resto in moneta nazionale e constaterà che lì il dollaro vale fino a quattro volte di più di quanto annunciato sulla pagina della Banca Centrale di Cuba. Non c'è stato errore. Dopo, se chiederà con discrezione, saprà che il venditore ha ottenuto l'informazione su piattaforme digitali, principalmente su quella denominata "El Toque".

Per esempio, il 25 novembre 2025 il dollaro ufficiale si cambiava approssimativamente a 120 pesos cubani per dollaro, il che equivale a 12 000 pesos cubani per 100 dollari. Invece, nel mercato informale - chiamato anche dollaro della strada o dollaro nero - il tasso era intorno ai 435 pesos cubani per dollaro, cioè circa 43 500 pesos cubani per 100 dollari. La differenza tra il valore ufficiale e il valore in strada è stata di circa 31 500 pesos cubani.

Ma, perché si è cambiato a un prezzo così alto, invece di farlo al tasso di cambio ufficiale? La risposta più semplice è che la differenza tra i due tassi di cambio ormai è così comune e normalizzata che si dà per scontato che tutti, turisti inclusi, la conoscano. Inoltre, ciò che conta veramente è avere dollari, i pesos...

Per quel turista, o per qualsiasi cubano che possieda dollari, senza dubbio è un eccellente affare. Tuttavia, per l'economia cubana in generale, e per la maggior parte dei cubani, questa pratica rappresenta un vero disastro. E questo è l'obiettivo di El Toque: contribuire al deterioramento dell'economia del paese, che è già gravemente colpita dal blocco statunitense.

I responsabili di El Toque si presentano come una "piattaforma multimediale indipendente focalizzata sull'informare riguardo la realtà cubana, includendo temi economici come il mercato informale delle valute".

El Toque nacque nel 2014 come un progetto del dipartimento latinoamericano dell'organizzazione non governativa olandese RNW Media, precedentemente Radio Nederland Wereldomroep, l'emittente internazionale ufficiale dei Paesi Bassi fino al 2012. Sebbene RNW Media si sia convertita in una ONG, continua ad essere finanziata principalmente dal governo dei Paesi Bassi, "come parte del suo impegno per la promozione della libertà di stampa, i media indipendenti e i diritti umani", come si dettaglia nella sua presentazione.

El Toque, termine che ha diverse connotazioni a Cuba e in America Latina, e può significare fumare marijuana o sniffare cocaina. Si propose fin dai suoi inizi "di offrire al pubblico cubano una piattaforma multimediale indipendente che riflettesse la diversità e complessità della società cubana". Allo stesso modo "innovare nella comunicazione, favorire l'empowerment sociale mediante l'uso di strumenti di comunicazione e generare nuove forme affinché la società accedesse a informazioni libere e affidabili".

In quei momenti, l'amministrazione di Barack Obama stava distendendo le relazioni con Cuba. Tuttavia, non lo faceva per rispetto alla sovranità dell'isola, bensì perché era convinta che fosse necessario cambiare "strategia" per porre fine alla Rivoluzione Cubana. L'esperienza dimostrava che più di cinquant'anni di aggressioni, che includevano atti di terrorismo e il blocco commerciale più lungo che una nazione abbia mai sofferto nella storia umana, non avevano prodotto risultati. Secondo quell'amministrazione, raggiungere la gioventù cubana era chiave nella strategia, perciò si dovevano utilizzare le possibilità che offriva internet. Si doveva cercare il collasso "morbido" della rivoluzione. Così molte ONG nel mondo arrivarono per appoggiare questa nuova strategia.

Nel 2017, RNW Media si svincolò da El Toque, proprio quando Donald Trump assunse il suo primo mandato (2017-2021), cosa che segnò un arretramento nell'avvicinamento, con il ritorno di politiche aggressive verso Cuba. Fu in questo contesto che lo stesso team di giovani cubani, che aveva formato la radio pubblica dei Paesi Bassi, assunse la continuità del progetto controrivoluzionario, ma ora dagli Stati Uniti, principalmente, con ramificazioni in Messico e Spagna. Nonostante il cambio di ubicazione, mantennero la loro strategia di utilizzare reti sociali informali come WhatsApp, Telegram, YouTube e Facebook per diffondere il loro messaggio.

Nel 2021, Cuba implementò l'unificazione monetaria, eliminando il peso convertibile (CUC), che aveva lo stesso valore del dollaro, e si produsse una forte svalutazione del peso cubano (CUP). In seguito all'inasprimento del blocco statunitense, il paese sperimentò una grave carenza di valuta estera. In questo contesto, El Toque cominciò a guadagnare notorietà dentro Cuba pubblicando il "Tasso Rappresentativo del Mercato Informale" (TRMI), cosa che contribuì al rafforzamento del dollaro nel mercato parallelo. Per molti cubani con attività commerciali, qualunque fosse la loro attività, divenne un'abitudine consultare in internet il prezzo che El Toque assegnava al dollaro, e in questo modo si realizzavano le transazioni.

Su cosa si è basato El Toque per stabilire quel "tasso di cambio"? Secondo quanto affermano loro stessi, si calcola "in funzione della mediana dei prezzi degli annunci di acquisti e vendita che circolano in reti sociali e piattaforme digitali". Cioè, si fonda su valori che, nella loro maggioranza, sono artificiali. Questo, in accordo con la logica economica, ha avuto un impatto significativo sulla percezione del valore reale del dollaro, generando una falsa sensazione di svalutazione. Come risultato, ha contribuito all'aumento dell'inflazione, colpendo in maniera diretta gli alti prezzi dei prodotti importati. Inoltre, questo fenomeno ha alterato il consumo interno, poiché ha avuto un effetto diretto sul potere d'acquisto della popolazione cubana.

Casualità? Questo è paragonabile a quanto accaduto con "DolarToday" in Venezuela. Organizzata a Miami da controrivoluzionari venezuelani residenti negli Stati Uniti, questa piattaforma cominciò ad essere utilizzata nel maggio 2010 con l'obiettivo di piegare il controllo valutario realizzato dal governo del presidente Hugo Chávez. DolarToday divenne un riferimento per il tasso di cambio del dollaro rispetto al bolívar nel mercato parallelo. Questo generò grandi problemi economici, poiché il suo unico scopo era manipolare detto tasso per destabilizzare l'economia. Sebbene i promotori di DolarToday abbiano sostenuto che si limitano semplicemente a "riflettere i prezzi reali del mercato parallelo", basandosi su dati di case di cambio a Cúcuta, una città di confine colombiana, il suo impatto fu profondamente negativo per l'economia venezuelana.

Ciò che si può dimostrare è che queste piattaforme digitali hanno manipolato i valori delle valute in Venezuela per indurre inflazione e generare panico economico, nell’ambito di quella che è stata definita una "guerra economica", finanziata e diretta da Washington. Gli stessi metodi furono utilizzati dagli Stati Uniti in Nicaragua, dove c’è un governo che non è di loro gradimento. Allo stesso modo, furono impiegati questi metodi in Zimbabwe e in Argentina, dove le tensioni economiche furono esacerbate con fini politici.

È chiaro che piattaforme come El Toque, allo stesso modo di DolarToday, funzionano come strumenti di manipolazione finanziati in gran parte dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Il loro obiettivo finale è far parte di una strategia più ampia per destabilizzare governi che non si allineano con gli interessi di Washington. Colpendo l'economia, come accade con Cuba, si genera un malcontento sociale che può sfociare in un'esplosione sociale, utilizzando i bisogni economici di base come arma. L'intenzione è distruggere la capacità di resistenza sociale di questi paesi, demoralizzarli e indebolirli, mentre si "dimostra" che il loro sistema politico-economico non funziona.

Questo, in ultima analisi, può considerarsi una forma di terrorismo finanziario. Come menzionato in una pubblicazione cubana: "Quando la popolazione e gli attori economici prendono decisioni basate su un tasso manipolato, i prezzi si distorcono, si favorisce la speculazione e aumenta l'inflazione. La popolazione in generale, così come i piccoli produttori e lavoratori, che non hanno accesso a valute estere né a meccanismi di protezione, sono i più danneggiati".

Diversi documenti dimostrano che El Toque è stato finanziato dalla USAID fino all'inizio di questo 2025. E la National Endowment for Democracy, NED, che è un ente diretto della CIA, continua a farlo, oltre ad altre dipendenze del Dipartimento di Stato. Il direttore di El Toque, José Jasán Nieves, ha ammesso di recente sui social network il suo impegno per la destabilizzazione di Cuba e la sua collaborazione con gli Stati Uniti, per cercare la caduta del governo rivoluzionario. "Io voglio la fine della dittatura a Cuba", affermando che "collaboro con chi condivida i miei obiettivi".

Quello che fanno coloro che lavorano in El Toque potrebbe considerarsi, in qualsiasi paese del mondo, indipendentemente dal tipo di governo che abbia, come terrorismo economico, tradimento della patria e mercenarismo. In molti luoghi, tali azioni potrebbero essere punite con pene severe, persino con la morte.

Negli Stati Uniti, il reato federale di tradimento è definito nel modo seguente: "Chi, dovendo lealtà agli Stati Uniti, muova guerra contro di essi o aderisca ai loro nemici, prestando loro aiuto all'interno degli Stati Uniti o in qualsiasi altro luogo, è colpevole di tradimento e subirà la pena di morte, o prigione e multa…". Questa è l'unica forma di tradimento esplicitamente menzionata nella Costituzione statunitense. Inoltre, le conseguenze di azioni orientate a danneggiare il paese mediante guerra economica o terrorismo finanziario potrebbero implicare pene fino a 20 anni di prigione e multe che superano le centinaia di migliaia di dollari. Se queste azioni sono vincolate al tradimento della patria, la pena di morte potrebbe essere un'opzione legalmente contemplata.

Tutti i paesi europei puniscono severamente il tradimento, inteso come un attentato contro gli "interessi fondamentali della Nazione" o alla "sovranità nazionale", unendosi a potenze straniere. In Spagna, dove vivono alcuni dei cubani di El Toque, il tradimento può essere punito con pene detentive fino a 20 anni per coloro che agiscano "contro la Patria sotto bandiere nemiche o facilitino i nemici". E da 15 a 20 anni per coloro che "inducono una potenza straniera a dichiarare guerra". Se a ciò si sommano atti orientati a danneggiare, o si collabora nel danneggiamento dell'economia nazionale, il che è considerato un "attacco agli interessi economici fondamentali", mediante frode massiva, corruzione, riciclaggio di denaro, e, peggio, terrorismo finanziario, tra gli altri, le punizioni giudiziarie sono piuttosto severe. Le pene possono arrivare a decine di anni di prigione, se sono vincolate al "tradimento della repubblica".

Riassumendo questa parte: nei paesi europei, così come negli Stati Uniti, qualsiasi atto che danneggi l'economia nazionale in coordinamento con potenze straniere è soggetto alle pene più severe, senza eccezione. Questo principio è applicabile in tutti i paesi del mondo ed è stato ampiamente accettato come una norma basilare per proteggere la sovranità e la stabilità economica delle nazioni.

Hernando Calvo Ospina

Hernando Calvo Ospina

Colombiano residente in Francia.  Scrive per diversi media internazionali. Ha pubblicato 14 libri, tutti tradotti in più lingue. Negli ultimi anni ha realizzato diversi documentari.

