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Gaza alla fame: Israele dimezza la farina e trasforma il pane in un bene di lusso

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Gaza alla fame: Israele dimezza la farina e trasforma il pane in un bene di lusso

 

di Middle East Eye

Nella Striscia di Gaza si registrano nuovamente gravi carenze di pane e beni di prima necessità, tra cui cibo e carburante, a causa del continuo inasprimento da parte di Israele  delle restrizioni all'ingresso di merci e aiuti.

Negli ultimi giorni, i palestinesi nell'enclave sono stati costretti a fare la fila per ore per ottenere pacchi di pane sovvenzionati dalle poche panetterie ancora aperte, al costo di tre shekel (circa 1 dollaro) ciascuno.

Il pane distribuito gratuitamente dalle organizzazioni umanitarie rimane una risorsa scarsa e inaccessibile per molti.

I residenti segnalano inoltre un aumento dei prezzi degli ortaggi, mentre uova, pollo e carne sono quasi scomparsi dal mercato.

Sabreen Abu Ouda, una residente di Gaza City di 45 anni, ha affermato che la sua famiglia di 11 persone riceve un solo pacco da 10 pagnotte due volte a settimana.

“Quando riceviamo un sacchetto di pane, a quanto ammonta? Una pagnotta a persona? Non è sufficiente, e passiamo giorni senza pane”, ha dichiarato a Middle East Eye.

“Per quanto riguarda le verdure, per Dio, non ne abbiamo comprata nessuna dalla fine del Ramadan (il 18 marzo). Semplicemente non possiamo permetterci i prezzi sempre più alti.”

La crisi si verifica in un contesto di rinnovate restrizioni israeliane all'ingresso degli aiuti nell'enclave devastata dalla guerra, nonostante un cessate il fuoco firmato sei mesi fa che prevedeva disposizioni per la distribuzione su larga scala di aiuti umanitari.

Israele ha inoltre imposto regolamenti più severi sulle forniture umanitarie, compromettendo significativamente le operazioni di aiuto e, in alcuni casi, bloccandole completamente.

Ciò ha avuto ripercussioni su organizzazioni come il Programma Alimentare Mondiale, che è stato costretto a sospendere o limitare le consegne di cibo, in particolare di prodotti essenziali come farina e verdura.

In una dichiarazione rilasciata domenica, l'ufficio stampa del governo di Gaza ha affermato che Israele sta intensificando quella che ha definito una "carestia artificiale" nell'enclave assediata.

Le misure sono state definite "sistematiche" e "deliberate", attuate attraverso un "controllo completo del flusso dei beni di prima necessità".

L'ufficio ha spiegato che Gaza necessita di circa 450 tonnellate di farina al giorno, ma al momento ne sono disponibili solo circa 200.

Nonostante un cessate il fuoco preveda l'arrivo di 600 camion di aiuti al giorno, ne sono stati autorizzati ad entrare in media solo circa 200, lasciando scorte di alloggi, assistenza medica e generi alimentari praticamente inesistenti.

Timori di una carestia imminente

La rinnovata ondata di scarsità alimentare ha fatto nascere tra i 2,2 milioni di abitanti di Gaza il timore di un ritorno alla carestia.

Durante i due anni di genocidio a Gaza, le forze israeliane imposero un blocco totale sulla Striscia, bombardando panifici e radendo al suolo i terreni agricoli.

Gli attacchi provocarono una carestia diffusa, con la dichiarazione ufficiale dello stato di emergenza in alcune zone e decine di morti per malnutrizione.

Abu Ouda ha affermato che, pur essendo riuscita a procurarsi una piccola quantità di farina negli ultimi mesi, il timore di una carestia imminente l'ha spinta a "conservarla per i momenti più difficili".

«Ci ??affidiamo principalmente alle mense dei poveri e mangiamo giusto il necessario per non soffrire la fame», ha detto. «Spesso, quando ci portano del cibo, preferiamo mangiarlo senza pane o riso per non sprecare quel poco che abbiamo».

Jamal Saeed Qaddoum, 70 anni, ha affermato che le condizioni nella Striscia sono "peggiorate notevolmente negli ultimi giorni".

Con l'aumento dei prezzi e la carenza di beni di prima necessità, ha affermato che è diventato sempre più difficile soddisfare i bisogni essenziali o fare scorta di provviste.

"La maggior parte delle persone teme che ci stiamo dirigendo verso la carestia", ha affermato, facendo eco alle preoccupazioni di Abu Ouda.

Oltre alla carenza di cibo, il territorio sta affrontando anche una grave crisi di carburante e gas da cucina, che sta facendo aumentare i prezzi della legna da ardere. 

Shams al-Din Abu Oud, 52 anni, ha affermato che l'aumento del costo del legno sta spingendo le persone a bruciare materiali alternativi come nylon, plastica e rifiuti, con seri rischi per la salute respiratoria. 

"Stiamo affrontando una grave crisi del gas", ha dichiarato Abu Oud a MEE.

"Nei media si dice che Israele permetta l'ingresso di gas, ma in realtà ciò che arriva è solo una goccia nell'oceano: non è sufficiente per la popolazione."

Diverse importanti organizzazioni per i diritti umani ed esperti hanno criticato l'incapacità di Israele di rispettare la tregua firmata in ottobre, poiché i civili palestinesi continuano ad affrontare condizioni di vita disperate, aggravate dagli sfollamenti, dalle restrizioni agli aiuti, dall'accesso limitato alle cure mediche e dalla grave carenza di carburante.

Medici Senza Frontiere (MSF) ha dichiarato la scorsa settimana che la vita a Gaza continua ad essere " soffocante " a sei mesi dalla firma del cessate il fuoco.

«Il cessate il fuoco non è riuscito a porre fine alla devastazione a Gaza, e le autorità israeliane continuano a imporre condizioni che minano gli standard di vita più elementari», ha affermato Claire San Filippo, responsabile delle emergenze di MSF, aggiungendo che la situazione rimane «catastrofica».

“I bisogni della popolazione sono immensi, eppure le autorità israeliane hanno continuato a limitare sistematicamente l'ingresso degli aiuti umanitari.”

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

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