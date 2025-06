"Generazione AntiDiplomatica": al via il concorso letterario

Di fronte al tramonto dell'egemonia unipolare e all'affermarsi di un ordine mondiale multipolare, servono voci capaci di decifrare la complessità. Ma soprattutto voci nuove. L'AntiDiplomatico e la sua casa editrice, LAD Edizioni, vi danno la possibilità di farlo.



Al via la prima edizione del Premio Letterario "Generazione AntiDiplomatica". Un invito diretto a studiosi, scrittori, cittadini con la passione della scrittura ed esausti da questo sistema: sfidate le narrazioni dominanti, oltrepassate il "già detto". Portate analisi critiche e visioni inedite sui conflitti interni ed esterni, le contraddizioni. Fatevi megafono delle speranze di un'era nuova. Il futuro ha bisogno di essere definito con parole capaci di valicare il limite dell'esistente.



Di seguito pubblichiamo il testo di presentazione al concorso letterario preparato da Diego Angelo Bertozzi



"Generazione AntiDiplomatica": il concorso letterario





Da esperimento di critica all'apparato egemonico imperiale e ambizioso tentativo di racconto di equilibri internazionali in mutamento grazie all'emergere di nuove potenze mondiali e regionali, con strutture alternative a quelle del Washington Consensus, a realtà informativa consolidata: l'AntiDiplomatico (testata registrata nel 2015), grazie anche ai contributi di prestigiose firme, è oggi una delle voci di riferimento del mondo multipolare che si sta affermando sul sanguinoso unilateralismo a guida Usa.

Sulla spinta di questa crescita, sostenuta dai tanti lettori e abbonati, prende ora vita la prima edizione del Premio letterario "Generazione AntiDiplomatica" indetto dalla casa editrice LAD Edizioni, in stretta collaborazione proprio con il giornale online, con l'obiettivo di fare emergere il talento e la preparazione di studiosi e scrittori in relazione ai mutamenti politici, economici e ideali che contraddistinguono la fase di passaggio dall'unipolarismo a guida Usa al multipolarismo. L'obiettivo è quello di dare spazio ad analisi e visioni originali e critiche che non si accontentino del "già detto" e del "già scritto", in grado di descrivere una realtà conflittuale e contraddittoria, ma anche portatrice di nuove prospettive di pacifica convivenza, al di là dell'ottundente propaganda informativa. Visioni originali e critiche che possono essere espresse sotto la forma di un saggio oppure attraverso la creatività e l'originalità di un racconto, nelle due sezioni previste dal concorso.

A giudicare i lavori sarà una giuria di esperti e studiosi, aggiunti alla redazione dell'AntiDiplomatico, presieduta da Loretta Napoleoni, economista di fama internazionale, già professoressa alla Judge Business Schools di Cambridge e autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo Spa, Economia Canaglia e Maonomics.





Saggi e racconti potranno essere inviati, nel rispetto del regolamento del concorso, dall'1 luglio al 30 settembre 2025 alla mail gen.antidiplomatica@gmail.com



REGOLAMENTO





Regolamento del Premio Letterario "Generazione AntiDiplomatica"

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alla prima edizione del Premio letterario "Generazione AntiDiplomatica" indetto dalla casa editrice LAD Edizioni in stretta collaborazione con il giornale online l'AntiDiplomatico con l'obiettivo di fare emergere il talento e la preparazione di studiosi e scrittori in relazione ai mutamenti politici, economici e ideali che contraddistinguono la fase di passaggio dall'unipolarismo a guida Usa al multipolarismo poggiato su di un nucleo di potenze emergenti o tradizionali come Cina popolare, Russia, Iran, Sudafrica. Vogliamo dare spazio ad analisi e visioni originali e critiche che non si accontentino del "già detto" e del "già scritto", in grado di descrivere una realtà conflittuale e contraddittoria, ma anche portatrice di nuove prospettive di pacifica convivenza, al di là dell'ottundente propaganda informativa.

Requisiti di partecipazione

Articolo 1

Il concorso è aperto a tutti i racconti e saggi inediti in lingua italiana, ambientati preferibilmente in epoca contemporanea e che abbiano al centro riflessioni originali e letture coraggiose dei cambiamenti in atto a livello sia nazionale che internazionale. Non sono ammessi saggi e racconti già pubblicati, o in via di pubblicazione, singolarmente con contratto con case editrici, in auto pubblicazione o apparsi su antologie, siti web o blog, anche se in formato ebook.

Articolo 2

È concesso ad ogni partecipante di concorrere con una sola opera, saggio o racconto. Per quanto riguarda l'invio di un'opera da parte di un minorenne, viene richiesto con allegato nella mail l'esplicito consenso dei genitori, con firma e copia dei documenti di identità, alla partecipazione e l'accettazione di tutti i termini del regolamento.

Articolo 3

Saggi e racconti devono avere lunghezza massima totale di 50.000 caratteri (spazi inclusi), con carattere Times New Roman e interlinea 1.5. I file accettati sono quelli .doc, .docx, .odt.

Articolo 4

Per quanto riguarda i saggi è ammesso l'utilizzo di tabelle, grafici o cartine purché originali e non protette da diritti riservati. È richiesta una bibliografia e la puntale citazione delle fonti bibliografiche o archivistiche utilizzate. La bibliografia è esclusa dal conteggio dei caratteri.

Articolo 5

La sezione racconti non prevede opere di fumetti, storia illustrate, presenza di illustrazioni o disegni nei racconti.

Articolo 6

Sono escluse le opere riportanti affermazioni ritenute offensive, ingiuriose o diffamatorie.

Articolo 7

L'opera, con i requisiti sopra riportati, deve essere inviata in allegato via mail all'indirizzo gen.antidiplomatica@gmail.com inserendo nell'oggetto la natura dell'elaborato (saggio o racconto) e la partecipazione al concorso. Nel corpo della mail devono essere indicati nome e cognome dell'autore, indirizzo, recapito cellulare ed e-mail. Non saranno accettati pseudonimi. Dovrà inoltre essere riportata la seguente dicitura:

"Con il presente invio accetto il regolamento e i criteri di selezione e garantisco che la mia opera inviata in allegato è originale e non viola diritti d'autore. Sollevo, quindi, l'editore e tutti i responsabili della pubblicazione da qualsiasi responsabilità in merito all'originalità dell'opera e a eventuali azioni giudiziarie in violazione della privacy".

Termini di invio

Le opere, sia saggi che racconti, devono essere inviati a partire dall'1 luglio fino al 30 settembre 2025 (farà fede la data di invio della mail). Non saranno quindi accolte le opere trasmesse in anticipo o oltre il termine temporale indicato. La redazione si riserva il diritto di prolungare o modificare i termini di presentazione a propria discrezione.

Giuria del concorso

Gli elaborati (saggi e racconti) inviati entro il termine previsto, saranno esaminati da una giuria nominata da LAD Edizioni e il giornale l'AntiDiplomatico tra componenti delle proprie redazioni e presieduta da Loretta Napoleoni, economista di fama internazionale, già professoressa alla Judge Business Schools di Cambridge e autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo Spa, Economia Canaglia e Maonomics.

Criteri di selezione

La redazione valuterà le opere pervenute a proprio insindacabile giudizio, selezionando quelle ritenute meritevoli di maggior interesse. Costituiscono criteri imprescindibili la proprietà e la ricchezza di linguaggio, l'originalità dei contenuti, la padronanza della materia, la caratterizzazione dei personaggi, l'ambientazione, la coerenza dell'impianto narrativo e della riflessione, l'eventuale lavoro di ricerca o archivistico.

Designazione dei vincitori

Entro il 1° dicembre 2025 sarà inviata agli autori selezionati una mail con il responso. L'esito sarà in ogni caso reso pubblico sui social e sul sito ufficiale dell'Editore e del giornale l'AntiDiplomatico. L'email conterrà la liberatoria e i documenti relativi da compilare in modo da consentire la pubblicazione delle opere vincitrici.

Premi

Al 1° classificato sarà garantita la possibilità di pubblicare in versione cartacea, previa valutazione dell'Editore, un saggio, un romanzo, o una raccolta di saggi o racconti.

Al 2° e 3° classificato sarà garantita la possibilità di pubblicare in versione ebook, previa valutazione dell'Editore, un saggio, un romanzo, o una raccolta di saggi o racconti.

Tutti i saggi e i racconti finalisti saranno pubblicati gratuitamente in cartaceo e in digitale in due distinte antologie. Delle due antologie faranno parte anche le opere dei primi tre classificati.

Finalità del concorso

Come scritto nella presentazione, il concorso letterario "Generazione AntiDiplomatica", indetto e gestito esclusivamente da LAD Edizioni, in collaborazione con l'AntiDiplomatico, ha la finalità di fare emergere e individuare saggisti e scrittori originali e di talento e premiare opere inedite.

Promozione

Agli autori vincitori del Premio è richiesta la disponibilità a partecipare all'opera di promozione delle antologie pubblicate attraverso i propri canali di comunicazione social e presenziando, per quanto possibile, a eventuali convegni, fiere od eventi che vedono tra i promotori l'Editore stesso.

Ai vincitori e agli autori selezionati non verrà richiesto alcun costo per la pubblicazione, così come non sarà previsto alcun vincolo di acquisto di copie. Tutti i costi di pubblicazione sono a esclusivo carico di LAD Edizioni.

Tali finalità escludono questa attività dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientrante nell'ipotesi di esclusione lettera A, comma 1, art. 6 del D.P.R. n. 430/2001, e il premio agli autori vincitori ha esclusivo carattere di riconoscimento del merito e del talento personale.

Privacy

I dati personali dei singoli partecipanti saranno trattati da LAD Edizioni esclusivamente per i fini collegati alla gestione del concorso. Ai partecipanti è riconosciuto di esercitare in qualsiasi momento il diritto di consultare, modificare o cancellare i propri dati personali o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Partecipando al concorso, i vincitori riconoscono all'editore il pieno diritto di utilizzare, a titolo gratuito, nome, immagine e voce ai fini del concorso e di eventuali eventi (web o sul territorio) che verranno organizzati.

I vincitori acconsentono, inoltre, alla divulgazione del proprio nominativo e del premio conseguito sul quotidiano l'AntiDiplomatico, su altri quotidiani, riviste, siti web e trasmissioni TV e quanto altro previsto dell'Editore al fine della promozione.

L'Editore garantisce, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, la massima sicurezza come da Decreto legislativo 196/2003 e ai soli fini del concorso.

Accettazione del regolamento

Partecipando e inviando le proprie opere, i partecipanti al concorso accettano il presente regolamento e assumono la responsabilità dell'originalità delle loro opere e del loro contenuto. Accettano, inoltre, di escludere LAD Edizioni e l'AntiDiplomatico da ogni responsabilità per errori materiali nelle fasi di valutazione e pubblicazione dei risultati. Ogni partecipante autorizza l'Editore a utilizzare il proprio nome e cognome, la propria immagine e la propria voce al fine della promozione del concorso e di eventuali eventi organizzati.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa.