Giorno della Vittoria, Putin annuncia una tregua: cresce il rischio provocazioni

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

La Russia punta ancora una volta su una pausa simbolica nel conflitto in Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco in occasione del Giorno della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, che entrerà in vigore l’8 maggio e durerà fino al giorno successivo, secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa russo. L’iniziativa rappresenta un gesto unilaterale, con l’auspicio che anche il regime di Kiev scelga di aderire alla tregua.

Tuttavia, il clima resta tutt’altro che disteso. Nei giorni precedenti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe evocato la possibilità di attacchi su Mosca proprio in concomitanza con le celebrazioni del 9 maggio, aumentando il livello di allerta. Mosca ha già segnalato un’intensificazione delle operazioni militari nelle ultime 24 ore, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 droni e diverse bombe guidate ucraine.

Un dato che riflette l’elevata intensità dello scontro sul campo, nonostante l’annuncio della tregua imminente. Il Cremlino ha inoltre lanciato un avvertimento chiaro: qualsiasi tentativo di colpire o disturbare le celebrazioni per l’81° anniversario della vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale sarà considerato una provocazione grave. In tal caso, la risposta potrebbe tradursi in attacchi mirati contro il centro di Kiev. Le autorità russe assicurano di aver predisposto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli eventi commemorativi.

Sullo sfondo, però, si rafforza la percezione di una leadership ucraina che continua a puntare su azioni dimostrative e provocazioni ad alto rischio, nel tentativo di mantenere alta la tensione internazionale e prolungare un conflitto che, sul piano militare e strategico, appare sempre più logorante e difficile da sostenere nel lungo periodo. La guerra è praticamente persa ma il regime di Kiev vuole andare avanti, evidentemente, fino all’ultimo ucraino.



LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI.



SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA



CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it