L'allarme di Chevron: 'Iniziate le carenze fisiche di petrolio'. Effetto Hormuz sulle economie globali

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Mike Wirth, CEO del colosso energetico statunitense Chevron, ha avvertito che sono iniziate le carenze di petrolio greggio a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz e degli effetti della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

"Cominceremo a vedere carenze fisiche", ha affermato Wirth durante un evento. "La domanda deve adeguarsi all'offerta. Le economie dovranno rallentare."

Secondo Wirth, le economie dei paesi asiatici, i più dipendenti dalla produzione energetica del Golfo, saranno le prime a essere colpite, e successivamente seguirà l'Europa.

Ha poi aggiunto che, sebbene gli Stati Uniti sarebbero stati meno colpiti, non sarebbero stati esenti dagli effetti della crescente crisi. L'ultima spedizione programmata di petrolio dal Golfo è in fase di scarico al porto di Long Beach, che rifornisce Los Angeles e la California meridionale, ha affermato Wirth.

La situazione nello Stretto di Hormuz ha avuto ripercussioni "potenzialmente pari a quelle degli anni '70", ha dichiarato l'amministratore delegato, riferendosi all'embargo petrolifero arabo del 1973.

Il rapporto coincide con una significativa escalation tra Washington e Teheran nello stretto.

Dopo il cessate il fuoco, gli Stati Uniti hanno mantenuto un blocco illegale sui porti iraniani. Teheran ha recentemente sequestrato diverse imbarcazioni in risposta al sequestro di navi iraniane da parte di Washington vicino allo stretto, e ha minacciato ulteriori azioni.

Lunedì le forze iraniane hanno lanciato due missili contro una nave da guerra statunitense vicino a Hormuz, e in seguito hanno colpito infrastrutture energetiche negli Emirati Arabi Uniti.

Gli Stati Uniti hanno anche affermato di aver colpito motoscafi militari iraniani, ma i media iraniani hanno riferito che l'attacco ha ucciso cinque civili a bordo di una nave mercantile.

Di conseguenza, i prezzi del petrolio sono di nuovo in forte aumento. Il Brent, benchmark globale per il greggio, ha raggiunto i 114,44 dollari, con un incremento del sei percento. Al 5 maggio, il prezzo si attestava poco al di sotto dei 114 dollari.

Diverse nazioni hanno già razionato l'energia a causa della crisi creata dalla guerra illegale tra Stati Uniti e Israele, scatenata contro la Repubblica islamica alla fine di febbraio.

Tra questi paesi figurano le Filippine, lo Sri Lanka, il Myanmar, la Thailandia, il Nepal e il Bangladesh. Si prevede inoltre che la grave carenza di fertilizzanti avrà un forte impatto sui paesi più poveri.

Svein Tore Holsether, amministratore delegato dell'azienda di fertilizzanti Yara, ha dichiarato la scorsa settimana alla BBC che, di conseguenza, miliardi di pasti sono a rischio.

"A causa della situazione attuale, nel mondo non vengono prodotte fino a mezzo milione di tonnellate di fertilizzanti azotati. Cosa significa questo per la produzione alimentare? Si parla di circa 10 miliardi di pasti in meno a settimana a causa della mancanza di fertilizzanti", ha affermato.

"Il mercato dei fertilizzanti è molto globale, quindi questi componenti si spostano in tutto il mondo, ma le principali destinazioni sarebbero Asia, Sud-est asiatico, Africa e America Latina, dove si vedrebbe l'impatto più immediato", ha aggiunto, sottolineando che l'Africa subsahariana potrebbe subire un impatto ancora maggiore.

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