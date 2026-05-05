La Cina punta sulle nuove generazioni. Il messaggio di Xi per la Festa della Gioventù

Pochi giorni prima del 4 maggio, data che in Cina segna la Festa della Gioventù, il presidente Xi Jinping ha inviato una nota ai giovani insigniti di importanti riconoscimenti nazionali. Un messaggio che, come di consueto in questa ricorrenza, intreccia le aspirazioni personali delle nuove generazioni con il percorso di sviluppo del Paese asiatico, richiamando lo spirito patriottico che oltre un secolo fa diede vita al Movimento del 4 maggio.



Il 1919 rimane una pietra miliare nella storia cinese moderna, quando studenti e giovani intellettuali scesero in piazza per difendere la sovranità nazionale e chiedere rinnovamento culturale. Oggi, oltre un secolo dopo, Pechino continua a guardare alla gioventù come al motore silenzioso ma decisivo della trasformazione del Paese. Nel suo messaggio ai vincitori della Medaglia del 4 maggio e del titolo di Pioniere della Nuova Era, Xi ha invitato i giovani a restare radicati nei propri ruoli, a cercare nuove conquiste e a trasformare l’energia della loro età in vero e proprio carburante per la nuova fase di sviluppo nazionale.



La visione di Xi sulla gioventù affonda le radici nella sua stessa esperienza giovanile. Lasciata la capitale da ragazzo, trascorse anni in un villaggio rurale sull’altopiano del Loess, condividendo fatiche e speranze con i contadini. Fu in quel momento, tra i campi e la vita quotidiana delle comunità, che maturò la convinzione di dedicarsi al servizio del Paese e di garantire dignità e sostentamento a chi viveva nelle zone più dimenticate. Quella stagione lo ha segnato profondamente: da leader nazionale, Xi non ha mai smesso di ripetere che il futuro della Cina dipende da giovani capaci di impegno e lavoro concreto. È in questa ottica che il volontariato è diventato un canale privilegiato per assumere responsabilità sociali. Già una decina di anni fa, sotto la sua guida, fu varato un piano nazionale per lo sviluppo giovanile che collocava il servizio volontario al centro delle priorità. In incontri pubblici e lettere aperte, Xi ha più volte esortato i giovani a operare “laddove il Paese e il popolo hanno maggiore bisogno”, un invito che ha trovato risposta in migliaia di esperienze, come quella dei volontari inviati nelle scuole di frontiera dello Xinjiang per sostenere l’istruzione, il dialogo tra etnie e lo sviluppo delle aree rurali.



Ma il campo d’azione dei giovani cinesi non si limita ai villaggi o alle zone di confine. La spinta all’innovazione tecnologica è un altro pilastro del discorso di Xi Jinping. La modernizzazione cinese, ha sottolineato, passa inevitabilmente attraverso il progresso scientifico, e la Cina punta a consolidare la sua posizione tra le potenze globali dell’innovazione, già collocata al nono posto nelle classifiche internazionali. L’intelligenza artificiale, in particolare, è descritta come un settore “che appartiene ai giovani”. L’anno scorso, durante una visita a un hub per startup a Shanghai, Xi ha dialogato con imprenditori under 40, riconoscendo nella loro capacità di sperimentare e contaminare discipline diverse la vera forza motrice del cambiamento. A confermarlo è Han Dongcheng, fondatore di EASPEED, azienda leader nelle tecnologie di imaging. Con un team di ricerca la cui età media supera di poco i trent’anni, Han sta lavorando all’integrazione tra olografia e intelligenza artificiale. “La natura giovane dell’IA non risiede solo nella tecnologia in sé”, ha spiegato, “ma nella disponibilità delle nuove generazioni a esplorare territori sconosciuti e a unire saperi diversi”.



Parallelamente, le campagne cinesi sono tornate a essere un terreno di incontro tra formazione e azione concreta. Con l’obiettivo della povertà assoluta alle spalle, oggi la priorità è la rivitalizzazione rurale. Nel 2023, Xi ha scritto agli studenti dell’Università Agraria della Cina, elogiando il programma che da oltre un decennio invia laureandi in discipline agronomiche direttamente nelle comunità rurali per risolvere problemi pratici. L’iniziativa, nata come progetto pilota, si è estesa a oltre duecento atenei e coinvolge più di diecimila giovani ricercatori che affiancano gli agricoltori nella costruzione di un settore agricolo più moderno e sostenibile.



Che sia nei laboratori di ricerca, nelle scuole di frontiera o tra i campi, il filo conduttore rimane lo stesso. La rinascita nazionale, ha ribadito Xi, è il tema centrale del movimento giovanile cinese. “Nel passato, nel presente e nel futuro, i giovani cinesi sono stati e saranno sempre una forza pionieristica per realizzare la grande rinascita della nazione”. Un messaggio che, oltre i toni istituzionali, riflette una strategia di lungo periodo: investire sulle nuove generazioni non come semplice promessa, ma come architettura portante del domani cinese.

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