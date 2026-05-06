Pechino: 'La guerra contro l'Iran è illegale'. Sostegno totale a Teheran

L'Iran ha ribadito la fermezza del proprio Paese nel difendersi dall'aggressione, mentre la Cina ha definito "illegale" la guerra condotta da Stati Uniti e Israele.

"L'Iran, così come ha dimostrato fermezza nella sua difesa, resta pienamente pronto a rispondere a qualsiasi aggressione, pur rimanendo fedele alla via diplomatica", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araqchi durante un incontro con il suo omologo cinese, Wang Yi, a Pechino.

Il ministro degli Esteri iraniano ha informato il suo omologo cinese sugli ultimi sviluppi diplomatici e sugli sforzi e le iniziative in corso per porre fine alla guerra imposta dagli Stati Uniti e dal regime sionista contro l'Iran, compreso il processo di negoziati indiretti tra Iran e Stati Uniti mediati dal Pakistan.

Araqchi ha inoltre fatto riferimento ai crimini commessi dagli Stati Uniti e dal regime israeliano contro il popolo iraniano, nonché alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario durante la guerra dei 40 giorni.

A tale riguardo, ha accolto con favore la posizione della Cina nel condannare le violazioni della Carta delle Nazioni Unite da parte di Washington e del regime di Tel Aviv, nonché il suo approccio responsabile all'abuso di potere da parte degli Stati Uniti in seno al Consiglio di Sicurezza.

Inoltre, ha espresso la speranza che, con l'inizio della presidenza di turno cinese del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il suo ruolo attivo, si possano compiere progressi costruttivi per prevenire il protrarsi delle violazioni del diritto internazionale e della pace e sicurezza globali.

Il Ministro degli Esteri iraniano ha inoltre sottolineato i legami storici tra le due grandi civiltà di Iran e Cina, ha descritto la Cina come un amico intimo e partner strategico dell'Iran e ha ribadito la ferma volontà del Governo della Repubblica Islamica dell'Iran di promuovere in modo completo le relazioni strategiche e amichevoli nel quadro del partenariato strategico globale, basato sul rispetto e sulla fiducia reciproci.

"La cooperazione tra i due Paesi continuerà a rafforzarsi nel nuovo contesto internazionale", ha aggiunto.

Da parte sua, il Ministro degli Esteri cinese ha elogiato la resilienza del popolo iraniano di fronte agli aggressori e l'approccio responsabile dell'Iran, in particolare gli sforzi del suo Ministro degli Esteri per promuovere il percorso diplomatico ed evitare un'escalation delle tensioni nella regione.

Ha inoltre sottolineato il fermo sostegno della Cina alla sovranità, all'integrità territoriale e alla sicurezza nazionale dell'Iran.

"La posizione della Cina si basa sull'opposizione all'uso della forza e alla continuazione di questa guerra illegale, le cui conseguenze dannose colpiscono non solo l'Iran, ma anche i paesi e i popoli della regione e del mondo intero", ha affermato.

Il ministro degli Esteri cinese ha inoltre menzionato la proposta in quattro punti del presidente del suo Paese per porre fine immediatamente alla guerra e stabilire una pace e una sicurezza durature nella regione, e ha ribadito il sostegno della Cina al dialogo e alla diplomazia come via per risolvere i conflitti.

Nel corso dell'incontro, entrambi i ministri hanno esaminato lo stato di attuazione degli accordi e dei progetti di cooperazione in campo economico e commerciale, si sono scambiati opinioni sulle opportunità per approfondire i legami bilaterali e hanno concordato di proseguire i contatti e le consultazioni tra gli alti funzionari di entrambi i paesi.

Araqchi si trova in visita ufficiale in Cina nell'ambito dei suoi colloqui diplomatici con diversi paesi.