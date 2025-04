I dazi di Trump spaccano l'Unione Europea?

L'Unione Europea è pronta a reagire alle tariffe del 20% annunciate da Donald Trump, ma cercherà prima di trovare un accordo attraverso il dialogo. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, avvertendo che le mosse degli Stati Uniti potrebbero causare gravi ripercussioni globali.

"Stiamo già finalizzando un primo pacchetto di contromisure in risposta ai dazi sull'acciaio", ha affermato durante una visita in Uzbekistan. "Ma ci prepariamo anche a ulteriori azioni per proteggere i nostri interessi e le nostre imprese, nel caso in cui i negoziati falliscano".

Bruxelles potrebbe imporre tariffe fino a 26 miliardi di euro sui prodotti statunitensi già dal 12 aprile, in risposta ai dazi su acciaio e alluminio. Una mossa che arriva prima ancora di definire una reazione alle nuove tariffe del 25% sulle esportazioni di auto annunciate la scorsa settimana.

Von der Leyen ha tuttavia lasciato spazio a un possibile compromesso, ammettendo che alcuni Paesi stanno "approfittando ingiustamente" delle regole del commercio globale. Ma ha sottolineato che "ricorrere ai dazi come prima e unica soluzione non risolverà la situazione". Secondo la presidente, queste misure danneggerebbero i consumatori di tutto il mondo, facendo salire i prezzi di generi alimentari, farmaci e trasporti. "L'economia globale ne risentirebbe enormemente", ha avvertito.

L'UE si è impegnata a proteggere i settori più esposti, come quello automobilistico e siderurgico, evitando che merci escluse dal mercato statunitense finiscano per inondare l'Europa a prezzi stracciati. "Monitoreremo da vicino gli effetti indiretti di questi dazi", ha aggiunto von der Leyen, "perché non siamo disposti ad assorbire l'eccesso di capacità produttiva globale né ad accettare dumping sul nostro mercato".

Con tono risoluto, ha poi ricordato: "L'Europa ha tutte le risorse per superare questa tempesta. Siamo tutti sulla stessa barca: se attacchi uno di noi, attacchi tutti".

Dietro le quinte, però, non tutti i Paesi UE sono allineati. Alcuni leader stanno cercando di proteggere le proprie industrie dalle ritorsioni. La Francia, ad esempio, ha spinto per escludere il bourbon dalle contromisure, mentre l'Irlanda ha chiesto l'abolizione dei dazi sui latticini.

Anche l'Italia, attraverso la premier Giorgia Meloni ha espresso scetticismo: "I dazi non giovano a nessuno", ha detto, promettendo di lavorare per un accordo che eviti una guerra commerciale.

Trump ha accusato l'UE di applicare tariffe effettive del 39% contro gli USA, una stima che Bruxelles contesta fermamente, ridimensionandola all'1%. Il presidente americano include però nel calcolo altri fattori, come l'IVA elevata di alcuni Stati membri e le restrizioni su prodotti come il pollo trattato al cloro.

Intanto, la Casa Bianca guarda con preoccupazione alla regolamentazione europea sulle big tech e alla tassa sui servizi digitali.

Nel 2023, l'UE ha esportato negli USA beni per 503 miliardi di euro, con un surplus di 157 miliardi. Tuttavia, il blocco registra un deficit di 109 miliardi nel settore dei servizi, che potrebbe diventare un terreno di ritorsione. Tra le opzioni, l'UE potrebbe sospendere alcuni diritti di proprietà intellettuale o escludere aziende americane dagli appalti pubblici.

Una misura più drastica sarebbe l'utilizzo dello strumento "anti-coercizione", ma qualsiasi passo richiederebbe l'approvazione degli Stati membri.

Secondo Simon Evenett, docente alla IMD Business School, la dipendenza dell'UE dalla protezione militare americana e la mancanza di mercati alternativi limitano la sua capacità di risposta. "Le ritorsioni commerciali europee sono un placebo", ha osservato. "Danno l'illusione di determinazione, ma lasciano irrisolte questioni cruciali come il riarmo e la diversificazione delle esportazioni".