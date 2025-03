I fatti che portarono alla guerra Russia - Ucraina

di Michele Blanco

Nel lontano 1990 ci fu un accordo internazionale tra USA e URSS, siamo ancora all'epoca delle amministrazioni Bush padre e Gorba?ëv. Vi fu un accordo purtroppo solo orale, di cui esistono moltissime testimonianze, in base al quale la Germania Est, unita alla Germania Ovest, avrebbe fatto parte della NATO, spostando a Est la famosa "cortina di ferro". In cambio del placet sovietico alla giustissima riunificazione tedesca, gli Stati Uniti si impegnavano solennemente a non espandere agli altri Paesi dell' Est europeo la NATO.



Secondo tutte le fonti del diritto internazionale, gli accordi orali sono pienamente validi.



Sotto l'amministrazione Bush figlio (1989-1993) ci fu anche la Prima Guerra del Golfo (1990-1991), la prima operazione di Peace Enforcement autorizzata dalle Nazioni Unite dai tempi della Guerra di Corea (1950-1953). Ciò avvenne grazie alla totale e incondizionata cooperazione sovietica.



Nel 1993 iniziò il primo dei due mandati presidenziali di Clinton (1993-2001). L'amministrazione a guida democratica aveva preparato, già allora, un piano per portare la NATO fino all'Ucraina, questo piano risale al 1995. Esiste infatti un documento ora desecretato tra le carte di Clinton. Così è nata la figura "politica" di Julija Timoš?enko. Con l'amministrazione Clinton vi fu il primo caso di una guerra scatenata dalla NATO contro uno Stato sovrano senza nessuna autorizzazione delle Nazioni Unite: una guerra assolutamente illegale per il diritto internazionale, ingiustificata. Ovviamente si tratta dell'aggressione alla Serbia, nel 1999, nel corso della Guerra del Cossovo (1998-1999). Con i democratici al potere, la NATO cessò di essere solo difensiva. Con l'autorizzazione del pacioso Boris El'cin (1991-1999), la Russia, erede dell'URSS in tutti i trattati internazionali, la NATO si era espansa a Est con l'adesione di Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria (1999).



Poi nel 1999 è salito al potere Putin e nel 2001 è iniziata l'epoca Bush figlio (2001-2009) e i piani dei democratici statunitensi per ampliare all'Ucraina l'alleanza NATO sono finiti nel cassetto . Nel 2002, grazie alla mediazione di Berlusconi (Pratica di Mare), l'intesa USA-Russia era arrivata vicina a portare nella NATO anche, incredibile a pensarlo oggi, la Russia. Questo fu un periodo di distensione. Nel frattempo sono entrati nella NATO con il consenso russo Lituania, Lettonia, Estonia, Polonia, Slovacchia, Romania e Bulgaria (2004).

Con l'amministrazione di Bush figlio, gli Stati Uniti furono responsabili di ben due guerre illegali, cioè non difensive e non autorizzate dalle Nazioni Unite: la Guerra d'Afganistan (2001) e la Seconda Guerra del Golfo (2003). Nella prima, seco do stime molto ottimistiche, sono stati uccisi 150.000 civili afgani, con altre vittime nel periodo dell'occupazione americana (dal 2001 al 2021). In Iraq, oltre a far nascere l'ISIS, sono stati registrati, negli anni dell'occupazione americana (2003-2011), 1.000.000 di morti violente tra i civili, secondo fonti statunitensi Opinion Research Survey.



Con l'amministrazione Obama (2008-2016). Gli statunitensi hanno ripreso a "pensare" all'Ucraina molto intensamente.



La guerra e? iniziata nel 2014, quando e? stato fatto un colpo di Stato in Ucraina, contro il presidente Viktor Janukovy?, legittimamente eletto, sostenuto dagli Stati Uniti, con Biden vicepresidente e la Clinton segretario di Stato. Victoria Nuland, sottosegretario di Stato, era in piazza a Kiev.



Tolsero il presidente ucraino filo-russo, che si rifugio? a Mosca, presero il potere con la forza e piazzarono un governo filo-americano. Dopo il colpo di Stato sono subito state emanate delle leggi anti russe. Roba da ricordare l'apartheid.



Solo che l'Ucraina e? un paese diviso in due, a Ovest sono ucraini, nazionalisti e vicini all'Europa, ad Est e a Sud ci sono moltissimi russi o russofoni che non parlano ucraino.

La Russia con un colpo di mano, anche questo contro il diritto internazionale, si e? ripresa la Crimea senza sparare un colpo, perche? il 70% sono russi e il resto della popolazione della Crimea è russofona e hanno fatto un referendum.



Mentre nelle altre province russofone sono state fatte persecuzioni divieto totale di parlare russo con multe, assalti e aggressioni anche se si pregava in russo.

I dati OSCE parlano, di 14.000 morti accertati fra civili e militari nel Donbas in 7 anni di guerra civile (2014-2021). Purtroppo Ci sono vittime bambini russi ammazzati dalle milizie neonaziste ucraine.



Nel 2014 c'e? stata la strage di Odessa, ma ne hanno parlato troppo poco in TV. L'incendio della Casa dei sindacati di Odessa si verificò il 2 maggio 2014 in seguito a scontri tra fazioni di militanti filorussi e di sostenitori del nuovo corso politico determinatosi in Ucraina dopo le proteste di Euromaidan. L'incendio causò la morte di 42 persone, tutti tra manifestanti filorussi e persone che si trovavano fortuitamente nell'edificio.



Nella quale i nazionalisti ucraini diedero fuoco a una sede di un sindacato dove si trovavano anziani, donne con bambini, quelli che scamparono all'incendio furono uccisi a colpi di fucile.



Putin ha piu? volte denunciato il genocidio nel Donbass (14.000 morti) ma nessuno nei media occidentali ha divulgato in modo approfondito, queste terribili notizie.

Con gli accordi di Minsk che prevedevano il riconoscimento delle due repubbliche da parte dell'Ucraina come regioni a statuto speciale. In realtà, la NATO ha usato gli accordi di Minsk solo per armare ulteriormente l'Ucraina.La stessa Angela Merkel, in un'intervista ormai famosa alla rivista Die Zeit nel dicembre del 2022, ha dichiarato che gli accordi di Minsk, del 2014, non erano un tentativo di stabilire la pace nell'Ucraina dilaniata dalla guerra civile, ma che sono stati un tentativo "di dare tempo all'Ucraina" di ricostruire il suo esercito aiutata dalla NATO in funzione antirussa.



in Ucraina la vita politica si è estremizzata verso l'estrema destra tanto da portare alla celebrazione come eroe nazionale di Stepan Bandera, nazista ucraino, responsabile del genocidio dei Polacchi in Volinia e collaboratore dei nazisti tedeschi per il genocidio degli Ebrei in Ucraina.



Con l'amministrazione Biden (2021-2025) troviamo il figlio, Hunter Biden, con diversi interessi economici nei gasdotti in Ucraina, e relativi altri affari milionari. Biden ha chiesto l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, sapendo che questo era inaccettabile per la Russia. Inaccettabile perche? i missili NATO e statunitensi sarebbero puntati da 300 km da Mosca.

Dal dicembre 2021 Zelensky, non rispettando gli accordi sottoscritti dell'Ucraina, ha iniziato a bombardare di nuovo il Donbas uccidendo civili inermi.



Nessuno deve mai giustificare invasioni e aggressioni. Ma perché la stampa e le televisivi non informano i cittadini, si può definire una democrazia una nazione dove manca una corretta e imparziale informazione?