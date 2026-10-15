I numeri della "nuova rivoluzione industriale" della Cina

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di Jin Sheping, Quotidiano del Popolo

A livello globale, un'auto su tre venduta oggi è prodotta in Cina. Dal 2013, le vendite di veicoli a nuova energia in Cina sono aumentate di oltre 930 volte, mentre la loro quota di mercato nel settore automobilistico è cresciuta di oltre 590 volte, dando vita a un'industria emergente in rapida espansione dal valore di migliaia di miliardi di yuan.

Il settore automobilistico è emblematico della più ampia crescita e modernizzazione dell'industria manifatturiera avanzata cinese.

Il valore aggiunto della produzione manifatturiera cinese occupa il primo posto al mondo da 16 anni consecutivi, rappresentando quasi il 30% del totale globale.

Nell'ultimo decennio, il valore aggiunto della produzione nei settori dell'alta tecnologia e della fabbricazione di macchinari e attrezzature è cresciuto a tassi medi annui rispettivamente del 10% e dell'8% circa.

La Cina detiene oggi una posizione di leadership globale in settori quali il fotovoltaico, le telecomunicazioni, l'alta velocità ferroviaria e la cantieristica navale, mentre la robotica, l'intelligenza artificiale e il settore farmaceutico innovativo stanno registrando una rapida accelerazione.

Mentre l'economia cinese si orienta verso una crescita di alta qualità trainata dall'innovazione, la manifattura avanzata è diventata un pilastro fondamentale di questa transizione.

In un contesto di cambiamenti globali senza precedenti e di una nuova ondata di trasformazione industriale, la Cina sta attraversando una fase cruciale di ristrutturazione economica. Per garantire stabilità e sostenibilità a lungo termine, il Paese sta puntando con decisione sull'espansione e sul perfezionamento delle proprie capacità manifatturiere avanzate.

Persino un singolo foglio di lamina d'acciaio ultrasottile esemplifica la raffinatezza dell'evoluzione manifatturiera cinese.

Nella provincia dello Shanxi, una sussidiaria della Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd. produce nastri in acciaio inossidabile di precisione attraverso processi completamente automatizzati: laminazione, pulizia, lucidatura, spianatura, taglio longitudinale e imballaggio. Lo spessore minimo di questi materiali, noti comunemente come "hand-rip steel", è stato ridotto da 0,02 mm a 0,015 mm. Passate con successo dalla fase di ricerca e sviluppo alla produzione commerciale su larga scala, queste leghe di alta gamma sono oggi commercializzate a prezzi paragonabili a quelli dei metalli preziosi.

Per sostenere tale progresso, la Cina punta sui fattori chiave della manifattura "avanzata", superando strategicamente la fase intermedia dell'assemblaggio per catturare maggior valore alle due estremità della filiera di approvvigionamento globale: dall'innovazione e dal design fino al branding e ai servizi.

L'intelligenza sta rimodellando il panorama industriale cinese.

Sfruttando tecnologie digitali all'avanguardia, il Paese ha realizzato oltre 56.000 fabbriche intelligenti di livello base, più di 9.000 di livello avanzato e oltre 500 di livello di eccellenza, sviluppando al contempo 15 fabbriche intelligenti di riferimento. Grazie all'integrazione di intelligenza artificiale di nuova generazione, analisi dei big data e infrastrutture cloud, queste realtà pongono la Cina all'avanguardia nella digitalizzazione industriale globale.

L'innovazione globale nel campo dell'IA sta attraversando una fase di eccezionale dinamismo. Puntando sulla trasformazione intelligente, la Cina ha fatto della produzione intelligente di nuova generazione una priorità strategica, approfondendo l'iniziativa "IA + manifattura" e promuovendo una trasformazione digitale e intelligente capillare in un numero sempre maggiore di settori e imprese.

Anche la sostenibilità riveste un ruolo cruciale per aprire nuove prospettive di crescita.

Lo sviluppo verde è divenuto un tratto distintivo della manifattura avanzata. La Cina conta oggi oltre 8.000 fabbriche "verdi" riconosciute a livello nazionale, mentre settori quali i pannelli solari, le batterie per veicoli elettrici e le tecnologie per il risparmio energetico e la tutela ambientale hanno acquisito un vantaggio competitivo precoce sui mercati emergenti.

Guidata da un fermo impegno per la tutela ambientale, la Cina promuove simultaneamente la transizione ecologica dell'industria, l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione strutturale. Questo approccio integrato sta consolidando progressivamente il vantaggio competitivo del Paese nelle tecnologie pulite e nelle industrie sostenibili.

Nuovi motori di crescita per l'industria vengono sviluppati anche attraverso una crescente integrazione.

L'integrazione intersettoriale rappresenta un altro catalizzatore fondamentale per il progresso industriale. Si pensi, ad esempio, agli occhiali dotati di intelligenza artificiale: essi combinano apprendimento automatico, microsensori e connettività wireless per offrire funzionalità quali traduzione in tempo reale, navigazione e riconoscimento vocale.

Analogamente, il parco Luogang a Hefei (nella provincia dell'Anhui) funge da banco di prova sul campo, ospitando oltre dieci diversi scenari applicativi, dal turismo culturale all'ispezione delle linee ferroviarie ad alta velocità, in cui le tecnologie emergenti possono dimostrare la propria sostenibilità commerciale.

Negli ultimi anni si sono registrati progressi significativi nei settori dell'informatica, dei materiali avanzati e delle biotecnologie. Tali innovazioni stanno convergendo sempre più, dando vita a prodotti altamente integrati ed ecosistemi applicativi poliedrici.

Attraverso un'integrazione strategica, la Cina sta promuovendo legami più stretti tra il comparto manifatturiero avanzato e quello dei servizi moderni. Questa sinergia accelera la commercializzazione di tecnologie e casi d'uso innovativi, accrescendo la creazione di valore lungo l'intera filiera produttiva, stimolando ricadute positive tra i diversi settori e infondendo un dinamismo costante nell'economia nel suo complesso.

L'espansione del settore manifatturiero avanzato richiede un approccio coordinato e sistemico. La Cina sta attuando politiche mirate e quadri istituzionali concepiti per tradurre gli obiettivi strategici in risultati misurabili.

La ricerca di base rimane il fondamento del progresso scientifico e della risoluzione di problemi tecnologici. Consapevole che la manifattura moderna dipende da solide basi scientifiche, la Cina sta perfezionando la propria struttura di ricerca e incrementando i finanziamenti per potenziare la scienza fondamentale e l'innovazione originale.

Parallelamente, il Paese sta intensificando gli sforzi per superare i colli di bottiglia nelle tecnologie critiche e fondamentali. Accelerando la trasformazione dei risultati della ricerca in applicazioni commerciali, la Cina favorisce il passaggio di soluzioni innovative dai laboratori alle linee di produzione e ai mercati di consumo, convertendo così le scoperte scientifiche in concreta produttività economica.

In ultima analisi, il successo di questa trasformazione industriale dipende da milioni di imprese. La sfida consiste nello sprigionare appieno il potenziale creativo e operativo dei diversi attori del mercato.

Per affrontare tale sfida, la Cina sta armonizzando l'efficienza del mercato con l'indirizzo strategico governativo, perfezionando i quadri istituzionali per garantire coerenza tra le politiche fiscali, tributarie, finanziarie, industriali e quelle in ambito scientifico-tecnologico. Risorse di alto valore — tra cui capitali, talenti qualificati e dati — vengono convogliate strategicamente verso la manifattura avanzata. Promuovendo un contesto imprenditoriale orientato al mercato, basato su regole certe e allineato agli standard internazionali, la Cina mira a costruire un ecosistema resiliente e favorevole all'innovazione, capace di sostenere il progresso industriale a lungo termine.

Linee di produzione intelligenti operano in modo efficiente presso un'azienda di componentistica automobilistica a Taicang, nella provincia del Jiangsu, Cina orientale. (Foto/Ji Haixin)

Operai ispezionano i prodotti in un reparto di produzione di fogli di rame di un'azienda di tecnologie per nuovi materiali a Yuncheng, nella provincia dello Shanxi, Cina settentrionale. (Foto/Jiang Hua)

Visitatrice straniera prova degli occhiali dotati di intelligenza artificiale alla World Manufacturing Convention 2026 a Hefei, nella provincia dell'Anhui, Cina orientale. (20 settembre 2026 - Foto/Fang Dongxu)