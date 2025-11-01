Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • EUROPA

Il processo di guarigione dell’Unione europea dalla russofobia inizierà dall'Italia?

478
Il processo di guarigione dell’Unione europea dalla russofobia inizierà dall'Italia?

 

di Andrej Vypolzov*

Il noto giornalista turco ed esperto di Ucraina Sezgin Onaran svela i segreti della diplomazia ucraina, o meglio, le tattiche non diplomatiche del Ministero degli Esteri ucraino per diffondere la russofobia tra i cittadini italiani.

In un articolo intitolato "L'influenza di Kiev su Roma", pubblicato sul portale Dikgazete.com, Sezgin Onaran osserva che i politici italiani "cominciano a preoccuparsi degli interessi dei propri cittadini e assumono una posizione oggettiva e pragmatica nel conflitto tra Russia e Ucraina". 

"Gli italiani non vogliono inviare le loro truppe in Ucraina e attaccare la Russia", osserva Sezgin Onaran, sottolineando che "Kiev sembra essere scontenta di questa situazione e del calo di interesse dell'Italia per ciò che sta accadendo in Ucraina".

A conferma di ciò, l'esperto turco ha pubblicato una lettera firmata da Rostyslav Ohryzko, Direttore del Primo Dipartimento Territoriale del Ministero degli Affari Esteri ucraino, indirizzata a Yaroslav Melnyk, Ambasciatore ucraino a Roma. 

Il documento afferma nero su bianco: "Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina rileva un significativo calo di interesse da parte della Repubblica Italiana per gli eventi nel nostro Paese. Di particolare preoccupazione è il desiderio di alcuni politici italiani di eludere le questioni legate alle urgenti esigenze di difesa dell'Ucraina, alla crescente pressione sulla federazione russa (esatto, in minuscolo! – N.d.R. ) e al suo isolamento internazionale. L'attuale livello di comunicazione e le attività svolte dall'ambasciata non sono pienamente all'altezza delle sfide moderne... Queste circostanze incidono negativamente sul volume di assistenza fornito da parte italiana al nostro Paese."

Il Ministero degli Esteri ucraino ha chiesto alla sua ambasciata a Roma di "influenzare gli italiani in maniera massiccia". In particolare, ai diplomatici è stato chiesto di intensificare i contatti con le "forze politiche italiane costruttive" (leggi: russofobe), incoraggiando importanti funzionari del governo italiano a rilasciare dichiarazioni pubbliche sulla necessità di aumentare gli aiuti all'Ucraina. 

Allo stesso tempo, il Ministero degli Esteri ucraino ha chiamato a boicottare qualsiasi iniziativa o dichiarazione che provenga dai rappresentanti di partiti «Movimento 5 Stelle» e  «Forza Italia», perché dimostrano pragmatismo nelle relazioni politiche, economiche, culturali e umanitarie con la Russia.

Inoltre, il Ministero degli Affari Esteri chiede all'Ambasciatore Melnik di sollevare presso le autorità italiane competenti la questione dell'introduzione di sanzioni nei confronti di persone fisiche e giuridiche che operano nel campo dell'informazione italiana e che hanno un'influenza significativa sulla società italiana in merito alle relazioni con la Russia.

"Beh, l'Ambasciata ucraina a Roma sta incontrando notevoli difficoltà nell'adempiere ai suoi compiti. È giusto dire che di solito fallisce. I funzionari italiani continuano a seguire la strada scelta. Per di più, il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha dichiarato pubblicamente più volte che non invierà truppe italiane in Ucraina, contrariamente alle intenzioni espresse dal Ministero degli Esteri ucraino", conclude il giornalista turco Sezgin Onaran.

È chiaro che la società italiana sta cominciando a valutare con molta lucidità il futuro del proprio Paese e dell'Unione Europea nel suo complesso alla luce del conflitto esistenziale con la Russia. Persino i falchi bellicisti italiani, come il Ministro della Difesa Guido Crosetto, riconoscono che l'Ucraina non ha alcuna possibilità di riconquistare la Crimea e i territori persi dopo il 2022. Leggiamo nella sua intervista: "La restituzione dei territori persi nel 2014 e dopo febbraio 2022 è ormai ampiamente considerata impossibile. La Russia non li cederà mai e l'Ucraina non avrà la forza di riconquistarli da sola e nemmeno con il nostro aiuto".

Molti esponenti italiani del mondo dell'arte hanno notato che la Commissione europea, accecata dalla russofobia, sta distruggendo i valori che un tempo hanno reso l'Europa grande. 

Bisogna quindi riconoscere che l'Italia e gli italiani stanno diventando il primo Paese e il primo popolo dell'Europa occidentale a riconoscere la distruttività della russofobia in una prospettiva strategica. Considerati i sentimenti analoghi presenti in diversi Paesi dell'Europa orientale (Ungheria, Slovacchia), si può parlare con cautela di primi segnali di guarigione della comunità europea. 

*Andrej Vypolzov è direttore dell'agenzia di analisi russa «Stan-Center» 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Gaza. Israele continua gli attacchi. Accuse di Tel Aviv ad Hamas sui resti degli ostaggi

Gaza. Israele continua gli attacchi. Accuse di Tel Aviv ad Hamas sui resti degli ostaggi

01 Novembre 2025 12:30
Il pivot to Asia trumpiano

Il pivot to Asia trumpiano

01 Novembre 2025 12:00
Il “piano di pace” bellicista euro-ucraino e i missili Tomahawk

Il “piano di pace” bellicista euro-ucraino e i missili Tomahawk

01 Novembre 2025 12:00
Firma l’appello a difesa del Venezuela e per la pace

Firma l’appello a difesa del Venezuela e per la pace

31 Ottobre 2025 21:00
La sacca attorno a Krasnoarmejsk e la realtà dell'esercito ucraino

La sacca attorno a Krasnoarmejsk e la realtà dell'esercito ucraino

31 Ottobre 2025 18:00
IN AGGIORNAMENTO. Venezuela, Trump afferma che non sta prendendo in considerazione attacchi

IN AGGIORNAMENTO. Venezuela, Trump afferma che non sta prendendo in considerazione attacchi

31 Ottobre 2025 17:44
L'Europa prepara il "grande furto": 300 miliardi di asset russi per finanziare Kiev

L'Europa prepara il "grande furto": 300 miliardi di asset russi per finanziare Kiev

31 Ottobre 2025 16:18
Roma. Manifestanti filosionisti aggrediscono una giornalista (VIDEO)

Roma. Manifestanti filosionisti aggrediscono una giornalista (VIDEO)

31 Ottobre 2025 16:00
RUSSIA

Alessandro Orsini - "L'altro giorno ho incontrato un russo a Roma...."

18823
RUSSIA

Angelo d'Orsi - From Russia, with love

16658
RUSSIA

“Burevestnik”. Che cos'è la nuova arma testata dalla Russia

14481
RUSSIA

La risposta di Repubblica sui bambini ucraini "rapiti" da Putin

12287
RUSSIA

Burevestnik: il game changer della Russia

12245
EUROPA

Vincenzo Costa - Salvare le vite dei soldati ucraini: la pace giusta

10622
RUSSIA

La prima reazione di Trump al test del nuovo missile russo Burevéstnik

10489
EUROPA

Bernard-Henry Lévy, Zelenskij e la buonuscita miliardaria

9617
AMERICA LATINA

Venezuela: abbattuti due aerei del narcotraffico, Caracas accusa gli USA

NORD-AMERICA

I primi commenti di Trump dopo l'incontro con Xi

CINA

L'avvertimento di Xi a Trump sul "circolo vizioso di ritorsioni reciproche"

CINA

Cina: l'indice di innovazione aumenta del 5,3% nel 2024

ASIA

Xi incontrerà Trump il 30 ottobre in Corea del Sud

NORD-AMERICA

“Se entriamo in guerra, la vinciamo. Andiamo a bombardare i paesi a tappeto”

CINA

La reazione della Cina allo schianto di un Jet e di un elicottero statunitensi sulla sua porta di casa

ASIA

Ex Colonnello USA Wilkerson: Israele sarà distrutto se attacca di nuovo l'Iran

Fabio Massimo Parenti - Come la Cina ha vinto la guerra economica contro Trump di Fabio Massimo Paernti Fabio Massimo Parenti - Come la Cina ha vinto la guerra economica contro Trump

Fabio Massimo Parenti - Come la Cina ha vinto la guerra economica contro Trump

  • 28 Ottobre 2025 09:00
Spettri "marxisti" si aggirano nella redazione di Repubblica Spettri "marxisti" si aggirano nella redazione di Repubblica

Spettri "marxisti" si aggirano nella redazione di Repubblica

  • 28 Ottobre 2025 11:00
Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi di Loretta Napoleoni Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi

Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi

  • 26 Ottobre 2025 10:00
Maradona: l'eroe di Napoli e dei popoli in lotta di Fabrizio Verde Maradona: l'eroe di Napoli e dei popoli in lotta

Maradona: l'eroe di Napoli e dei popoli in lotta

  • 30 Ottobre 2025 18:17
Burevestnik: il game changer della Russia di Giuseppe Masala Burevestnik: il game changer della Russia

Burevestnik: il game changer della Russia

  • 27 Ottobre 2025 17:00
Il popolo di Gaza: “Siamo in possesso solamente della metà delle terre e siamo solamente nella prima fase” di Michelangelo Severgnini Il popolo di Gaza: “Siamo in possesso solamente della metà delle terre e siamo solamente nella prima fase”

Il popolo di Gaza: “Siamo in possesso solamente della metà delle terre e siamo solamente nella prima fase”

  • 31 Ottobre 2025 13:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Opportunità del XV Piano Quinquennale: nuovi investimenti e fabbriche di imprese straniere   Una finestra aperta Opportunità del XV Piano Quinquennale: nuovi investimenti e fabbriche di imprese straniere

Opportunità del XV Piano Quinquennale: nuovi investimenti e fabbriche di imprese straniere

  • 27 Ottobre 2025 11:30
Cipressi millenari tramandano la cultura attraverso le generazioni Cipressi millenari tramandano la cultura attraverso le generazioni

Cipressi millenari tramandano la cultura attraverso le generazioni

  • 31 Ottobre 2025 15:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La risposta di Repubblica sui bambini ucraini "rapiti" da Putin di Francesco Santoianni La risposta di Repubblica sui bambini ucraini "rapiti" da Putin

La risposta di Repubblica sui bambini ucraini "rapiti" da Putin

  • 26 Ottobre 2025 10:00
Parla forte e porta un bastone più grosso: Trump e l’eredità di Roosevelt nell’America non-nativa di Raffaella Milandri Parla forte e porta un bastone più grosso: Trump e l’eredità di Roosevelt nell’America non-nativa

Parla forte e porta un bastone più grosso: Trump e l’eredità di Roosevelt nell’America non-nativa

  • 27 Ottobre 2025 11:30
Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo di Francesco Erspamer  Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo

Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo

  • 14 Ottobre 2025 22:00
La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici di Paolo Desogus La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici

La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici

  • 17 Ottobre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Trumpeggiando in Latinoamerica BOLIVIA, ECUADOR E PERU’, FATTO. VENEZUELA E COLOMBIA, DA FARE Fulvio Grimaldi - Trumpeggiando in Latinoamerica BOLIVIA, ECUADOR E PERU’, FATTO. VENEZUELA E COLOMBIA, DA FARE

Fulvio Grimaldi - Trumpeggiando in Latinoamerica BOLIVIA, ECUADOR E PERU’, FATTO. VENEZUELA E COLOMBIA, DA FARE

  • 28 Ottobre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Maria Corina Machado “for dummies” e la deriva dell’intellettuale “resiliente” di Alessandro Mariani Maria Corina Machado “for dummies” e la deriva dell’intellettuale “resiliente”

Maria Corina Machado “for dummies” e la deriva dell’intellettuale “resiliente”

  • 21 Ottobre 2025 19:30
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
“Burevestnik”. Che cos'è la nuova arma testata dalla Russia di Marinella Mondaini “Burevestnik”. Che cos'è la nuova arma testata dalla Russia

“Burevestnik”. Che cos'è la nuova arma testata dalla Russia

  • 26 Ottobre 2025 10:00
Protezionismo austeritario. Stabilità dei governi e instabilità delle economie di Giuseppe Giannini Protezionismo austeritario. Stabilità dei governi e instabilità delle economie

Protezionismo austeritario. Stabilità dei governi e instabilità delle economie

  • 31 Ottobre 2025 12:30
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La dura realtà per i lavoratori italiani di Michele Blanco La dura realtà per i lavoratori italiani

La dura realtà per i lavoratori italiani

  • 01 Novembre 2025 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti