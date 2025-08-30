Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • CINA

Il sonno della memoria genera mostri: la RPC celebra l'anniversario della vittoria nella 2° Guerra Mondiale

405
Il sonno della memoria genera mostri: la RPC celebra l'anniversario della vittoria nella 2° Guerra Mondiale


di Stefania Fusero*

La Seconda Guerra Mondiale ha dato forma al mondo geopolitico in cui viviamo oggi, alle istituzioni che regolano le relazioni internazionali, persino al nostro modo di comprendere concetti fondamentali quali il bene e il male.

Non stupisce quindi che nel contesto attuale di guerra ibrida in cui siamo immersi, della quale la propaganda è parte essenziale, la memoria della Seconda Guerra Mondiale sia diventata essa stessa un campo di battaglia in cui la manipolazione dei fatti storici avviene attraverso l'enfasi selettiva su determinati eventi, il silenzio su altri e la riformulazione degli eventi per adattarli all'agenda del potere.

Il prossimo 3 settembre la Repubblica Popolare Cinese celebrerà solennemente  l'80° anniversario della vittoria nella guerra di resistenza del popolo cinese contro l'aggressione giapponese e nella guerra mondiale antifascista. 

Durante la seconda guerra mondiale la Cina combattè a fianco di Unione Sovietica, Gran Bretagna e Stati Uniti, e pagò un prezzo altissimo in termini di morti con un totale di 20 milioni di vittime, eppure il suo ruolo resta poco conosciuto in Occidente.

L'inizio della guerra fra l'impero giapponese e la giovane repubblica cinese viene convenzionalmente fatto risalire al cosiddetto incidente del 7 luglio 1937 nei pressi del ponte Lúg?u Qiáo o Marco Polo, a sud-ovest di Beijing, ma il Giappone aveva formalmente occupato la regione della Manciuria già dal 1931, espandendo quindi gradualmente il suo controllo su parti della Cina settentrionale.

L'occupazione giapponese venne strenuamente contrastata dalla resistenza del popolo cinese, nonostante la preponderante forza militare nipponica, a cui bastarono due anni per prendere possesso di gran parte dei porti, delle ferrovie e delle maggiori città, comprese  Beijing,Tianjin e Shanghai.

In particolare la caduta di Nanchino (Nanjing), la capitale nazionalista, divenne nota come il Massacro di Nanchino (dicembre 1937-gennaio 1938), nel corso del quale 300.000 civili e soldati arresi furono massacrati e decine di migliaia di donne violentate.

E tuttavia i cinesi non cedettero e la guerra si prolungò ben oltre le aspettative del Giappone, che manteneva il controllo delle principali città ma non riusciva ad avere la meglio della resistenza nel resto della Cina occupata.

Per il popolo cinese la guerra iniziò dunque nel 1931 e finì nel 1945, quando l'imperatore Hirohito annunciò la resa incondizionata il 15 agosto, per firmarla ufficialmente il 2 settembre. Se l'Europa fa coincidere l'inizio della seconda guerra mondiale con l'invasione della Polonia il 1° settembre 1939, per la Cina invece essa iniziò nel 1931 e durò per ben quattordici anni.

Rana Mitter, storico britannico autore del libro Forgotten Ally: China's World War II, 1937-1945 afferma che "molti non si rendono neppure conto che la Cina abbia avuto qualche ruolo nella Seconda Guerra Mondiale...Chi è a conoscenza del coinvolgimento della Cina spesso lo liquida come un teatro secondario... non meritevole dell'analisi approfondita che spetta alle principali potenze coinvolte".

"Il periodo dal 1937 al 1939 è uno dei più importanti per la resistenza cinese in tempo di guerra... In effetti... il momento cruciale arrivò nel 1938, quando la Cina si sarebbe potuta arrendere ai giapponesi e ottenere un qualche tipo di accordo, ma ciò avrebbe significato che l'intera guerra sarebbe stata diversa".

Eppure all'epoca la leadership delle forze alleate era pienamente consapevole del ruolo fondamentale svolto dai cinesi nella vittoria finale.

  1. Churchill: Se la Cina fosse caduta, almeno 15 o 20 divisioni giapponesi sarebbero state libere di invadere l'India. Un attacco del genere sarebbe diventato una possibilità concreta.
  2. Stalin: Solo quando il Giappone venne legato mani e piedi in Cina, l'Unione Sovietica potè evitare di combattere su due fronti in caso di attacco tedesco.

F.D. Roosevelt: Se la Cina fosse crollata, pensate a quante divisioni il Giappone avrebbe potuto spostare altrove. Avrebbe potuto invadere Australia e India senza molta resistenza e unirsi alla Germania in Medio Oriente, isolando l'Unione Sovietica, invadendo l'Egitto e interrompendo tutte le linee di comunicazione attraverso il Mediterraneo.

Oggi, nell'anniversario della resa giapponese, il portavoce del Dipartimento di Stato USA ha dichiarato – commento ripubblicato dall'Ambasciata statunitense in Cina- che 80 anni fa, Stati Uniti e Giappone posero fine ad una guerra devastante nel Pacifico. Da 80 anni, Stati Uniti e Giappone sono schierati fianco a fianco per salvaguardare la pace e la prosperità nel Pacifico.

Una guerra devastante nel Pacifico combattuta da chi contro chi?

In risposta a tale dichiarazione il portavoce della Difesa cinese ha sottolineato che durante la Seconda Guerra Mondiale, i fascisti giapponesi commisero crimini efferati e inflissero sofferenze indicibili ai popoli di tutto il mondo, compresi gli americani. Tuttavia, gli Stati Uniti sembrano soffrire di amnesia.

L'impero giapponese commise incommensurabili atti di distruzione ed atrocità, quali quelli di cui si macchiò l'Unità 731, che condusse esperimenti medici così disumani da fare impallidire persino famigerati criminali quali il dottor Mengele.  Nessuno dei leader dell'Unità 731, incluso il suo responsabile, il generale Shir? Ishii, venne processato per crimini di guerra su insistenza degli Stati Uniti, in cambio della completa divulgazione da parte del Giappone agli Stati Uniti delle scoperte e dei risultati dei suoi esperimenti di guerra biologica.

Da parte sua Nobusuke Kishi, primo ministro del Giappone dal 1957 al 1960, che aveva gestito lo stato fantoccio del Manchukuo in Cina negli anni '30, dopo essere stato incriminato come criminale di guerra fu liberato dagli Stati Uniti, che lo avevano selezionato come leader politico atto a contrastare l'influenza dei partiti socialista e comunista giapponesi. Kishi fu determinante nella fondazione del Partito Liberal Democratico e fondò la dinastia Sat?–Kishi–Abe, comprendente il fratello minore Eisaku Sat? e il nipote Shinzo Abe, che in seguito ricoprirono entrambi la carica di primo ministro.

Il 15 agosto scorso, anniversario della resa incondizionata del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, alcuni membri del governo giapponese e legislatori del Partito Liberal Democratico hanno scelto di ricordare la ricorrenza con una visita al Santuario Yasukuni, dove sono sepolti i criminali di guerra di Classe A, dando un chiaro segnale che il Giappone non riconosce la sua storia di aggressione, assecondato in questo dal trattamento di favore riservato ai criminali di guerra giapponesi.

Il revisionismo storico che ha caratterizzato l'aggressione giapponese nei confronti della Cina consente di raffigurare il Giappone esclusivamente come vittima della guerra, sottolineando i bombardamenti di Hiroshima, Nagasaki e Tokyo e minimizzando o omettendo eventi come il massacro di Nanchino, la storia della famigerata Unità 731 o l'uso forzato delle cosiddette 'donne di conforto'.

Questa memoria selettiva è frutto della distorsione e negazione della storia, e sta alimentando un nuovo militarismo e una pericolosa politica estera. Il libro bianco "Defense of Japan 2025" enfatizza la cosiddetta "minaccia cinese", usandola come pretesto per aumentare drasticamente la spesa per la difesa e sviluppare armi offensive, tanto che l'impegno di spesa porterà la forza militare giapponese al terzo posto nel mondo entro il 2027.

Il ministro degli Esteri Wang Yi ha ammonito il Giappone: "Solo affrontando la storia con franchezza si può guadagnare rispetto; solo traendo lezioni dalla storia si può esplorare un futuro migliore; solo ricordando il passato si può evitare di deviare di nuovo sulla strada sbagliata".

Sono molte le iniziative intraprese dalla Cina in vista delle celebrazioni dell'80° anniversario della vittoria e anche il mondo del cinema ha dato il suo contributo. “Dead to Rights” è ambientato durante il Massacro di Nanchino; “Dongji Rescue”, basato sul documentario “The Sinking of the Lisbon Maru”, racconta il salvataggio di centinaia di prigionieri di guerra alleati sotto il fuoco nemico giapponese ad opera dei pescatori cinesi; “731 Biochemical Revelations”, in uscita il 18 settembre, denuncia gli efferati crimini di guerra batterica commessi dall'esercito giapponese.

L'evento centrale delle celebrazioni, però, è costituito da un'imponente parata militare in piazza Tiananmen, Beijing, la mattina del prossimo 3 settembre, che sottolineerà il ruolo storico della Guerra di Resistenza Popolare Cinese contro l'aggressione giapponese (1931-45) come principale teatro orientale della Guerra Mondiale Antifascista e il suo significativo contributo alla vittoria in quest'ultima.

Perchè proprio una parata militare rappresenterà il punto più alto delle celebrazioni?

La parata mira a dimostrare la ferma determinazione della Cina a salvaguardare i risultati della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale sostenendo e promuovendo la corretta visione storica della seconda guerra mondiale, è quindi un passo importante per ripristinare la verità storica in onore di chi nel passato ha scelto di combattere per liberare il Paese ed il mondo intero dall'oppressione dell'imperialismo e del fascismo.

La parata, però, attraverso un impressionante dispiegamento di forze e di armamenti di nuova generazione, dimostrerà al contempo la forte capacità dell'esercito cinese di salvaguardare la sovranità e sicurezza nazionali, nonché di sostenere la pace nel mondo.

In altre parole, mentre si addensano nuvole sempre più minacciose all'orizzonte, la parata del 3 settembre invierà un messaggio inequivocabile: 80 anni fa, quando eravamo deboli e poverissimi, siamo riusciti a sconfiggere le forze dell'imperialismo fascista, a maggior ragione ci riusciremo oggi se verremo aggrediti.

*Stefania Fusero, Friends of Socialist China

 

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Pepe Escobar - Le Tre date che definiranno la geopolitica (incandescente) del prossimo futuro

Pepe Escobar - Le Tre date che definiranno la geopolitica (incandescente) del prossimo futuro

30 Agosto 2025 18:00
Lo “spirito di Shanghai”: a Tianjin uno dei più importanti Vertici della SCO

Lo “spirito di Shanghai”: a Tianjin uno dei più importanti Vertici della SCO

29 Agosto 2025 10:00
Colonizzazione, disumanizzazione e responsabilità: il paradosso storico di Gaza

Colonizzazione, disumanizzazione e responsabilità: il paradosso storico di Gaza

28 Agosto 2025 10:00
Daniele Luttazzi - Soldatesse israeliane in pose provocanti: È sexwashing, bellezza

Daniele Luttazzi - Soldatesse israeliane in pose provocanti: È sexwashing, bellezza

28 Agosto 2025 10:00
Pepe Escobar - Il Narciso che crede di essere Teseo

Pepe Escobar - Il Narciso che crede di essere Teseo

28 Agosto 2025 08:00
Marco Travaglio - Quanti bei democratici

Marco Travaglio - Quanti bei democratici

27 Agosto 2025 15:00
Il disastro economico e strategico dell’Ue: dall’accordo sui dazi ad Anchorage

Il disastro economico e strategico dell’Ue: dall’accordo sui dazi ad Anchorage

27 Agosto 2025 07:00
Marco Travaglio - Aspettando Gadot

Marco Travaglio - Aspettando Gadot

26 Agosto 2025 16:00
MEDITERRANEO

Daniele Luttazzi - Soldatesse israeliane in pose provocanti: È sexwashing, bellezza

21313
AMERICA LATINA

Pino Arlacchi - La Grande Bufala contro il Venezuela: la geopolitica del petrolio travestita da lotta alla droga

18658
EUROPA

Daniele Luttazzi - I post di Scalfarotto, la lobby di Elnet e i commenti sui social

15929
ASIA

Alberto Bradanini - Le menzogne fabbricate dalla CIA sono come i rotoli di carta igienica

11895
EUROPA

La dialettica del servo Draghi

11685
NORD-AMERICA

Nord stream. Gli Usa a nudo alle Nazioni Unite

11255
EUROPA

“Formule di pace” europeiste: un milione di baionette ucraine puntate contro la Russia

10858
EUROPA

La (sospetta) tempistica della traccia ucraina nel sabotaggio ai North stream 1 e 2

10301

Nord Stream. Sahra Wagenknecht chiede che Zelensky venga audito al Bundestang

Documenti trapelati rivelano le promesse di Clinton a Putin sulla NATO

RUSSIA

Vertice Putin-Zelensky? La risposta di Lavrov

RUSSIA

Medvedev: l'Ucraina recluta "sicari dei cartelli messicani e colombiani"

EUROPA

Lukashenko: "Trump ha ragione a mettere in ginocchio l'Europa"

CINA

La Cina è "sconvolta e delusa" dalle sanzioni USA all'Autorità Nazionale Palestinese

MEDITERRANEO

Hamas: il viaggio di Witkoff a Gaza uno "spettacolo di propaganda"

RUSSIA

Lavrov invita l'autoproclamato presidente siriano Al-Shaara al vertice Russia-Lega araba

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

  • 21 Luglio 2025 18:00
La Gaza di Blair di Loretta Napoleoni La Gaza di Blair

La Gaza di Blair

  • 29 Agosto 2025 11:00
Il Summit Putin-Trump in Alaska certifica le gerarchie mondiali di Giuseppe Masala Il Summit Putin-Trump in Alaska certifica le gerarchie mondiali

Il Summit Putin-Trump in Alaska certifica le gerarchie mondiali

  • 16 Agosto 2025 13:00
"Radio Gaza": il primo programma che lascia la parola interamente al popolo di Gaza di Michelangelo Severgnini "Radio Gaza": il primo programma che lascia la parola interamente al popolo di Gaza

"Radio Gaza": il primo programma che lascia la parola interamente al popolo di Gaza

  • 29 Agosto 2025 11:00
"Generazione Antidiplomatica" - Trump: il volto arrogante dell'impero decadente "Generazione Antidiplomatica" - Trump: il volto arrogante dell'impero decadente

"Generazione Antidiplomatica" - Trump: il volto arrogante dell'impero decadente

  • 10 Luglio 2025 15:07
I segreti del tè Longjing del Lago Occidentale di Hangzhou   Una finestra aperta I segreti del tè Longjing del Lago Occidentale di Hangzhou

I segreti del tè Longjing del Lago Occidentale di Hangzhou

  • 19 Agosto 2025 11:00
La storia più ampia della produzione intelligente cinese dispiegata in una fabbrica nella Cina orientale La storia più ampia della produzione intelligente cinese dispiegata in una fabbrica nella Cina orientale

La storia più ampia della produzione intelligente cinese dispiegata in una fabbrica nella Cina orientale

  • 22 Agosto 2025 11:00
Dentro il cuore logistico della Nuova Via della Seta Dentro il cuore logistico della Nuova Via della Seta

Dentro il cuore logistico della Nuova Via della Seta

  • 20 Luglio 2025 19:00
"Bar di lusso" e "bella vita": le vergognose fake news su Gaza di Francesco Santoianni "Bar di lusso" e "bella vita": le vergognose fake news su Gaza

"Bar di lusso" e "bella vita": le vergognose fake news su Gaza

  • 16 Agosto 2025 18:00
Il Saccheggio Coloniale della Cultura Nativa Americana di Raffaella Milandri Il Saccheggio Coloniale della Cultura Nativa Americana

Il Saccheggio Coloniale della Cultura Nativa Americana

  • 09 Agosto 2025 14:26
Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente di Francesco Erspamer  Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente

Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente

  • 29 Agosto 2025 08:00
Ponte sullo stretto e questione meridionale di Paolo Desogus Ponte sullo stretto e questione meridionale

Ponte sullo stretto e questione meridionale

  • 09 Agosto 2025 10:00
Cuba non si arrende, non si vende, e non è negoziabile”. Incontro a Roma con Gerardo Hernández, uno dei Cinque eroi cubani di Geraldina Colotti Cuba non si arrende, non si vende, e non è negoziabile”. Incontro a Roma con Gerardo Hernández, uno dei Cinque eroi cubani

Cuba non si arrende, non si vende, e non è negoziabile”. Incontro a Roma con Gerardo Hernández, uno dei Cinque eroi cubani

  • 30 Giugno 2025 04:00
Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO? Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO?

Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO?

  • 05 Agosto 2025 08:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
Xi incontra i leader dell'UE a Pechino di Gao Jian Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

  • 26 Luglio 2025 14:58
Situazione grave (ma non seria) a quota 8000 di Alessandro Mariani Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

  • 30 Agosto 2025 19:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
"Bufera" su Woody Allen. Ma avete ascoltato le sue parole? di Marinella Mondaini "Bufera" su Woody Allen. Ma avete ascoltato le sue parole?

"Bufera" su Woody Allen. Ma avete ascoltato le sue parole?

  • 26 Agosto 2025 15:00
L'Occidente spettatore del genocidio. I crimini contro l'umanità coperti dall'assistenza dei governi di Giuseppe Giannini L'Occidente spettatore del genocidio. I crimini contro l'umanità coperti dall'assistenza dei governi

L'Occidente spettatore del genocidio. I crimini contro l'umanità coperti dall'assistenza dei governi

  • 28 Luglio 2025 08:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Una necessità irrinunciabile: nuovi partiti socialisti di Michele Blanco Una necessità irrinunciabile: nuovi partiti socialisti

Una necessità irrinunciabile: nuovi partiti socialisti

  • 02 Agosto 2025 13:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40
50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà di Fabrizio Verde 50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

  • 08 Agosto 2025 17:06

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti