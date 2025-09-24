Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Iran: Aggressione di Israele-USA ha aperto un ‘Capitolo Oscuro’ nella Storia

460
Iran: Aggressione di Israele-USA ha aperto un ‘Capitolo Oscuro’ nella Storia

 

L'Iran descrive gli attacchi illegali di Israele e Stati Uniti ai propri siti nucleari come “un capitolo oscuro e pericoloso” nella storia del regime di non proliferazione.

In un incontro tenutosi martedì a New York (USA) con i suoi omologhi del Regno Unito, Francia e Germania, nonché con il capo della politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, il Ministro degli Esteri iraniano, Abás Araqchi, ha denunciato gli attacchi “criminali” avvenuti nel contesto della guerra imposta dal regime israeliano e dagli Stati Uniti contro la Repubblica Islamica dal 13 al 24 giugno.

L'incontro si è svolto nell'ambito dei colloqui tra l'Iran e i rappresentanti dei firmatari europei dell'accordo del 2015, noti collettivamente come E3, destinati ad affrontare le accuse degli Stati occidentali e dei loro alleati contro il programma di energia nucleare pacifica della Repubblica Islamica.

Araqchi ha sottolineato l'accordo raggiunto recentemente tra Iran e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) come parte degli sforzi di buona volontà dell'Iran per affrontare le cosiddette “preoccupazioni”, che non sono mai state verificate dall'organismo, nonostante le sue ispezioni più intrusive nella storia.

Il Ministro ha evidenziato come l'accordo sia stato elaborato per permettere l'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'Iran nelle nuove circostanze create dagli attacchi israelo-statunitensi, che hanno reso impossibile per l'AIEA continuare le sue ispezioni come in precedenza.

Ha avvertito che il possibile ripristino delle sanzioni contro l'Iran annullerebbe l'accordo con l'Agenzia.

L'Iran assicura che se viene riattivato il ‘snapback’, l'accordo con l'AIEA risulterà invalidato, per cui l'Europa deve scegliere tra la cooperazione e la confrontazione.

Nel frattempo, ha sottolineato la necessità che le parti europee adottino misure reciproche e responsabili in cambio della cooperazione positiva dell'Iran.

Le parti hanno affrontato nell'incontro una serie di idee e proposte per continuare gli sforzi diplomatici, dopo che l'E3 ha attivato in agosto il cosiddetto meccanismo di “snapback” per porre fine alla continua eliminazione delle sanzioni ONU contro l'Iran a causa delle sue presunte “preoccupazioni” per le attività nucleari del paese persiano.

La Repubblica Islamica ha respinto categoricamente le accuse, citando la storia costante per cui l'AIEA non ha trovato alcuna prova contro il programma nucleare del paese.

L'incontro si è concluso con l'accordo delle parti coinvolte sulla continuazione delle consultazioni.

Alla fine di agosto, il trio europeo ha attivato il meccanismo di ‘snapback’, contemplato nella Risoluzione 2231, per ripristinare tutte le sanzioni ONU contro l'Iran.

Il Governo iraniano ha definito “nulla e senza valore” l'attivazione del meccanismo snapback, argomentando che i tre paesi europei non hanno adempiuto ai loro impegni in virtù dell'accordo nucleare firmato con l'Iran nel 2015 dopo l'uscita degli USA dallo stesso patto nel 2018, pertanto non possiedono alcuna autorità legale per farlo.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Maduro: “Un'aggressione al Venezuela sarebbe l'inizio di una guerra catastrofica nei Caraibi”

Maduro: “Un'aggressione al Venezuela sarebbe l'inizio di una guerra catastrofica nei Caraibi”

24 Settembre 2025 08:00
“È stato visto da Porto Rico”. Gli Stati Uniti testano missili balistici intercontinentali al largo della Florida

“È stato visto da Porto Rico”. Gli Stati Uniti testano missili balistici intercontinentali al largo della Florida

24 Settembre 2025 08:00
Chi sarà a cadere per primo nella Terza guerra mondiale ibrida?

Chi sarà a cadere per primo nella Terza guerra mondiale ibrida?

24 Settembre 2025 07:00
"Vetrine rotte". Come criminalizzare la solidarietà alla Palestina e alla Resistenza

"Vetrine rotte". Come criminalizzare la solidarietà alla Palestina e alla Resistenza

23 Settembre 2025 19:30
Genocidio Gaza. Gli USA valutano l'imposizione di sanzioni all'intera CPI

Genocidio Gaza. Gli USA valutano l'imposizione di sanzioni all'intera CPI

23 Settembre 2025 12:30
Fenomenologia del turismo genocidiario

Fenomenologia del turismo genocidiario

23 Settembre 2025 08:00
I mercenari hanno superato il numero dei soldati ucraini

I mercenari hanno superato il numero dei soldati ucraini

23 Settembre 2025 08:00
Al-Qaeda torna a casa: il presidente siriano a New York per parlare all'Assemblea generale dell'ONU

Al-Qaeda torna a casa: il presidente siriano a New York per parlare all'Assemblea generale dell'ONU

22 Settembre 2025 14:30
EUROPA

Un paese NATO invoca apertamente una risposta militare contro la Russia

15337
NORD-AMERICA

Colonnello Usa: "se la NATO insistesse a rimanere con l'Ucraina, Mosca liquiderebbe NATO e UE"

14109
EUROPA

I destini dell'Europa si decideranno a Parigi (e non è una buona notizia)

13114

Marco Travaglio - L'autoattacco polacco

10987
RUSSIA

I mercenari hanno superato il numero dei soldati ucraini

10277
EUROPA

Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev

9727
EUROPA

I "cieli della Nato" e le ultime vette toccate dal Corriere della Sera

9012
EUROPA

Il nuovo paradigma politico che istituzionalizza la morte

8769
RUSSIA

Zakharova ironizza sulle critiche di Trump all'Unione Europea

ASIA

Teheran e Mosca firmano un accordo per costruire otto centrali nucleari in Iran

MEDITERRANEO

Il piano israeliano per rispondere al riconoscimento della Palestina dipende dall'approvazione degli Stati Uniti

Il governo israeliano minaccia l'annessione illegale della Cisgiordania come ritorsione per il riconoscimento dello Stato palestinese

ITALIA

Gaza. Israele fuori dalla Fiera internazionale del Turismo di Rimini

ASIA

Kim Jong-un: "La Corea del Nord non rinuncerà mai alle armi nucleari"

EUROPA

L'Unione Europea valuta la restrizione del petrolio russo dall'oleodotto Druzhba - BLOOMBERG

Nicolas Maduro: "Il popolo venezuelano sta dicendo all'Impero: basta minacce"

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

  • 21 Luglio 2025 18:00
L'Europa che non c'è di Loretta Napoleoni L'Europa che non c'è

L'Europa che non c'è

  • 18 Settembre 2025 15:30
La decisione che cambia gli equilibri geopolitici in Medio Oriente di Giuseppe Masala La decisione che cambia gli equilibri geopolitici in Medio Oriente

La decisione che cambia gli equilibri geopolitici in Medio Oriente

  • 23 Settembre 2025 11:00
"Stiamo vivendo la totale distruzione di tutto" di Michelangelo Severgnini "Stiamo vivendo la totale distruzione di tutto"

"Stiamo vivendo la totale distruzione di tutto"

  • 19 Settembre 2025 15:00
Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

  • 16 Settembre 2025 11:30
Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace   Una finestra aperta Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace

Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace

  • 19 Settembre 2025 12:30
La Cina rafforza la supervisione dei veicoli intelligenti per uno sviluppo industriale più sano La Cina rafforza la supervisione dei veicoli intelligenti per uno sviluppo industriale più sano

La Cina rafforza la supervisione dei veicoli intelligenti per uno sviluppo industriale più sano

  • 24 Settembre 2025 08:00
Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

  • 16 Settembre 2025 13:00
Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo di Francesco Santoianni Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo

Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo

  • 02 Settembre 2025 22:00
Voci Indigene sulle Flotilla per Gaza: Nativi Americani e First Nations di Raffaella Milandri Voci Indigene sulle Flotilla per Gaza: Nativi Americani e First Nations

Voci Indigene sulle Flotilla per Gaza: Nativi Americani e First Nations

  • 24 Settembre 2025 07:30
Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente di Francesco Erspamer  Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente

Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente

  • 29 Agosto 2025 08:00
Il nuovo paradigma politico che istituzionalizza la morte di Paolo Desogus Il nuovo paradigma politico che istituzionalizza la morte

Il nuovo paradigma politico che istituzionalizza la morte

  • 22 Settembre 2025 10:00
Venezuela. Il precedente Saab: Come la "guerra ai narcos" diventa un pretesto militare di Geraldina Colotti Venezuela. Il precedente Saab: Come la "guerra ai narcos" diventa un pretesto militare

Venezuela. Il precedente Saab: Come la "guerra ai narcos" diventa un pretesto militare

  • 15 Settembre 2025 12:30
Fulvio Grimaldi - Mai così al centro del mondo la Palestina, mai così in crisi Israele. UNA, CENTO, MILLE FLOTTIGLIE Fulvio Grimaldi - Mai così al centro del mondo la Palestina, mai così in crisi Israele. UNA, CENTO, MILLE FLOTTIGLIE

Fulvio Grimaldi - Mai così al centro del mondo la Palestina, mai così in crisi Israele. UNA, CENTO, MILLE FLOTTIGLIE

  • 23 Settembre 2025 10:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
Xi incontra i leader dell'UE a Pechino di Gao Jian Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

  • 26 Luglio 2025 14:58
Situazione grave (ma non seria) a quota 8000 di Alessandro Mariani Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

  • 30 Agosto 2025 19:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev di Marinella Mondaini Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev

Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev

  • 18 Settembre 2025 17:00
Omertà e falsità in Italia e in Occidente. Quando le istituzioni ed i media mettono a repentaglio la vita democratica di Giuseppe Giannini Omertà e falsità in Italia e in Occidente. Quando le istituzioni ed i media mettono a repentaglio la vita democratica

Omertà e falsità in Italia e in Occidente. Quando le istituzioni ed i media mettono a repentaglio la vita democratica

  • 18 Settembre 2025 12:30
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
C’era una volta una parvenza di Diritto internazionale di Michele Blanco C’era una volta una parvenza di Diritto internazionale

C’era una volta una parvenza di Diritto internazionale

  • 23 Settembre 2025 18:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40
50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà di Fabrizio Verde 50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

  • 08 Agosto 2025 17:06

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti