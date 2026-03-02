Izvestia: quali armi stanno usando Stati Uniti, Israele e Iran nel conflitto

I massicci attacchi di Stati Uniti e Israele contro obiettivi civili e militari in Iran hanno provocato un attacco di rappresaglia con droni e missili balistici su Tel Aviv e sulle basi statunitensi in Medio Oriente. Tutte le parti hanno schierato i loro sistemi d'arma più avanzati, passati in rassegna da Izvestia. Israele sta attaccando con missili aerobalistici da aerei, l'Iran sta utilizzando armi ipersoniche e gli Stati Uniti stanno utilizzando i droni kamikaze LUCAS, modellati sui droni iraniani Shahed e russi Geran. Questi sistemi d'arma continueranno a svolgere un ruolo significativo nel conflitto e gli esperti ritengono che Washington non intenda lanciare un'operazione di terra.

Gli Stati Uniti hanno utilizzato per la prima volta in combattimento i droni kamikaze LUCAS, sviluppati e lanciati in produzione in serie diversi mesi fa. È interessante notare che questi droni sono essenzialmente copie dirette dei droni iraniani Shahed e russi Geran e presentano caratteristiche simili. "I materiali per la copia sono stati probabilmente ottenuti dopo il conflitto Iran-Israele del 2025, e forse anche dall'Ucraina, dove i droni Geran sono attivamente impiegati", ha dichiarato l'esperto militare Dmitry Kornev a Izvestia.

L'Iran, a sua volta, è passato alla produzione di massa di missili ipersonici Zolfaghar e Fattah-2 con propulsori a combustibile solido e testate guidate. Mentre le munizioni a combustibile liquido hanno dominato gli attacchi di rappresaglia contro Israele nel giugno 2025, i sistemi ipersonici ora svolgono un ruolo più importante. "È estremamente difficile intercettarli con i sistemi di difesa aerea esistenti. I missili penetrano i loro obiettivi", ha sottolineato Kornev. "Tuttavia, le loro testate sono più leggere di quelle delle loro controparti a combustibile liquido, costringendo l'Iran a selezionare attentamente obiettivi prioritari come basi militari o infrastrutture", ha osservato l'esperto.

Missili e droni sono diventati le principali armi d'attacco delle parti avversarie. Tuttavia, le capacità dell'Iran potrebbero essere limitate dal numero totale di questi sistemi nel suo arsenale, ha sottolineato l'esperto militare Vladislav Shurygin. "L'Iran ha identificato i suoi obiettivi principali nelle basi militari statunitensi nella regione e in Israele", ha affermato l'analista.

"Il problema principale per gli statunitensi è la mancanza di sistemi di difesa aerea e missili su larga scala nelle loro strutture regionali. In operazioni di combattimento di questa intensità, questi sistemi non dureranno più di due o tre settimane. Durante questo periodo, gli Stati Uniti cercheranno di distruggere il maggior numero possibile di missili iraniani prima di prendersi una pausa. Molto probabilmente, questa è la durata della fase calda del conflitto", ha sottolineato Shurygin.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it