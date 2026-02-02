Abbonati / Sostienici
La diplomazia delle cannoniere 2.0

La diplomazia delle cannoniere 2.0



di Vasiliki Petroudi

Gennaio 2026

 

All’inizio del XX secolo, Theodore Roosevelt consigliò agli Stati Uniti di «parlare a bassa voce e portare con sé un grosso bastone». La diplomazia si fondava sulla capacità di imporre la propria volontà con le armi, garantendo risultati. Questo approccio ha plasmato l’intervento degli Stati Uniti in tutta l’America Latina per un secolo, da Panama al Nicaragua fino alla Repubblica Dominicana. Il dogma finì per scomparire dal vocabolario. Ma nel novembre 2025 l’amministrazione Trump lo ha ufficialmente riesumato annunciando un «Supplemento Trump al Dogma Monroe» nella Strategia di Sicurezza Nazionale, che autorizza esplicitamente l’uso della forza militare per «ristabilire la supremazia statunitense nell’emisfero occidentale». Ciò dimostra che la logica alla base della diplomazia delle cannoniere non è mai scomparsa, ma è rimasta semplicemente inattiva.

L’intervento degli Stati Uniti in Venezuela segna un chiaro punto di svolta. Quando Donald Trump ha dichiarato che Washington avrebbe «governato» il Venezuela dopo la detenzione di Nicolás Maduro il 3 gennaio, ha fornito pochissimi dettagli. Nella conferenza stampa tenuta a Mar-a-Lago, Trump ha affermato che gli Stati Uniti «governeranno il Paese fino a quando non potremo realizzare una transizione sicura, adeguata e prudente», ma si è rifiutato di entrare nei particolari. Non ha nominato un team di transizione, non ha descritto la struttura di governo, non ha chiarito una strategia di uscita, ma il modello era inconfondibile. Le forze statunitensi hanno condotto un attacco su vasta scala a Caracas, hanno arrestato Maduro e sua moglie in territorio venezuelano e li hanno trasferiti in aereo a New York per affrontare accuse di narcoterrorismo. La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha giurato come presidente ad interim e, secondo Trump, ha avuto una conversazione «cordiale» con il segretario di Stato Marco Rubio, offrendo la propria cooperazione. Il messaggio era chiaro: adeguarsi alle aspettative statunitensi o subire la stessa sorte di Maduro. Si tratta di una diplomazia imperativa imposta da un’azione militare schiacciante, non di un cambio di regime presentato come democratizzazione. In altre parole, è una diplomazia delle cannoniere adattata al XXI secolo.

La diplomazia delle cannoniere si basava sulla supremazia marittima per costringere Stati più deboli senza ricorrere alla guerra totale. Le potenze europee e gli Stati Uniti l’hanno utilizzata per tutto il XIX secolo per imporre il pagamento dei debiti, ottenere concessioni e far rispettare gli obblighi. Il meccanismo era semplice: le navi da guerra al largo delle coste creavano negoziati asimmetrici, in cui il rifiuto comportava costi immediati, e il controllo dei risultati era sufficiente senza un’annessione formale.

Il ritorno contemporaneo di questa logica è selettivo e sistematicamente preparato. Il governo Trump non ha annunciato una rinascita dogmatica della diplomazia delle cannoniere. Ha invece agito in modo opportunistico, colpendo luoghi in cui la sovranità è svuotata, le istituzioni sono fragili e il consenso internazionale è frammentato. Il Venezuela si inserisce perfettamente in questo quadro. Anni di sanzioni, collasso economico e isolamento diplomatico avevano ridotto l’autonomia strategica di Caracas. L’attacco del 3 gennaio non è stato l’inizio della politica coercitiva, ma la sua culminazione.

Dal settembre 2025, le forze statunitensi hanno condotto almeno 35 attacchi contro navi sospettate di trasportare droga nei Caraibi e nel Pacifico orientale, uccidendo oltre 115 persone. A novembre, la portaerei USS Gerald R. Ford è stata dispiegata con il suo gruppo d’attacco. A dicembre, le forze della Guardia Costiera hanno sequestrato petroliere che trasportavano greggio venezuelano. Quella che il segretario di Stato Marco Rubio ha poi definito una «quarantena petrolifera» era già in atto.

La concentrazione di una forza schiacciante al largo delle coste (gruppi d’attacco di portaerei, navi anfibie, sottomarini, caccia F-35 a Porto Rico, bombardieri strategici in stato di allerta) è stata una messa in scena deliberata, non un dispiegamento improvvisato. La presenza prolungata ha creato un paradosso in cui l’escalation era inevitabile, ma il momento restava incerto. Le forze venezuelane hanno osservato le navi statunitensi per mesi e, quando è arrivato il momento di agire, non erano preparate. L’attacco ha trasformato mesi di pressione marittima in una presa del potere.

La realtà operativa rivela la logica dietro l’ambigua dichiarazione di Trump. L’attacco del 3 gennaio aveva come obiettivo strutture a Caracas. Maduro e sua moglie sono stati arrestati, trasferiti sull’USS Iwo Jima e poi in aereo a New York per affrontare accuse di narcoterrorismo. Dan Keane, presidente del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, ha affermato che l’operazione «era stata pianificata per mesi», mentre Trump ha ricordato di aver personalmente sollecitato Maduro ad arrendersi in anticipo.

Le richieste avanzate alla presidente ad interim Delcy Rodríguez non sono state pubblicate ufficialmente, ma la conferenza stampa di Trump ha chiarito il quadro. Lei aveva parlato con Rubio ed era «fondamentalmente disposta a fare ciò che riteniamo necessario affinché il Venezuela torni a essere grande». Il piano includeva la cooperazione nella lotta al narcotraffico, l’espulsione di agenti di intelligence stranieri e l’accesso degli Stati Uniti alle infrastrutture energetiche, e Trump ha sottolineato che le compagnie petrolifere statunitensi «ripareranno le infrastrutture petrolifere distrutte e inizieranno a generare profitti per il Paese». Rodríguez può governare internamente, purché rispetti le questioni di sicurezza e risorse, ma se si discosta dal percorso stabilito, rischia la stessa sorte di Maduro.

Il governo Usa non ha presentato alcun "piano di governo" oltre a indicare il team di Mar-a-Lago (Rubio, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il direttore della CIA John Ratcliffe, il presidente del Comitato dei Capi di Stato Maggiore Dan Caine e il vice capo di gabinetto Stephen Miller) come autorità di supervisione. La dichiarazione di Trump sulla «gestione» del Venezuela è stata una formulazione priva di ulteriori spiegazioni. Non esiste alcun piano per la riorganizzazione dei ministeri o per la gestione dei servizi pubblici. La diplomazia delle cannoniere non riguarda il dominio di un territorio, ma il controllo dello spazio decisionale. In questo contesto, Rodríguez agisce come meccanismo di trasmissione e non come fattore dominante. Non ha altra scelta che governare entro i parametri stabiliti dalla minaccia dell’uso della forza da parte di Washington.

La diplomazia moderna delle cannoniere opera attraverso lo strangolamento economico, non mediante l’amministrazione coloniale. Il controllo delle esportazioni di petrolio, dei movimenti delle petroliere e della sicurezza delle infrastrutture sostituisce l’occupazione di dogane o porti. Rubio lo ha chiarito nella sua apparizione televisiva domenicale, descrivendo la politica statunitense come una «quarantena petrolifera», un termine della Guerra Fredda riutilizzato per imporre una coercizione in stile ottocentesco.

Rubio ha spiegato chiaramente il meccanismo: «Ciò che vorrei sottolineare a tutti è che il nostro esercito aiuta la Guardia Costiera a svolgere compiti di applicazione della legge, che non si limitano solo all’arresto di Maduro, ma includono anche l’imposizione delle nostre sanzioni. Andiamo in tribunale, otteniamo un mandato e sequestriamo le navi».

Mentre i blocchi tradizionali miravano a sottomettere le economie tramite la fame, la coercizione marittima moderna mira a rimodellare il processo decisionale attraverso il controllo di transazioni specifiche, colpendo le reti che sostengono l’autonomia del regime, lasciando intatti altri flussi.

La domenica successiva agli attacchi, Rubio ha chiarito cosa intendesse Trump con la sua vaga affermazione di «governare» il Venezuela. Non si tratta di un governo diretto, ma di quella che Rubio ha definito «amministrazione politica». Gli Stati Uniti non governerebbero il Venezuela attraverso forze di occupazione, ma tramite l’influenza economica sugli alleati rimasti all’ex presidente Nicolás Maduro. Sotto pressione, Rubio non ha escluso la possibilità di una presenza militare statunitense prolungata e non ha fornito alcun calendario di ritiro. Il quadro è, in realtà, quello di un controllo senza amministrazione, esattamente la distinzione che definisce la diplomazia delle cannoniere. Le autorità venezuelane restano al loro posto, ma non hanno altra scelta che cooperare entro i parametri imposti dalla forza extraterritoriale e dalla pressione economica.

Tre circostanze hanno reso il 2025 un momento propizio per esercitare una pressione aperta. In primo luogo, il sistema che potrebbe limitare tali azioni si è frammentato. L’Organizzazione degli Stati Americani è paralizzata da divisioni interne. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU resta in stallo sulla questione venezuelana, con Russia e Cina che bloccano misure significative, ma sono ugualmente incapaci di imporre un costo all’intervento statunitense. Le potenze regionali che potrebbero opporsi (Brasile, Messico, Colombia) o sostengono tacitamente o sono assorbite da problemi interni.

In secondo luogo, il governo Trump aveva annunciato ufficialmente questo approccio mesi prima. La Strategia di Sicurezza Nazionale del novembre 2025 dichiarava esplicitamente un «Complemento Trump al Dogma Monroe», autorizzando missioni militari specifiche e l’uso della forza letale contro cartelli designati come organizzazioni terroristiche straniere. Il documento chiedeva di «riallineare la nostra presenza militare globale per affrontare le minacce urgenti nel nostro emisfero» e si impegnava a «impedire ai concorrenti di schierare forze nella regione». Il modello di escalation è stato costruito in modo sistematico: il 17 dicembre è iniziato il blocco parziale e il 24 dicembre sono stati effettuati attacchi limitati contro infrastrutture portuali. Ogni azione testava la capacità di reazione e la tolleranza internazionale.

In terzo luogo, la postura più ampia del governo Trump ha indicato che i vincoli tradizionali non si applicavano più. Trump ha ammesso di non aver informato il Congresso prima dell’attacco, giustificandolo con il fatto che «il Congresso tende a far trapelare informazioni. Non sarebbe positivo che trapelassero». Ciò aggira la War Powers Resolution. Nel novembre 2025, una risoluzione del Senato che richiedeva l’approvazione specifica del Congresso per un’azione militare in Venezuela è stata respinta con 49 voti contro 51. Il «Gruppo degli Otto» (i leader del Congresso solitamente informati delle operazioni delicate) non ha ricevuto alcun preavviso. I democratici del Congresso sono stati informati solo dopo l’inizio delle operazioni. Quando è stato incalzato sull’autorità costituzionale, Rubio ha definito l’attacco come «applicazione della legge» con supporto militare, sostenendo che rientrasse nell’autorità intrinseca del presidente di proteggere il personale che esegue un mandato di arresto. Il senatore Mike Lee inizialmente ha messo in dubbio la base giuridica, ma dopo averne discusso con Rubio ha cambiato posizione, accettando la difesa basata sull’articolo II della Costituzione degli Stati Uniti.

La dichiarazione secondo cui Washington «governerà» il Venezuela contraddice decenni di pratica diplomatica. Abbandona il linguaggio della cooperazione e lo sostituisce con quello dell’ordine. Il rifiuto di Trump di fornire ulteriori dettagli è chiaramente una tattica, che utilizza l’ambiguità per mantenere una flessibilità politica totale. In un contesto internazionale diverso, un’azione del genere provocherebbe una reazione unanime.

Questa logica non è esclusiva degli Stati Uniti. La presenza navale della Cina nel Mar Cinese Meridionale, la dimostrazione di forza navale della Russia nel Mar Nero e nel Mediterraneo orientale, il dispiegamento di risorse navali da parte della Turchia per proteggere i propri interessi energetici riflettono tendenze simili. Ciò che distingue l’approccio statunitense sotto Trump è che l’azione militare esplicita è seguita da vaghe pretese di governance. La conferenza stampa non ha offerto alcun documento politico, quadro giuridico o piano di transizione. L’attacco a Caracas e l’arresto di Maduro costituiscono l’unica dichiarazione politica rilevante.

La deputata Marjorie Taylor Greene ha messo in discussione la giustificazione della lotta alla droga, chiedendo perché il governo non avesse intrapreso azioni contro i cartelli messicani se le droghe fossero davvero la priorità. Ha definito l’operazione in Venezuela «una chiara manovra per controllare la fornitura di petrolio venezuelano». La critica è rimasta senza risposta. Trump ha dichiarato esplicitamente che le compagnie petrolifere statunitensi avrebbero investito miliardi per riparare le infrastrutture del Venezuela e «iniziare a generare entrate per il Paese». La diplomazia delle cannoniere ha sempre implicato lo sfruttamento economico. Ciò che è cambiato è la disponibilità a dichiararlo apertamente.

I rischi sono significativi. Una volta esercitata la pressione attraverso attacchi militari e una presa del potere, il ritiro sarà costoso e la credibilità degli Stati Uniti è ora legata al comportamento di Rodríguez. La sua posizione è precaria: ha parlato in modo cooperativo con Rubio, mentre allo stesso tempo appariva sulla televisione di Stato chiedendo la «liberazione immediata» di Maduro. Non soddisfare le richieste degli Stati Uniti richiederebbe un’escalation o un ritiro. L’escalation comporta il rischio di un ulteriore confronto e di scontri con personale di sicurezza cubano o russo sul terreno. Il ritiro significherebbe che un’azione militare schiacciante non può garantire risultati.

Il quadro esclude persino figure che gli Stati Uniti avevano sostenuto in passato. Quando gli è stato chiesto della leader dell’opposizione María Corina Machado, Trump l’ha respinta affermando che «non gode di sostegno né di rispetto nel Paese». Il rispetto delle richieste statunitensi trasmesse tramite intermediari compiacenti, anziché la democrazia o la legittimità popolare. I rischi si moltiplicano quando la governance è limitata a questa logica.

Se le grandi potenze adottano apertamente una politica coercitiva basata sui risultati, gli Stati più piccoli potrebbero accelerare strategie di compensazione del rischio o cercare protettori alternativi. Cuba potrebbe approfondire i legami con la Russia. Il Nicaragua potrebbe invitare installazioni cinesi. L’erosione delle norme di sovranità porta all’adattamento, non alla stabilità. La diplomazia delle cannoniere risolve problemi immediati a scapito della prevedibilità a lungo termine.

Sul piano interno, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, insieme a Tim Kaine, Rand Paul e Adam Schiff, ha annunciato piani per una risoluzione sui poteri di guerra che richiede l’approvazione del Congresso per future operazioni in Venezuela. Con il sostegno del senatore repubblicano Rand Paul, la misura potrebbe passare. La tolleranza del Congresso verso il carattere unilaterale del potere esecutivo sembra avere dei limiti.

Con l’intensificarsi della rivalità tra le grandi potenze e la frammentazione della governance globale, l’uso della forza torna al centro della scena. I mari tornano a essere il teatro in cui si impone la gerarchia.

La frase di Roosevelt non si riferiva al silenzio o all’aggressività presi separatamente, ma alla coerenza tra la retorica e la capacità. Parla con dolcezza, perché il bastone parla per te. Ciò che è cambiato non è il bastone, ma la volontà di riconoscerne l’uso. Gli Stati Uniti non fingono più che i risultati si ottengano esclusivamente attraverso il consenso. In Venezuela hanno dimostrato che, quando gli interessi sono chiaramente definiti e l’influenza è schiacciante, la persuasione cede il passo alla coercizione.

Non c’è nulla di nuovo in tutto ciò, poiché la meccanica è classica. Un gruppo di portaerei è rimasto per mesi al largo delle coste, insieme a forze anfibie e bombardieri strategici in stato di allerta. Ogni mezzo comunicava il proprio potere schiacciante senza bisogno di parole. Il Gerald R. Ford non ha dovuto sparare tutte le sue armi per rendere chiaro il messaggio. La sua presenza al largo delle coste, unita all’escalation sistematica (attacchi alle navi, sequestro di petroliere, attacchi ai porti), ha ridotto il margine di manovra del Venezuela fino a quando l’obbedienza è diventata l’unica opzione praticabile. Questa è la diplomazia delle cannoniere nella sua forma più pura: una dimostrazione di capacità visibile per costringere fino alla sottomissione.

Tuttavia, il ritorno della diplomazia delle cannoniere segna un cambiamento nel modo di mantenere l’ordine, non il collasso dell’ordine internazionale. Quando le istituzioni non riescono a limitare il comportamento, la forza riprende il suo ruolo tradizionale. Nel 2026, la forza navale, a lungo considerata un’infrastruttura di fondo, torna a essere un mezzo politico primario.

La domanda fondamentale è se ciò resterà episodico o diventerà un dogma. Se l’operazione in Venezuela avrà successo (se le autorità si sottometteranno, gli attori rivali si ritireranno e i flussi energetici si stabilizzeranno), il modello potrebbe estendersi ad Haiti, Cuba e ad altri Stati vulnerabili dei Caraibi. Cuba è già stata avvertita. Gli eventi al largo delle coste venezuelane sono, in realtà, un promemoria e non un’eccezione. Il grande bastone non è mai scomparso, stava semplicemente aspettando il momento in cui il linguaggio morbido non sarebbe più sembrato necessario. Trump lo ha definito «Dogma Donnarue». Il riferimento a Roosevelt è stato deliberato.

