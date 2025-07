La "Grande Siria" e il "Grande Israele" si scontreranno o coesisteranno sotto il regime di Al Qaeda?

di Vanessa Beeley - Internationalist360°

Questo è un aggiornamento sulla situazione attuale nella regione, con particolare attenzione a Libano e Siria dopo il "cessate il fuoco" tra Stati Uniti, Israele e Iran. Si tratta di un cessate il fuoco progettato per consentire a Israele di rifornire le forniture di intercettori per la difesa aerea e di prepararsi alla fase successiva della lunga guerra contro l'Iran. Come per il cessate il fuoco tra Iran e Hezbollah entrato in vigore il 27 novembre 2024, abbiamo assistito a un passaggio di consegne tra Stati Uniti e Israele in Siria e alla caduta del governo siriano nel giro di dieci giorni, portando una giunta di Al Qaeda al controllo della Siria e al ruolo di rappresentante de facto dell'alleanza sionista nella regione.

Libano

L'inesperto sicario economico di Trump e suo inviato in Medio Oriente (Asia occidentale) è Thomas Barrack. Nelle ultime settimane, Barrack ha fatto pressioni sul governo libanese per il completo disarmo di Hezbollah, in contrasto con la risoluzione ONU 1701 , che prevede il ritiro di Hezbollah a nord del fiume Litani. Sia gli Stati Uniti che i consiglieri di Trump sanno che questa è una richiesta irrealistica, poiché Hezbollah non accetterà mai il disarmo finché Israele si trova ai loro confini e occupa territori nel Libano meridionale.

Barrack chiede che il disarmo entri in vigore entro quattro mesi, il che è altrettanto irrealistico. Negli anni '80, dopo la guerra civile libanese, le Forze Libanesi di ispirazione sionista furono disarmate, e all'epoca rappresentavano meno del 10% delle capacità di Hezbollah. Questo processo richiese due o tre anni.

Proporre il disarmo di Hezbollah è una tattica simile a quella di chiedere all'Iran di abbandonare il suo sviluppo nucleare o il suo programma missilistico difensivo. Il blocco sionista sa che non verrà adottata. Per Israele, l'obiettivo è indebolire la Resistenza in Libano e Iraq nel periodo intermedio prima di una ripresa dell'aggressione contro l'Iran. L'opzione preferita in Libano è quella di scatenare una guerra civile che occuperà Hezbollah internamente, riducendone, in teoria, la capacità di reagire all'aggressione israeliana. Tuttavia, questo è un errore di valutazione da parte del blocco sionista.

Barrack insiste sul disarmo di Hezbollah, ma non esercita la stessa pressione su Israele affinché si ritiri dal Libano meridionale o interrompa i suoi bombardamenti quotidiani e gli omicidi tramite droni in tutto il Libano.

Hezbollah ha dimostrato la sua capacità di resistere e prevenire qualsiasi seria invasione terrestre da parte delle forze sioniste, mentre l'Esercito Libanese (LAF) non è stato in grado di impedire ulteriori incursioni sioniste dopo il cessate il fuoco. Ciò è dovuto in gran parte al fatto che gli Stati Uniti, principale sponsor delle LAF, hanno fatto sì che le LAF non fossero dotate delle capacità di difesa aerea o della superiorità terrestre necessarie per difendere il Paese dalla forza asimmetrica delle forze armate sioniste, sostenute dagli Stati Uniti. Si limitano a "denunciare" le quotidiane violazioni sioniste e i regolari omicidi di civili libanesi, semplicemente perché appartengono a "Hezbollah".

Di recente è circolato un video che mostra l'assassinio, tramite drone sionista, di un ufficiale delle Forze Armate israeliane in pensione, ferito e senza vita, mentre gli abitanti del villaggio gli urlano di ripararsi tra gli alberi. Lui risponde di essere "troppo stanco". I suoi vicini non sono riusciti a contattarlo perché anche loro sarebbero stati uccisi. È così che Israele opera in tutta la regione, da Gaza all'Iran.



Tripoli nel nord del Libano



Israele ha recentemente effettuato attacchi a Tripoli. Si tratta di un nuovo sviluppo. È significativo se si considera la retorica di Barrack e del capo di Al Qaeda, Abu Mohammed Al Jolani (ora noto come Ahmed Al Sharaa), che sarà discussa in questo articolo.

I sionisti sanno di essere incapaci di sconfiggere Hezbollah in una guerra terrestre. Lo stesso vale per tutta la regione, compresa Gaza, dove la Resistenza ha inflitto enormi danni alle forze sioniste nelle ultime settimane. Qualsiasi invasione diretta del Libano porterebbe solo a una sconfitta schiacciante e comprometterebbe la posizione politica di Netanyahu, che mantiene il potere attraverso una guerra perpetua basata su tattiche di guerra lampo.

L'alternativa è usare il nuovo regime takfirista siriano come arma contro il Libano per garantire l'agenda sionista. Sui media israeliani si sono diffuse voci di un accordo che Jolani avrebbe architettato per portare Israele al "tavolo dei negoziati" con la Siria:

Scenario 1: Israele manterrebbe aree strategiche sulle alture del Golan equivalenti a un terzo del suo territorio, ne cederebbe un terzo alla Siria e ne affitterebbe un altro terzo alla Siria per un periodo di 25 anni.

Scenario 2: Israele mantiene due terzi delle alture del Golan e cede il restante terzo alla Siria, con la possibilità di affittarlo. In questo scenario, la città libanese di Tripoli, vicina al confine tra Libano e Siria, e probabilmente altri territori libanesi nel nord del paese e nella valle della Beqaa, verrebbero ceduti alla Siria [enfasi aggiunta].

Le minacce contro il Libano sono state amplificate da Barrack, che ha affermato che se Hezbollah non verrà disarmato, la Siria annetterà il Libano settentrionale come parte della Grande Siria – Bilad Al Sham. Si tratta di una rivendicazione di proprietà siriana del territorio libanese che non trova riscontro nella storia di Tripoli.

"Da una parte c'è Israele, dall'altra l'Iran, e ora la Siria si sta manifestando così rapidamente che se il Libano non si muove, tornerà a essere Bilad Al Sham". Barrack continua a incitare le fazioni libanesi contro la Resistenza: "I siriani dicono che il Libano è la nostra località balneare. Quindi dobbiamo muoverci. E so quanto sia frustrato il popolo libanese"

Barrack ha tentato in seguito di ritrattare le sue osservazioni su X:

I miei commenti di ieri hanno elogiato gli impressionanti progressi della Siria, non una minaccia per il Libano. Ho constatato che la Siria si sta muovendo alla velocità della luce per cogliere l'opportunità storica offerta dalla revoca delle sanzioni da parte del Presidente degli Stati Uniti: investimenti dalla Turchia e dal Golfo, un'azione diplomatica verso i Paesi vicini e una visione chiara per il futuro. Posso assicurare che i leader siriani desiderano solo la coesistenza e la prosperità reciproca con il Libano, e gli Stati Uniti sono impegnati a sostenere questa relazione tra due vicini pari e sovrani che godono di pace e prosperità.

Questa affermazione è stata accolta con derisione e condanna da molti resoconti di X.

Jolani avrebbe anche minacciato il Libano per le migliaia di prigionieri takfiri detenuti nelle carceri libanesi. Chiedendone il rimpatrio, che avrebbe ingrossato le fila della milizia HTS, Jolani ha minacciato di chiudere le frontiere e di esercitare pressioni economiche sul Libano se le sue richieste non fossero state soddisfatte. Sebbene ciò sia stato smentito dal Ministro dell'Informazione di "Nuova Siria", molti ritengono che le minacce siano reali.

La minaccia proveniente dalla Siria potrebbe anche favorire l'ingresso di fazioni takfiri dal nord e dall'est del Libano. Circolano voci secondo cui la milizia Jolani sarebbe entrata a Tripoli in barca , smentite dalle LAF, ma confermate da alcuni civili della zona. Cellule terroristiche sono state recentemente catturate nell'area del Monte Libano, sopra Beirut, e in altre zone del Paese. Queste cellule sono descritte come collegate all'ISIS .

Sono in corso da tempo i preparativi per respingere gli attacchi degli elementi takfiri stranieri di HTS lungo i confini nord-orientali del Libano. Questi aggressori sono composti da terroristi uiguri, uzbeki e ceceni che si sono radunati al confine e hanno rafforzato le loro posizioni. Le fazioni tribali libanesi nella zona si sono radunate per difendere il loro territorio a fianco delle forze delle LAF già presenti. Hezbollah è per il momento sostanzialmente assente da questi preparativi.

Una fonte attendibile in Siria ha dichiarato a un canale Telegram che esiste un patto di sicurezza tra Israele e la "Nuova Siria". Se il Libano si rifiutasse di aderire agli Accordi di Abramo e di "normalizzare" le relazioni con l'intera comunità sionista, Jolani attaccherebbe il Libano.

Il presidente libanese Aoun ha ora escluso la normalizzazione e chiede il ritiro completo delle forze sioniste dal Libano meridionale.

Secondo la fonte, la pianificazione dello scenario di invasione è già in corso. Jolani viene preparato per svolgere il ruolo di esecutore regionale per Israele, un ruolo che potrebbe estendersi in futuro all'Iraq. Gli elogi del Presidente Trump a Jolani, definendolo un "combattente forte con un passato solido", sono legati al ruolo che gli Stati Uniti approveranno pienamente. Gli Stati Uniti hanno apparentemente revocato le sanzioni che stavano paralizzando l'economia e la ripresa siriana, revocando al contempo la designazione di terrorista straniero da HTS, precedentemente Fronte di Al Nusra o Al Qaeda in Siria. Qualsiasi concessione del genere avrà un costo per Jolani e le forze takfiri sotto il suo fragile comando.

I piani prevedono di facilitare l'ingresso di elementi takfiri nel Libano settentrionale, dispiegare forze takfiri straniere lungo il confine orientale con artiglieria e armi pesanti, di attivare cellule dormienti all'interno del Libano per compiere attentati suicidi e, forse, di fomentare disordini civili tra i nemici di Hezbollah. Allo stesso tempo, Israele potrebbe espandersi più in profondità nel territorio meridionale con la tacita approvazione degli Stati Uniti.

Questo è il piano, ma funzionerà? Dieci o ventimila estremisti uiguri, uzbeki, ceceni e persino siriani non possono sconfiggere Hezbollah in uno scontro a terra. Le tribù del Libano settentrionale hanno respinto in precedenza pesanti attacchi takfiri, senza alcun aiuto da parte delle Forze Armate Libanesi o di Hezbollah.

La situazione potrebbe addirittura capovolgersi a un certo punto, con l'ingresso di Hezbollah in territorio siriano. Hezbollah non sarebbe solo in una simile battaglia. Le Forze Armate Libanesi (LAF) e le tribù Akkar e della Valle della Bekaa si mobiliterebbero per difendere i confini. La battaglia rappresenterebbe un'invasione del territorio libanese da parte della Siria, cosa che praticamente tutti i libanesi non accetterebbero. Questo aumenterebbe di fatto la popolarità di Hezbollah come la più importante forza difensiva del paese. Persino i nemici più accaniti di Hezbollah, che potrebbero accettare con riluttanza l'occupazione israeliana, non accetterebbero mai l'invasione o l'annessione del territorio libanese da parte di Jolani/Siria o un'occupazione takfirista.

Le Forze Armate Libanesi (LAF) dovrebbero contrastare l'invasione israeliana a sud, che, ancora una volta, sposterebbe l'opinione pubblica contro l'aggressione israeliana e solleverebbe la questione della sovranità libanese a livello politico. Questo è un obiettivo che l'alleanza statunitense, gli Stati arabi del Golfo e Israele vogliono evitare. Un Libano unito non favorisce il loro progetto espansionistico.



Il ritiro di Hezbollah dal sud del fiume Litani non nega la loro capacità di ridispiegarsi o di condurre attacchi contro le forze sioniste a nord del fiume.

In effetti, il piano rappresenta una grande scommessa per il blocco sionista. Sacrificare i takfiri siriani legati ad al-Qaeda e all'ISIS è accettabile, ma potrebbe facilmente ritorcersi contro di lui.

Israele ha preso il controllo del Monte Hermon in Siria, al confine con il Libano, come sito militare strategico di grande importanza. Intendono utilizzare la base per lanciare attacchi di artiglieria contro la Resistenza, ma principalmente come centro di sorveglianza e spionaggio. Tuttavia, è un obiettivo primario per i droni e i missili di Hezbollah.

Il Piano B prevedeva che il blocco continuasse a esercitare una pressione economica paralizzante sul Libano, sospendesse i finanziamenti per la ricostruzione e riducesse le risorse finanziarie di Hezbollah, riducendo il sistema bancario di Hezbollah Qard Al-Hasan. Questo sistema non si basa sull'usura, ma su prestiti cooperativi senza interessi, accessibili a tutti i libanesi. Gli Stati Uniti avrebbero imposto sanzioni e incolpato Hezbollah, nel tentativo di mettere i libanesi e lo Stato libanese contro il partito.

La Siria è ora il crocevia degli interessi regionali

Parte del presunto accordo di sicurezza tra Jolani e Israele include un accordo tra Siria, Turchia e Israele per portare l'acqua dall'Eufrate attraverso la Siria fino a Israele. Il problema di questo progetto risiede nelle sfere di influenza contrapposte. La Turchia è uno Stato membro della NATO e un alleato di lunga data di Israele in termini di intelligence, armi ed economia. Il petrolio di Baku viene fornito a Israele attraverso la Turchia, nonostante il genocidio sionista in corso a Gaza e l'espansione dell'accaparramento di terre in Cisgiordania.

La Siria è un'importante area di competizione tra Israele e Turchia. Il progetto del Grande Israele si scontra con il neo-impero ottomano. Le aspirazioni del presidente Erdogan sono di avere la tutela esclusiva della Siria dopo la caduta di Assad. Jolani ha cambiato le regole del gioco, come fece quando lasciò l'ISIS per fondare Al Qaeda in Siria.

Dopo la caduta di Damasco, abbiamo visto l'Arabia Saudita assumere un ruolo centrale, mediando l'incontro tra Jolani e Trump, con Erdogan che partecipava tramite collegamento telefonico. Questo è stato uno dei primi segnali di un indebolimento dell'influenza turca su Jolani, almeno dal punto di vista politico.

Gli Stati Uniti vedono gli interessi regionali attraverso la lente di Israele. Erdogan non vuole che la Siria si normalizzi con Israele, anche se non lo ha dichiarato pubblicamente. Jolani si sta chiaramente avviando verso una prima fase di normalizzazione, condizione posta da Trump per la revoca delle sanzioni e potenzialmente per altri accordi "sottobanco". Per Erdogan, la normalizzazione significa la sionizzazione della Siria e la riduzione del suo ruolo nel Paese. Significherebbe anche una maggiore influenza degli Stati del Golfo, il che rappresenterebbe un duro colpo per Erdogan, che si sta posizionando come leader del mondo musulmano.

Per l'Arabia Saudita, la Siria rappresenterebbe una porta d'accesso all'Europa e Jolani garantirebbe agli Stati arabi del Golfo accesso esclusivo alle risorse siriane, marginalizzando o escludendo la Turchia e forse persino la Russia, che storicamente deteneva i diritti di esplorazione delle riserve di gas costiere siriane. Se la Siria intraprendesse passi verso la normalizzazione dei rapporti con Israele, l'Arabia Saudita potrebbe più facilmente seguire la stessa strada, con minori reazioni popolari.

L'Arabia Saudita intrattiene buoni rapporti con le fazioni curde delle SDF (Syriac Forces of Defense) sostenute da Stati Uniti e Israele nel nord del Paese, mentre la storica inimicizia della Turchia con i curdi ostacola l'accordo di centralizzazione tra Jolani e le SDF. Il Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), guidato dall'Arabia Saudita, può fornire gli investimenti necessari alla ripresa economica della Siria più facilmente della Turchia, la cui economia è stata decimata dal coinvolgimento di Erdogan nel finanziamento della guerra per il regime change contro la Siria dal 2011.

A tutto ciò si aggiunge la recente notizia, da parte dei media turchi, di complotti per assassinare Jolani, presumibilmente sventati dall'intelligence turca. Questa notizia è stata smentita dall'amministrazione di Jolani. Si tratta di uno scenario che non fa che avvicinare Jolani a Israele. Infine, l'Esercito Nazionale Siriano (SNA), pienamente sostenuto dalla Turchia, potrebbe rappresentare una seria sfida per la leadership di Jolani. La cooperazione con Israele potrebbe offrire a Jolani una certa protezione da un possibile colpo di stato dell'SNA.

Fonti locali a Damasco riferiscono che agenti del Mossad sono ospiti abituali del Four Seasons Hotel, insieme ad agenti dei servizi segreti americani, britannici e francesi. In precedenza, l'intelligence turca dominava la scena post-Assad a Damasco. Tuttavia, escludere Erdogan dalla scena siriana, al di là del contenimento nel nord, potrebbe portare a conseguenze indesiderate per Jolani e il blocco sionista.

La guerra dell'acqua

La popolazione siriana soffre di una grave carenza di acqua potabile a causa della scarsità di pioggia degli ultimi inverni. Il razionamento dell'acqua a Damasco ha raggiunto livelli senza precedenti e si prevede che peggiorerà nei mesi estivi di punta. Non è un caso che Israele, che ricava il 30% del suo fabbisogno idrico dal Golan siriano occupato, voglia assumere il controllo del bacino dello Yarmouk, ricco di falde acquifere, del Monte Hermon (una riserva d'acqua naturale per lo scioglimento delle nevi e delle acque piovane) e di altre aree ricche di risorse idriche come la diga di Al Mantara vicino a Daraa, nella Siria meridionale.

Il Corridoio di Davide, che collegherà Israele alla Siria orientale, non solo garantisce l'occupazione militare israeliana, ma fornisce anche l'accesso al fiume Eufrate, controllato dalla Turchia attraverso un sistema di dighe. La Turchia ha deliberatamente ridotto i livelli dell'acqua come meccanismo di pressione e di assedio contro le fazioni curde nel nord-est. Israele, d'altra parte, vede i curdi come un alleato conveniente per facilitare l'accesso di Israele alle risorse idriche. Le complessità che circondano le alleanze in Siria sono ormai diventate insostenibili per molti degli attori regionali.

Gli Stati Uniti forniranno armi a Jolani? Le sanzioni sono davvero finite?

Con l'apparente revoca della qualifica di terrorista per HTS, c'è il rischio che gli Stati Uniti approfittino della legittimazione del regime di HTS per fornire armi che aiutino Jolani a rafforzare la sicurezza di Israele nella regione.

Va notato che gli Stati Uniti non permetteranno mai alla Siria di possedere armi pesanti, una difesa aerea o una marina o un'aeronautica militare valide, simili alle Forze Armate Libanesi (LAF). Questo per ridurre la potenziale minaccia per Israele, ora o in futuro. Forse hanno imparato dalla caduta nelle mani dell'ISIS delle armi Timber Sycamore destinate ai "ribelli moderati"? È improbabile, perché gli Stati Uniti hanno progettato il sostegno all'ISIS camuffandolo da sostegno ai moderati.

Tuttavia, è vero che le armi potrebbero essere utilizzate in futuro da fazioni takfiriste di opposizione o persino da movimenti di resistenza contrari a Israele. Questo è anche il motivo per cui Israele prende regolarmente di mira i siti di stoccaggio di armi ogni volta che viene a conoscenza della loro presenza in Siria. È anche il motivo per cui Israele ha bombardato qualsiasi tentativo della Turchia di istituire strutture di difesa aerea HTS o di una presenza militare turca nella Siria centrale.

Le uniche armi a disposizione di HTS saranno armi leggere e medie, sufficienti per affrontare Hezbollah e le Forze Armate Irachene (LAF), o persino la Resistenza Irachena in futuro. Questo garantirebbe uno scontro che sarebbe lungo ed estenuante, senza la garanzia di una vittoria per entrambe le parti. Sarebbe un caos perfettamente organizzato, al servizio degli interessi di Stati Uniti e Israele, che garantirebbe a Hezbollah di concentrarsi sulla Siria, qualora l'aggressione contro l'Iran dovesse riaccendersi.

Secondo una fonte attendibile in Siria, ci sono idee sbagliate sulla revoca delle sanzioni alla Siria. Sono stati sollevati i seguenti punti:

Trump ha revocato le sanzioni a 519 individui ed entità. È stata una trovata pubblicitaria. Alcune sanzioni sono state revocate all'ex presidente Bashar al-Assad e ad alcuni ex funzionari governativi.

Le sanzioni più importanti e dannose legate al sostegno economico e alla ricostruzione, come il Caesar Act e la designazione della Siria come "Stato sponsor del terrorismo", non sono state rimosse.

Queste leggi richiedono una risoluzione del Congresso e Trump da solo non ha l'autorità di abrogarle. Trump avrebbe potuto concedere una deroga temporanea per sei mesi o un anno in attesa dell'approvazione del Congresso, ma non l'ha fatto.

La decisione del Segretario di Stato americano Marco Rubio di revocare la designazione di "Jabhat al-Nusra/Hay'at Tahrir al-Sham" come organizzazione terroristica straniera (FTO) ai sensi dell'articolo 8 USC 1189(a) (6)(A) non rimuove in alcun modo l'entità dagli elenchi delle sanzioni previsti dall'articolo 50 USC 1702. Si tratta quindi anche di un'operazione di pubbliche relazioni che avvantaggia in larga misura gli Stati Uniti e Israele, non Jolani, poiché la minaccia di sanzioni è ancora in atto.

Di fatto, HTS non è più un'"Organizzazione Terroristica Straniera", ma rimane un "Terrorista Globale Speciale Designata". Ciò significa che i membri di HTS possono visitare New York e Parigi, ma nessuno può intrattenere rapporti finanziari con loro o inviare loro armi direttamente, almeno non prima che il Dipartimento del Tesoro emetta una decisione per revocare questo status.

Tutto quanto sopra è confermato dalla telefonata tra Asaad Al Shaibani, Ministro degli Esteri di Al Qaeda, e Marco Rubio. Shaibani non ha ringraziato Rubio per la decisione, ma ha espresso la speranza di un ulteriore allentamento delle etichette di terrorista e delle sanzioni di Cesare. Le suddette decisioni sono state prese per consentire la presenza di Jolani alla riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di settembre, che viene presentata come un'opportunità per Netanyahu e Jolani di incontrarsi e finalizzare l'accordo sulla "sicurezza".

L'importanza di Homs, in Siria, al confine con il Libano



L'importanza strategica di Homs per tutti gli attori in Siria risiede nella sua posizione centrale nel Paese e nel suo ruolo di importante snodo commerciale e di trasporto, unito alla sua ricchezza di risorse di idrocarburi . Inoltre, il Governatorato di Homs si estende dal confine iracheno, attraverso il deserto siriano centrale, compresa Palmira, fino al confine libanese.

L'attenzione recente della milizia di Jolani si è concentrata sulla pulizia etnica nella regione di Homs di tutte le minoranze etniche, sul furto di case e sull'insediamento di elementi takfiri nella zona per alterarne radicalmente la demografia. Questo fenomeno va paragonato al brutale progetto di insediamento takfiri in corso nella regione costiera siriana.

L'obiettivo di mettere in sicurezza queste regioni, in particolare, è assumere il pieno controllo del territorio siriano adiacente ai confini settentrionali e orientali con il Libano. Homs costituisce un punto focale chiave per la concentrazione di truppe militari e il lancio di attacchi missilistici verso il Libano. Inoltre, apre la strada all'ISIS per entrare in Libano dalle sue roccaforti nella Siria orientale e nel deserto siriano centrale.

In base all'accordo di sicurezza tra Siria e Israele, Homs avrebbe un ruolo centrale nell'impedire alle forze della resistenza irachena di raggiungere il Libano per sostenere Hezbollah.

La sionizzazione della Siria: il progetto di normalizzazione è fallito o è stato rimodellato?

Il capo di Al Qaeda, Jolani, incontra il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev

Resta da vedere quanto sia realistico un accordo di normalizzazione pubblico tra Siria e Israele. Ci sono fazioni intransigenti all'interno di HTS che lo rifiuterebbero. Ciò esacerberebbe le divisioni già formatesi sotto il comando di Jolani, di cui si è già parlato in articoli precedenti . Anche i siriani comuni, cresciuti con la storia del conflitto tra Siria e Israele, rifiuterebbero un simile passo. Israele è inoltre diviso tra la campagna di normalizzazione di Netanyahu e le fazioni più pragmatiche che rifiutano un simile passo con la Siria, mentre il regime di Al Qaeda e il Presidente mancano di legittimità costituzionale o elettorale. Esiste una chiara minaccia che le fazioni nella milizia di Jolani possano rappresentare una minaccia alla sicurezza di Israele in futuro. Trump è allineato con Netanyahu, nonostante le voci di una frattura tra i due capi di Stato.

Il suddetto "accordo di sicurezza" rappresenterebbe un compromesso soddisfacente, offrendo a Jolani un'alternativa che salvasse la faccia all'umiliazione di guidare la Siria verso una piena normalizzazione con Israele, dopo decenni di resistenza siriana all'entità sionista e di solidarietà pro-Palestina. I media israeliani hanno suggerito che "un tale accordo potrebbe gettare le basi per una normalizzazione in stile Accordi di Abramo dopo un periodo di rafforzamento della fiducia". In cambio, Jolani deve impegnarsi a fornire assistenza a Israele per la sicurezza contro "l'Iran e i suoi delegati nella regione". Da quando Jolani ha preso il potere, ha minato la resistenza palestinese in Siria attraverso incarcerazioni, espulsioni, disarmo e la chiusura di uffici in tutto il Paese. Ai palestinesi siriani è vietato protestare in solidarietà con Gaza. Tali proteste si tenevano settimanalmente sotto il precedente governo. Più di recente, l'amministrazione Jolani si è orientata verso la sostituzione della designazione "palestinese siriano" con "residente palestinese" nei documenti ufficiali dei palestinesi in Siria.

Si tratta di una riclassificazione cruciale dell'identità giuridica dei palestinesi in Siria, chiaramente motivata da motivazioni politiche che rispondono alle esigenze di sicurezza di Israele. In precedenza, ai palestinesi erano stati concessi pieni diritti di cittadinanza siriana, ma senza rinunciare alla loro identità palestinese e al diritto al ritorno nella loro terra.

Da tempo circolano indicazioni secondo cui Israele potrebbe tentare di costringere i palestinesi di Gaza e della Cisgiordania a rifugiarsi in Siria nell'ambito del piano di pulizia etnica. Le discussioni in corso tra siriani (non affiliati a Jolani) dimostrano che questi ultimi comprendono appieno che questa sarà la fine della Palestina e, pur essendo sempre disposti a dare rifugio ai palestinesi sfollati, temono che ciò possa portare alla "soluzione finale" sionista e allo sterminio della presenza palestinese in Palestina. Pertanto, si oppongono a tale misura, che provocherebbe gravi conseguenze per Jolani qualora accettasse tale misura.

Il 13 luglio, i media israeliani hanno riportato l'incontro tra Jolani e l'inviato speciale di Netanyahu a Baku, in Azerbaigian. Al centro dei colloqui tra Jolani e il presidente azero Ilham Aliyev c'erano le soluzioni per l'attuale crisi energetica siriana, con la maggior parte delle riserve petrolifere ancora occupate dagli Stati Uniti e dalle fazioni curde nel nord-est. L'Azerbaigian ha proposto l'esportazione di gas naturale in Siria attraverso la Turchia, il che riporta nuovamente la Turchia in gioco, nonostante le sfide poste dalla concorrenza con Israele.

Tuttavia, è certo, nonostante le smentite di diverse parti, che le discussioni principali riguardassero l'accordo di sicurezza tra Siria e Israele. Non è un caso che subito dopo il ritorno di Jolani da Baku, siano esplose le tensioni tra le fazioni druse nella Siria meridionale e i beduini, fazioni tribali siriane legate ad HTS e ISIS. Ciò ha portato a scontri feroci e sanguinosi durati 48 ore, ancora in corso con le milizie di HTS che cercano di ottenere il controllo della regione e di riportare all'ordine le fazioni druse. Alcune fazioni all'interno dei drusi hanno accettato un cessate il fuoco, mentre altre hanno continuato a combattere.

Israele sfrutterà lo scontro per realizzare l'agenda sionista e ottenere pieno accesso e controllo sulla provincia di Sweida, nel sud-est della Siria, facilitando la creazione del Corridoio di Davide lungo il confine orientale con Iraq e Giordania. A tal fine, il Primo Ministro Netanyahu e il Ministro della Difesa Israel Katz hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si impegnano le Forze di Difesa Israeliane a fornire supporto militare alle fazioni druse. Si tratta di una situazione in rapida evoluzione, che tratterò più dettagliatamente in un prossimo articolo.

HTS non ha mai avuto il controllo della Siria meridionale. In precedenza, erano stati Ahmed Al Awda e le forze filo-russe dell'Ottava Brigata a mantenerne il controllo, i primi a entrare a Damasco l'8 dicembre 2024. Gli Emirati Arabi Uniti avevano tentato di mediare accordi tra HTS e Al Awda, ma con scarso successo.

Israele ha preso il controllo di gran parte del sud e si è ulteriormente espanso senza incontrare particolari resistenze dopo la caduta di Damasco. L'accordo di sicurezza con Israele di fatto libera Jolani dalla pressione di dover presidiare il sud e alleggerisce il carico militare per la milizia takfirista, rendendo più facile concentrarsi sul Libano o su qualsiasi altro obiettivo assegnato a Jolani dagli Stati Uniti e da Israele.

Secondo Fars News , la scelta di Baku come sede per questi incontri è stata una decisione congiunta di Tel Aviv e Washington per inviare un messaggio minaccioso all'Iran. L'Azerbaigian è accusato dalle autorità iraniane di aver permesso che il suo spazio aereo fosse utilizzato da Israele per lanciare attacchi contro l'Iran durante la guerra dei 12 giorni.

È chiaro che Jolani è legato a un progetto a lungo termine nella regione, la cui attuazione potrebbe richiedere anni. Le agenzie di intelligence alleate occidentali hanno imparato dall'esperienza in Afghanistan. Invece di schierare un personaggio alla Osama Bin Laden, hanno prodotto Jolani, vestito e preparato da inglesi e americani. Il territorio siriano è ora un centro nevralgico del Takfir, che può essere schierato contro tutti i membri dell'Asse della Resistenza con relativa facilità. Almeno, questo è il piano.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)