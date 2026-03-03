Abbonati / Sostienici
La guerra statunitense contro l'Iran (di Michael Hudson)

di Michael Hudson - Sovereignista

(traduzione di Nora Hoppe)

Venerdì scorso il mediatore dei negoziati nucleari tra Stati Uniti e Iran in Oman, il ministro degli Esteri di quel Paese Badr Albusaidi, ha svelato la finta pretesa del presidente Trump di minacciare la guerra con l'Iran perché aveva rifiutato le sue richieste di rinunciare a quella che lui sosteneva essere la sua spinta a costruire una propria bomba atomica. Il ministro degli esteri omanita ha spiegato su “Face the Nation” dell’emittente CBS che il team iraniano aveva accettato di non accumulare uranio arricchito e aveva offerto una "verifica completa e completa da parte dell'AIEA".

Questa nuova concessione fu "una svolta mai raggiunta prima. E penso che se riusciamo a catturare questo e costruirci sopra, credo che un accordo sia a portata di mano" per raggiungere "un accordo secondo cui l'Iran non avrà mai, mai un materiale nucleare che possa creare una bomba. Penso che questo sia un grande traguardo."

Sottolineando che questa svolta "è stata fortemente trascurata dai media", ha sottolineato che chiedere "zero stockstock" andava ben oltre quanto negoziato durante l'amministrazione Obama, perché "se non si può accumulare materiale arricchito, allora non c'è modo di creare una bomba".

L'Ayatollah Ali Khamenei – che aveva già emesso una fatwa contro qualsiasi cosa del genere e aveva ripetuto questa posizione anno dopo anno – ha convocato i leader sciiti e il capo militare iraniano per discutere la ratifica dell'accordo che prevedeva la cessione del controllo dell'uranio arricchito per prevenire la guerra.

Ma qualsiasi capitolazione del genere era proprio ciò che né gli Stati Uniti né Israele potevano accettare. Una risoluzione pacifica avrebbe impedito il piano a lungo termine degli Stati Uniti di consolidare e armare il controllo sul petrolio mediorientale, sul trasporto e sull'investimento delle entrate dalle esportazioni di petrolio, e di usare Israele e al Qaeda/ISIS come eserciti clienti per bloccare i Paesi produttori indipendenti di petrolio dall'agire nei propri interessi sovrani.

 

L'intelligence israeliana apparentemente ha allertato l'esercito statunitense suggerendo che l'incontro presso il complesso dell'Ayatollah offrisse una grande occasione per decapitare completamente i principali decisori. Questo seguiva il consiglio del manuale militare statunitense secondo cui uccidere un leader politico che gli Stati Uniti considerano antidemocratico libererà i sogni popolari di cambio di regime. Questa era la speranza di bombardare la residenza di campagna del presidente Putin il mese scorso, ed era in linea con il recente tentativo statunitense di Starlink di mobilitare l'opposizione popolare per la rivoluzione in Iran.

 

L'attacco congiunto USA-Israele chiarisce che non c'è nulla che l'Iran avrebbe potuto concedere che avrebbe scoraggiato la longeva spinta statunitense a controllare il petrolio mediorientale e l'uso di Israele e degli eserciti clienti di ISIS/Al Qaeda per impedire che nazioni sovrane della regione emergessero per prendere il controllo delle loro riserve petrolifere. Questo controllo rimane un braccio essenziale della politica estera statunitense. È la chiave della capacità degli Stati Uniti di danneggiare altre economie negando loro l'accesso all'energia se non aderiscono alla politica estera statunitense.

Questa insistenza nel bloccare l'accesso mondiale a fonti energetiche non sotto il controllo americano è il motivo per cui gli Stati Uniti hanno attaccato Venezuela, Siria, Iraq, Libia e Russia.

L'attacco ai negoziatori (la seconda volta che l'America fa questo all'Iran) è una perfidia che passerà alla storia. Era per impedire l'intento di pace dell'Iran, prima che i suoi leader potessero smentire la falsa affermazione di Trump secondo cui l'Iran si sarebbe rifiutato di rinunciare al desiderio di ottenere una propria bomba atomica.

Sarebbe interessante sapere quanti degli addetti ai lavori di Trump abbiano fatto grandi scommesse sul fatto che i prezzi del petrolio saliranno alle stelle all'apertura dei mercati lunedì mattina. La scorsa settimana i mercati hanno sottovalutato enormemente il rischio di chiudere il Golfo Petrolifero. Le compagnie petrolifere statunitensi faranno un colpaccio. La Cina e altri importatori di petrolio ne risentiranno. Anche gli speculatori finanziari statunitensi faranno un colpaccio, perché la loro produzione petrolifera è interna. Questo fatto potrebbe persino aver avuto un ruolo nella decisione degli Stati Uniti di porre fine all'accesso mondiale al petrolio mediorientale per quello che promette di essere un lungo periodo.

La perturbazione commerciale e finanziaria sarà in realtà così globale che credo possiamo pensare all'attacco di sabato 28 febbraio all'Iran come al vero fattore scatenante della Terza Guerra Mondiale. Per la maggior parte del mondo, la crisi finanziaria imminente (per non parlare dell'indignazione morale) definirà il prossimo decennio di ristrutturazione politica ed economica internazionale.

I Paesi europei, asiatici e del Sud Globale non potranno ottenere petrolio se non a prezzi che rendono molte industrie non redditizie e molti bilanci familiari insostenibili. L'aumento dei prezzi del petrolio renderà inoltre impossibile per i paesi del Sud Globale pagare i loro debiti in dollari che stanno diminuendo a causa dei detentori di obbligazioni occidentali, delle banche e del FMI.

I Paesi possono salvarsi dall'imporre austerità interna, svalutazione valutaria e inflazione solo riconoscendo che l'attacco statunitense (sostenuto da Gran Bretagna e Arabia Saudita, con ambigua acquiescenza turca) ha posto fine all'ordine unipolare statunitense – e con esso al sistema finanziario internazionale dollarizzato. Se ciò non viene riconosciuto, l'acquiescenza continuerà finché non diventerà insostenibile in ogni caso.

Se questa è la prima vera battaglia della Terza Guerra Mondiale, è per molti versi una battaglia finale che deciderà quale sia stato il vero significato della Seconda Guerra Mondiale. Il diritto internazionale crollerà a causa della riluttanza di un numero sufficiente di Paesi a proteggere le regole del diritto civile che sostengono i principi della sovranità nazionale libera da interferenze e coercizioni straniere, dalla Pace di Westfalia del 1648 alla Carta delle Nazioni Unite? E per quanto riguarda le guerre che inevitabilmente si devono combattere, risparmieranno civili e non belligeranti, o saranno come l'attacco dell'Ucraina alla sua popolazione russofona nelle province orientali, il genocidio israeliano contro i palestinesi etnici, la pulizia religiosa wahabita delle popolazioni arabe non sunnite, o addirittura le popolazioni iraniane, cubane e altre sotto attacco sponsorizzato dagli Stati Uniti.

È possibile salvare le Nazioni Unite senza liberare l'organizzazione stessa e i suoi paesi membri dal controllo degli Stati Uniti? Una prima prova del nove per capire come si stanno delineando le alleanze sarà vedere quali paesi aderiranno all'iniziativa legale volta a dichiarare Donald Trump e il suo gabinetto criminali di guerra. Serve qualcosa di più rispetto all'attuale CPI, dato l'attacco personale del governo degli Stati Uniti ai giudici della CPI che hanno dichiarato Netanyahu colpevole.

Ciò che occorre è un processo su scala di Norimberga contro la politica militare occidentale che ha cercato di precipitare il mondo intero nel caos politico ed economico se non si sottomette all'ordine unipolare basato sul dominio degli Stati Uniti. Se gli altri paesi non creeranno un'alternativa all'offensiva statunitense-europea-giapponese-wahabita, subiranno ciò che il segretario di Stato americano Rubio ha definito (nel suo recente discorso a Monaco) una rinascita della storia occidentale di conquista dei principi fondamentali del diritto internazionale e dell'equità.

Un'alternativa richiede la ristrutturazione delle Nazioni Unite per porre fine alla capacità degli Stati Uniti di bloccare le risoluzioni di maggioranza.

Considerando che il Segretario Generale dell'ONU Antonio Guterres ha dichiarato che potrebbe essere in bancarotta entro agosto e dover chiudere la sua sede a New York, questo è un momento propizio per trasferirla fuori dagli Stati Uniti stessi. Gli Stati Uniti hanno vietato a Francesca Albanese di entrare negli Stati Uniti a seguito del suo rapporto che descrive il genocidio israeliano a Gaza. Non può esserci Stato di diritto fintanto che il controllo delle Nazioni Unite e delle sue agenzie rimane nelle mani degli Stati Uniti e dei suoi satelliti europei.

