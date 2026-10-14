L'India accelera: crescita al 7% secondo il FMI

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Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha alzato al 7% la previsione di crescita del PIL dell'India per l'anno fiscale 2026-2027, rispetto al 6,4% stimato a luglio. Il Paese figura tra le economie in più rapida crescita analizzate dall'organizzazione, nonostante l'aumento dei prezzi del petrolio e il rallentamento dell'economia globale.

Secondo il rapporto, la revisione al rialzo riflette un dinamismo superiore alle attese, trainato da una solida domanda interna e da un forte settore dei servizi. L'FMI sottolinea inoltre il potenziale di crescita a lungo termine dell'India, sostenuto da "fattori demografici favorevoli, un mercato interno ampio e in espansione e continue riforme strutturali".

L'organizzazione ha inoltre portato al 7% la previsione di crescita per l'anno fiscale 2027-2028, rispetto al 6,7% precedentemente stimato. Nel frattempo, la banca centrale indiana prevede una crescita del PIL del 7,1% per il periodo in corso.

Le prospettive favorevoli dell'India contrastano con il rallentamento globale. L'FMI prevede per l'economia mondiale una crescita del 3,1% nel 2026, in calo rispetto al 3,5% registrato nel 2025.



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