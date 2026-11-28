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L’agenzia di rating internazionale S&P Global Ratings ha declassato l’outlook sul merito di credito della Francia da "stabile" a "negativo", in seguito all’ingresso del Paese in una recessione tecnica alla fine del terzo trimestre del 2026.

Secondo S&P, tale prospettiva riflette l’aumento del debito pubblico, unito a una crescita economica moderata e alla mancanza di un consenso politico per affrontare l’elevato deficit di bilancio, il tutto in un clima di instabilità e polarizzazione sociale.

«La perdurante polarizzazione politica, anche oltre le elezioni presidenziali del 2027, potrebbe continuare a limitare l'attuazione di misure di riduzione del deficit e di riforme volte a favorire la crescita», si legge nel rapporto pubblicato.

Allo stesso tempo, l'agenzia ha confermato i rating del credito sovrano a lungo e breve termine – sia in valuta estera che in valuta locale – al livello "A+/A-1". Ha tuttavia rilevato di attendersi, per quest'anno e per il prossimo, disavanzi di bilancio più elevati rispetto alle stime precedenti.

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