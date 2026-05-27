Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

L’ombra di Israele sui negoziati tra Stati Uniti e Iran

331
L’ombra di Israele sui negoziati tra Stati Uniti e Iran

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran, cresce la tensione all’interno dell’asse occidentale. A mostrare apertamente il proprio malcontento è soprattutto Benjamin Netanyahu, sempre più isolato rispetto al dialogo avviato tra Washington e Teheran. Secondo diverse fonti diplomatiche, il premier israeliano teme che un eventuale accordo possa ridimensionare drasticamente il peso strategico di Tel Aviv in Medio Oriente. Nelle ultime ore Netanyahu ha chiesto un’intensificazione degli attacchi contro Hezbollah in Libano e avrebbe avuto un duro confronto con Donald Trump. Dietro lo scontro emerge una divergenza sempre più evidente: da una parte chi punta a una stabilizzazione regionale attraverso il negoziato, dall’altra chi considera l’Iran il principale ostacolo all’egemonia israeliana nell’area.

Secondo diversi analisti, Israele non vedrebbe con favore una soluzione diplomatica. Lo storico Yakov Rabkin sostiene che Tel Aviv abbia interesse a mantenere alta la tensione regionale per impedire il rafforzamento dell’Iran, considerato il principale sostenitore della resistenza palestinese. Una normalizzazione tra Washington e Teheran rappresenterebbe quindi una sconfitta strategica per Israele. Anche Trita Parsi ritiene che un accordo duraturo comporterebbe inevitabilmente un alleggerimento delle sanzioni contro Teheran, rafforzando la posizione iraniana e riducendo l’influenza israeliana nella regione.

Sul piano interno, la guerra appare inoltre sempre più legata alla sopravvivenza politica dello stesso Netanyahu. Il premier israeliano continua infatti a essere contestato per le responsabilità legate agli eventi dell’ottobre 2023 e per il mancato raggiungimento degli obiettivi dichiarati contro Hamas e Hezbollah. Secondo l’analista Murad Sadygzade, il conflitto ha consentito al governo israeliano di rinviare la resa dei conti politica interna, mantenendo il dibattito pubblico centrato sulla sicurezza nazionale. Tuttavia, le operazioni militari a Gaza, in Cisgiordania e contro l’Iran hanno anche provocato un forte deterioramento dell’immagine internazionale di Israele, soprattutto nei Paesi occidentali. Per Rabkin, Tel Aviv non è riuscita a ottenere i risultati strategici promessi, mentre il costo politico e diplomatico della guerra continua a crescere. In questo quadro, Israele potrebbe cercare di ostacolare l’intesa tra Stati Uniti e Iran non attraverso uno scontro diretto con Trump, ancora molto popolare in Israele, ma facendo leva sull’influente lobby filo-israeliana negli Stati Uniti.

Organizzazioni come AIPAC hanno già iniziato a sostenere apertamente i politici statunitensi contrari all’accordo con Teheran. Tra questi figurano i senatori repubblicani Ted Cruz e Lindsey Graham, che hanno espresso forte scetticismo verso qualsiasi apertura nei confronti dell’Iran. Il rischio, secondo diversi osservatori, è che nuove escalation militari in Libano o nella regione possano essere utilizzate per far deragliare definitivamente i negoziati ancora in corso.


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Arctic Metagaz, le autorità russe diffondono le immagini della nave metaniera attaccata dai droni ucraini

Arctic Metagaz, le autorità russe diffondono le immagini della nave metaniera attaccata dai droni ucraini

26 Maggio 2026 17:00
Il ministro israeliano Smotrich invoca apertamente il genocidio del popolo libanese (VIDEO)

Il ministro israeliano Smotrich invoca apertamente il genocidio del popolo libanese (VIDEO)

26 Maggio 2026 16:00
Atlantic Council: perché la strategia di Trump contro l’Iran si è rivelata un fallimento

Atlantic Council: perché la strategia di Trump contro l’Iran si è rivelata un fallimento

26 Maggio 2026 16:00
Nicolas Gouyou, il giudice della CPI che ha emesso il mandato contro Netanyahu: "Ho tutte le carte bloccate"

Nicolas Gouyou, il giudice della CPI che ha emesso il mandato contro Netanyahu: "Ho tutte le carte bloccate"

26 Maggio 2026 15:00
Iran, esplosioni a Bandar Abbas: attacco USA contro navi e basi missilistiche

Iran, esplosioni a Bandar Abbas: attacco USA contro navi e basi missilistiche

26 Maggio 2026 09:30
Inchiesta Al Jazeera: l'Italia ha continuato a inviare armi a Israele dopo l'annuncio del blocco

Inchiesta Al Jazeera: l'Italia ha continuato a inviare armi a Israele dopo l'annuncio del blocco

26 Maggio 2026 09:00
Perché migliaia di ebrei considerano ancora l'Iran la propria patria

Perché migliaia di ebrei considerano ancora l'Iran la propria patria

26 Maggio 2026 08:30
Bruxelles verso lo scontro con la Cina: l’UE valuta nuovi dazi

Bruxelles verso lo scontro con la Cina: l’UE valuta nuovi dazi

26 Maggio 2026 07:00
RUSSIA

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

21767
EUROPA

La strage di Starobelsk e il silenzio dell'Occidente: anatomia di una censura selettiva

16752
NORD-AMERICA

Dietrofront Trump sull'Iran: il New York Times rivela perché il Pentagono ha chiesto di fermarsi

15066
EUROPA

Armi a Israele, scoppia il caso a Bruxelles: ecco come hanno votato i politici italiani

14640
RUSSIA

Putin ordina al Ministero della Difesa di preparare risposta all'attacco ucraino contro i civili

13175
ITALIA

Cosa accadrà all'Italia in autunno con la "dottrina Dombrovskis" (di Alessandro Volpi)

10485
RUSSIA

Eccidio di Starobel'sk: ennesima “linea rossa” di prova della reazione russa

7637
CINA

FT: il presidente Xi ha alzato il tono nella sua riunione con Trump

7074
ASIA

Khamenei: "Le città del Golfo non saranno più sicure per le basi USA"

ASIA

Alta tensione a Hormuz: attacco statunitense a Bandar Abbas mette a rischio la tregua con l'Iran

EUROPA

Kim Dotcom contro von der Leyen: “Due pesi e due misure sulla strage di Starobelsk”

RUSSIA

La Russia sventa un attacco con mine della NATO contro una petroliera

CINA

La Cina lancia un severo avvertimento alla Germania

ASIA

Nucleare iraniano, l'affondo di Mosca: perché l'Occidente sta sbagliando le mosse con l'Iran

MEDITERRANEO

L'offensiva di Israele cancella Gaza dalle mappe: rasato al suolo il 90% degli edifici

ASIA

Arsenali vuoti al Pentagono: ecco perché gli USA non possono più attaccare l'Iran

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano di Alessandro Bartoloni La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

  • 18 Maggio 2026 14:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO" di Loretta Napoleoni Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO"

Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO"

  • 25 Maggio 2026 07:00
Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta di Fabrizio Verde Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

  • 20 Maggio 2026 15:54
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini) di Michelangelo Severgnini PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini)

PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini)

  • 26 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Civiltà classica cinese, una fonte di ispirazione per il mondo moderno Civiltà classica cinese, una fonte di ispirazione per il mondo moderno

Civiltà classica cinese, una fonte di ispirazione per il mondo moderno

  • 26 Maggio 2026 09:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il paravento perfetto per gli ipocriti dell'UE di Paolo Desogus Il paravento perfetto per gli ipocriti dell'UE

Il paravento perfetto per gli ipocriti dell'UE

  • 23 Maggio 2026 18:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

  • 26 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO di Marinella Mondaini La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

  • 21 Maggio 2026 09:30
La violenza sistemica di Israele di Giuseppe Giannini La violenza sistemica di Israele

La violenza sistemica di Israele

  • 24 Maggio 2026 11:30
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi di Michele Blanco La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi

La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi

  • 25 Maggio 2026 10:00
Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro" di Giorgio Cremaschi Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

  • 23 Maggio 2026 10:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti