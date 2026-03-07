Abbonati / Sostienici
L'Ucraina vuole essere coinvolta nel conflitto contro l'Iran

Il regime di Kiev si propone come consulente in Medio Oriente dopo l'appello di Trump per la protezione delle basi USA, mentre crolla il fronte nel Donbass

962
Mentre sul fronte orientale le cose vanno di male in peggio e l’esercito arranca tra defezioni, munizioni contate e un logoramento che persiste, Volodymyr Zelensky ha deciso di cambiare temporaneamente scenario. Il presidente ucraino ha fatto sapere che il suo Paese è pronto a dare una mano agli Stati Uniti in Medio Oriente. Non con truppe da combattimento, ma con competenze specifiche: quelle maturate in tre anni di guerra contro i droni Shahed di fabbricazione iraniana, quelli che Mosca usa quotidianamente per neutraliizare le infrastrutture del regime di Kiev.

L’annuncio è arrivato via X, con il tono di chi risponde a una chiamata. Zelensky ha parlato di una richiesta arrivata da Washington per un supporto mirato nella protezione delle basi statunitensi dai velivoli senza pilota iraniani. "Ho dato istruzioni per fornire i mezzi necessari e garantire la presenza di specialisti ucraini che possano assicurare la sicurezza richiesta", ha scritto. Secondo quanto riferito da una fonte a Reuters, i tecnici del regime di Kiev potrebbero essere operativi "nei prossimi giorni".

Dall’altra parte dell’oceano, Donald Trump ha risposto con la consueta fluidità: alla domanda se accettasse l’offerta di Zelensky, ha detto che avrebbe accolto l’aiuto da qualsiasi Paese. Una frase che suona come un lasciapassare, ma che dice poco sulla reale portata dell’intesa. Ma conferma che la situazione per la coalizione Epstein (USA-Israele) non è così rosea come cerca di far credere il presidnete degli USA.

Resta da chiedersi cosa spinga Kiev a offrire risorse preziose in un momento in cui ne avrebbe estremo bisogno in casa propria. La risposta forse sta proprio lì, nella consapevolezza della reale situazione sul campo oltre la propaganda. L’Ucraina dipende in tutto e per tutto dall’aiuto occidentale, e Washington è il primo finanziatore. I Patriot, i sistemi di difesa aerea che Zelensky chiede a gran voce, arrivano dal nordamerica. Così come gran parte delle munizioni, delle intelligence e delle armi a lunga gittata. In un rapporto così asimmetrico, offrire qualcosa in cambio - anche solo know-how - può essere un modo per riequilibrare la bilancia in una fase dove gli Stati Uniti, almeno a prole, sembrano velrsi smarcare dallo scenario ucraino.

E poi c’è il fronte, che continua a scricchiolare. Gli stessi vertici ucraini hanno ammesso problemi cronici: reparti sottodimensionati, stanchezza diffusa, corruzione che divora gli aiuti. Gli scandali intorno a figure vicine a Zelensky non aiutano a tenere alta la fiducia interna, né quella estera.

Così, mentre i riflettori si spostano per un attimo dal Donbass al Golfo, l’Ucraina prova a ritagliarsi un ruolo diverso: non più solo Paese assistito, ma anche fornitore di soluzioni. Peccato che le soluzioni che offre, in fondo, le ha imparate a proprie spese - e a caro prezzo - subendo per anni gli stessi droni che oggi vorrebbe insegnare a neutralizzare.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ASIA "Il 30% delle vittime sono bambini": l'Iran denuncia i crimini di Israele e Usa

"Il 30% delle vittime sono bambini": l'Iran denuncia i crimini di Israele e Usa

  • 06 Marzo 2026 19:18

La portavoce del governo iraniano Fatemeh Mohajerani ha fornito i dettagli degli attacchi della coalizione Epstein (USA-Israele) che stanno colpendo il Paese. Bombardata una scuola elementare a Minab:...

ITALIA Il SAMP-T italiano per coprire le falla della macchina da guerra israelo-statunitense?

Il SAMP-T italiano per coprire le falla della macchina da guerra israelo-statunitense?

  • 06 Marzo 2026 18:51

di Giulio Pizzamei*"Tutti i Paesi del Golfo ci hanno chiesto aiuto in questo momento. L'Italia sta vedendo come poterli aiutare, sia dal punto di vista degli assetti che possono essere dati, sia vagliando...

ASIA Petrolio, gas e grano: perché la chiusura di Hormuz è una bomba per tutti

Petrolio, gas e grano: perché la chiusura di Hormuz è una bomba per tutti

  • 05 Marzo 2026 17:26

Il proditorio attacco di USA e Israele contro l'Iran si è trasformato in un tappo che blocca una delle arterie vitali dell'economia mondiale. Il traffico di merci attraverso lo Stretto di Hormuz...

RUSSIA La guerra dell’Occidente contro la Russia, il ruolo della NATO nella guerra in Medio Oriente: le dichiarazioni di Lavrov

La guerra dell’Occidente contro la Russia, il ruolo della NATO nella guerra in Medio Oriente: le dichiarazioni di Lavrov

  • 05 Marzo 2026 16:40

Non è più una guerra per procura, non è più un conflitto ibrido combattuto con sanzioni e propaganda. Secondo Mosca, la NATO e l'Occidente hanno ormai aperto le ostilità...

ASIA La CNN nel mirino di Israele: reporter e cameraman detenuti mentre raccontano la guerra

La CNN nel mirino di Israele: reporter e cameraman detenuti mentre raccontano la guerra

  • 05 Marzo 2026 16:25

La scena è da manuale delle violazioni della libertà di stampa. Erano lì per raccontare al mondo cosa stava accadendo dopo gli attacchi missilistici iraniani su Tel Aviv. Inquadravano...

IN AGGIORNAMENTO. Trump promette attacchi "molto duri"; l'Iran afferma che non si arrenderà

IN AGGIORNAMENTO. Trump promette attacchi "molto duri"; l'Iran afferma che non si arrenderà

07 Marzo 2026 15:00
Le “Due Sessioni” di Pechino: la Cina punta su pianificazione e innovazione per guidare la crescita

Le “Due Sessioni” di Pechino: la Cina punta su pianificazione e innovazione per guidare la crescita

07 Marzo 2026 07:00
Energia, rotte marittime e geopolitica: il nodo di Hormuz

Energia, rotte marittime e geopolitica: il nodo di Hormuz

07 Marzo 2026 07:00
Iran contro Stati Uniti e Israele: la guerra entra in una nuova fase

Iran contro Stati Uniti e Israele: la guerra entra in una nuova fase

07 Marzo 2026 07:00
Le bambine di Minab e il nazismo della guerra algoritmica

Le bambine di Minab e il nazismo della guerra algoritmica

06 Marzo 2026 21:00
Araghchi alla NBC: "Pronti alla guerra terrestre con gli USA"

Araghchi alla NBC: "Pronti alla guerra terrestre con gli USA"

06 Marzo 2026 19:32
"Il 30% delle vittime sono bambini": l'Iran denuncia i crimini di Israele e Usa

"Il 30% delle vittime sono bambini": l'Iran denuncia i crimini di Israele e Usa

06 Marzo 2026 19:18
Russia e Ucraina: chi guadagna e chi perde dalla guerra contro l'Iran

Russia e Ucraina: chi guadagna e chi perde dalla guerra contro l'Iran

06 Marzo 2026 18:36
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Trump promette attacchi "molto duri"; l'Iran afferma che non si arrenderà

99474
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

35793
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

26363
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

25444
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

24253
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

19290
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

18439
ASIA

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

17258
ASIA

Kurdistan e Khuzestan: le regioni dove l'Iran si prepara alla rivolta separatista armata da Israele

ASIA

"Non è stato l'Iran": l'allarme del giornalista saudita sulla "trappola" di USA e Israele nel Golfo

MEDITERRANEO

Progetto Esther: ecco come Israele ha pagato migliaia di dollari agli influencer USA

AMERICA LATINA

"Decisione arbitraria e ingiustificata": Cuba reagisce all'espulsione del personale della sua ambasciata dall'Ecuador

NORD-AMERICA

Conto da 5 miliardi: quanto sta costando agli USA l'aggressione contro l'Iran

ASIA

Shock GNL: il Qatar ferma le esportazioni. A rischio il 20% del gas mondiale

ASIA

Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

ASIA

Navi bloccate e polizze annullate: lo Stretto di Hormuz è ora una "zona rossa"

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale di Giuseppe Masala Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

  • 04 Marzo 2026 08:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang. La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

  • 06 Marzo 2026 15:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti di Francesco Santoianni La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

  • 04 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico di Michele Blanco Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

  • 07 Marzo 2026 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

