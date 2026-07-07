Netanyahu a Fox News: "I cristiani libanesi ci chiedono protezione"

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Domenica scorsa, durante un'intervista rilasciata a Fox News, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che i cristiani in Libano avrebbero chiesto a Israele di "annettere" i loro villaggi, molti dei quali sono stati in realtà danneggiati o distrutti dalle stesse forze israeliane.

Intervenendo al programma The Sunday Briefing, condotto da Jacqui Heinrich e trasmesso dall'emittente statunitense di orientamento filo-israeliano, Netanyahu ha dichiarato: «Ci prendiamo cura dei nostri amici, specialmente dei cristiani in Medio Oriente». Ha poi aggiunto: «Alcuni villaggi cristiani in Libano hanno persino chiesto di essere annessi a Israele perché li proteggiamo dai fanatici di Hezbollah che vogliono ucciderli. Facciamo la stessa cosa con i cristiani ovunque... in Medio Oriente».

Tuttavia, le dichiarazioni di Netanyahu contrastano nettamente con le azioni sul campo: in Libano, le forze israeliane hanno distrutto chiese, danneggiato luoghi di culto cristiani e filmato i propri soldati mentre profanavano simboli religiosi. Inoltre, le parole del premier giungono appena due settimane dopo un controverso post sui social del suo ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra, Itamar Ben Gvir, il quale aveva affermato che «tutto il Libano deve bruciare», in seguito alla morte di quattro soldati israeliani nel Libano meridionale occupato.

Netanyahu – che rischia un mandato di arresto dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza – non ha fornito alcuna prova a sostegno del fatto che i villaggi cristiani abbiano richiesto l'annessione o la protezione di Israele. Non ha offerto dimostrazioni nemmeno riguardo al presunto targeting dei villaggi cristiani da parte di Hezbollah, il cui principale alleato nella politica libanese è, al contrario, il Movimento Patriottico Libero (FPM), una formazione proprio a maggioranza cristiana.

La questione cristiana per Israele

L'affermazione di Netanyahu arriva in un momento in cui Israele affronta una crescente condanna internazionale per le sue operazioni in Libano, incluse quelle che colpiscono le comunità cristiane locali.

Maggio: La rivista francese L'Oeuvre d'Orient ha denunciato la demolizione da parte delle truppe israeliane di un convento delle Suore Salvatoriane (ordine greco-cattolico) nel villaggio di Yaroun.

La rivista francese L'Oeuvre d'Orient ha denunciato la demolizione da parte delle truppe israeliane di un convento delle Suore Salvatoriane (ordine greco-cattolico) nel villaggio di Yaroun. Aprile: È diventata virale sui social l'immagine di un soldato israeliano intento a distruggere con un martello pneumatico una statua di Gesù crocifisso nel Libano meridionale. Successivamente, il Gran Rabbinato di Israele si è rifiutato di condannare il gesto.

È diventata virale sui social l'immagine di un soldato israeliano intento a distruggere con un martello pneumatico una statua di Gesù crocifisso nel Libano meridionale. Successivamente, il Gran Rabbinato di Israele si è rifiutato di condannare il gesto. Altri episodi: Un secondo video virale ha mostrato un militare profanare una statua della Vergine Maria, mentre lo scorso anno è stata completamente rasa al suolo la chiesa greco-cattolica melchita di San Giorgio nel villaggio di Derdghaya.

Questo modus operandi non si limita al Libano. Nei territori palestinesi occupati, i coloni ebrei hanno appiccato incendi in villaggi cristiani palestinesi, parallelamente a un'intensificazione delle violenze contro le chiese e il clero. Tali episodi rischiano di minare la reputazione di Israele presso uno dei suoi blocchi di sostenitori più cruciali negli Stati Uniti: i cristiani evangelici.

Verso la fine dell'intervista, Netanyahu ha rilanciato: «Non sono solo i cristiani in Libano a chiedere la nostra protezione. Sono i drusi, i musulmani sunniti e persino un buon numero di musulmani sciiti». Anche in questo caso, non è stata fornita alcuna prova.

Secondo i dati del Ministero della Salute libanese, gli attacchi israeliani hanno provocato almeno 4.304 morti e 12.203 feriti dall'inizio del conflitto in Libano, scoppiato il 2 marzo.

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