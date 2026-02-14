Pepe Escobar - Alla scoperta della capitale mondiale del trasporto merci

di Pepe Escobar – Sputnik

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

All'incrocio di due fiumi – uno dei quali è il possente Yangtse; circondato da montagne; l'area più ampia ospita almeno 32 milioni di persone - e il numero continua a crescere; un polo industriale, scientifico e di connettività di prim'ordine, elettrico, dinamico, gastronomicamente piccante da morire e sempre impegnato a dimostrare serietà in mezzo a un caos apparentemente ingestibile. Chongqing esplode in una miriade di livelli sovrapposti, immagini, suoni, sapori, ben oltre la sua caratteristica caratterizzazione cyberpunk.

Nella vita reale caleidoscopica, Chongqing è in realtà post-cyberpunk. Una barzelletta locale dice che questa non è una megalopoli in 4D o 5D: in realtà è in 9D – come tutti quei sapori sovrapposti che si scontrano durante una perfetta cena del Sichuan.

Chongqing si troverà nel Sichuan, ma è una delle sole quattro megalopoli amministrate direttamente dal governo centrale di Pechino – le altre tre sono Pechino stessa, Shanghai e Tianjin.

Tutto ciò che riguarda Chongqing vira verso territori più ampi della vita, come rompere paradigmi consolidati. Quando si parla di corridoi di connettività di alta qualità – uno dei temi ricorrenti della geopolitica e della geoeconomia del XXI secolo – ancora una volta Chongqing eccelle in un modo che pochissime persone al di fuori della Cina possono immaginare.

E questo ci porta in un posto molto speciale nella periferia industriale di Chongqing, segnando quello che è in effetti il Punto Zero – ovvero Km Zero, come definito localmente – delle Nuove Vie della Seta, o Belt and Road Initiative (BRI), il quadro generale della politica estera cinese nel XXI secolo, lanciato per la prima volta dal presidente Xi Jinping nel 2013 ad Astana e poi a Giacarta.

Proprio al centro del vasto Parco del polo logistico internazionale di Chongqing, un monumento celebra il Km Zero, completo di una deliziosa mappa in altorilievo scolpita su roccia grigia.

La mappa illustra visivamente il concetto di Yuxinou – impresso praticamente in ogni contenitore blu che vediamo muoversi nel parco. “Yu” sta per Chongqing; “Xin” sta per Xinjiang; e “Ou” sta per Europa. Ecco qua, in un acronimo: la ferrovia Chongqing–Xinjiang–Europa in effetti. Ovvero i tendini e le viscere della BRI sulla strada.

Tecnicamente, Yuxinou designa la ferrovia merci tra la Cina sud-occidentale e la sua destinazione finale, Duisburg in Germania: oltre 11.000 km percorsi in soli 13 giorni, trasportando non solo tutti i computer portatili prodotti in Cina per i mercati di consumo europei, ma anche una vasta gamma di prodotti elettronici, macchinari, materie prime, tessili, veicoli, ricambi auto, prodotti alimentari, pacchi postali internazionali, prodotti chimici, strumenti medici e tutti i tipi di beni di consumo Made in China.

Ma questo va ben oltre Chongqing-Duisburg: Yuxinou configura quella che è già di fatto la più grande rete logistica del pianeta, collegando centinaia di città in tutta l'Eurasia. Questo è l’apice della BRI in azione.

Un balletto di contenitori blu

Girare in auto nel vasto parco logistico è davvero emozionante. Ovunque vediamo quei contenitori blu di Yuxinou in movimento. Ma non solo loro: anche quelli delle Ferrovie cinesi e, ad esempio, del corridoio New Land Sea. Il parco ospita una stazione di smistamento incaricata di gestire la classificazione e il raggruppamento di tutti i tipi di treni merci. Non c'è da meravigliarsi che diversi container portino il motto “Chongqing Freight to the World! ” [”Merci di Chongqing verso il mondo!”].

Per quanto riguarda il corridoio di Yuxinou, parte da Chongqing; attraversa il confine cinese con il Kazakistan dopo una sosta ad Alashankou, nello Xinjiang; poi attraversa Kazakistan, Russia (diramandosi verso diversi hub in Asia centrale), Bielorussia, Polonia e, dalla Germania, tocca anche Rotterdam e Anversa, nonché hub in Italia e Ungheria.

Yuxinou è il più pratico possibile: un viaggio medio di 13 giorni dall'Asia all'Europa (oltre un mese risparmiato rispetto al trasporto marittimo); solo il 20% dei costi medi del trasporto aereo; e dogane convenienti, descritte dai cinesi come “Dichiarazione unica e ispezione sull'intero viaggio”.

La Yuxinou (Chongqing) Logistics Co. Ltd è una perla aziendale di cooperazione multipolare: un vasto servizio di trasporto ferroviario e una piattaforma operativa finanziati congiuntamente dalle ferrovie cinesi, dal governo municipale di Chongqing e da enti ufficiali in Russia, Kazakistan e Germania.

Negli ultimi nove anni, Yuxinou ha avuto anche un compagno ferroviario: il Corridoio internazionale di trasporto terra-mare (ILSTC), con Chongqing anche come hub operativo ma in questo caso diretto al sud-est asiatico, non all’Europa.

L'imponente quartier generale – che porta l'acronimo NLS, New Land Sea - è uno degli edifici più imponenti del parco logistico di Chongqing. L'ILSTC coordina i treni merci tra l'Europa e il Sud-est asiatico via Cina e anche tra la Cina occidentale e il Sud-est asiatico, con un terminal a Singapore.

La NLS attraversa 12 rotte principali: ciò equivale a una copertura piuttosto completa dell'Indocina e all'espansione anche nell'Asia centrale e meridionale

Solo all’interno della Cina, questo corridoio ha raggiunto non meno di 111 snodi ferroviari collegati a 59 città e 29 porti in 16 province. Al di fuori della Cina, stiamo parlando di 100 città in 19 paesi, compresi i vicini dell'ASEAN come Vietnam, Laos e Myanmar, raggiungibili attraverso la provincia dello Yunnan.

Quasi il 40% - e oltre - del commercio totale tra le province cinesi e l’ASEAN passa ora attraverso la NLS.

E questo si collega al ruolo chiave del porto di Guoyuan – un altro centro logistico fondamentale, in questo caso nell’entroterra, e il porto più grande sul corso superiore del fiume Yangtze. Il porto di Guoyuan è un altro dei sistemi di trasporto multimodale cinesi più efficienti e caratteristici, che integra ferrovia, strada e via navigabile. La città di Guoyuan non è altro che il collegamento chiave della BRI con la cintura economica del fiume Yangtze.

La capitale mondiale del trasporto merci

Chongqing non può che godersi il suo ruolo di capitale mondiale del trasporto merci di fatto – poiché la sua rete ferroviaria transfrontaliera internazionale alimenta il quadro industriale del corridoio. In qualità di base logistica chiave, Chongqing ha costruito un’enorme catena di fornitura che integra magazzinaggio, distribuzione internazionale e servizi commerciali.

Il primo treno merci Cina-Europa è partito da Khorgos in Kazakistan, dopo aver viaggiato dallo Xinjiang, quasi 10 anni fa, nel marzo 2016.

Lo scorso ottobre, un treno merci Cina-Europa in partenza anch'esso da Khorgos per la Polonia si è rivelato essere il 50.000° treno Cina-Europa (e Cina-Asia centrale) a percorrere la strada della BRI.

Lo scorso novembre, un treno intermodale ferrovia-mare è partito dal porto di Guoyuan, diretto al porto di Qinzhou, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, per poi attraversare il Pacifico e raggiungere il porto di Chancay, in Perù.

Si è trattato di una novità – che annunciava l'inizio ufficiale della Via della seta marittima del Pacifico meridionale.

Ancora una volta, Chongqing è stata in prima linea – promuovendo il suo sistema multimodale senza soluzione di continuità “una sola bolletta”, il tutto celebrato in Cina come il primo collegamento intercontinentale diretto con il Sud America, riducendo i tempi di transito di circa 15 giorni e i costi dei container di circa il 25%.

I cinesi si adattano estremamente rapidamente alle turbolenze geopolitiche. Crisi nel Mar Rosso? Decine di esportatori marittimi sono passati all’ambiente dei treni merci Cina-Europa: più rapido e stabile, completo senza problemi per le complesse catene di approvvigionamento – come ha ripetutamente sottolineato il Ministero degli Esteri cinese.

Attori globali come HP, Acer e Asus hanno debitamente concordato. Inoltre, per la comodità logistica e di connettività, Porsche e Audi, tra le altre, hanno deciso di stabilirsi a Chongqing, che dopotutto è una potenza manifatturiera con solide basi nei settori automobilistico, motociclistico e dell'informazione elettronica, il porto numero uno nella Cina occidentale.

L'ambiente di "Merci di Chongqing verso il mondo" ha portato a un boom di città dell'amicizia – da Chengdu-Duisburg-Vienna-Milano a Chongqing-Dusseldorf-Amburgo-Budapest e Wuhan-Lione-Bordeaux, per non parlare del collegamento tra lo Xinjiang e quattro regioni del Kazakistan al confine con la Cina.

Nonostante gli sforzi occidentali per chiudere la Russia come snodo dei trasporti eurasiatici, il traffico lungo la ferrovia Transiberiana continua, compresi i treni merci in partenza da Xian fino ad Amburgo che trasportano pannelli LCD a base di piastre di titanio realizzati a Xian per il mercato europeo. Le compagnie di trasporto ferroviario e gli spedizionieri con sede in Cina hanno utilizzato reti alternative che si estendono attraverso il Kazakistan, il Mar Caspio, l'Azerbaigian, la Georgia e la Turchia: questo è noto come Corridoio Medio o Meridionale.

Inoltre, treni merci provenienti da Chongqing e anche da Xian hanno attraversato il Mar Nero verso l'UE tramite navigazione intermodale utilizzando il porto rumeno di Costanza.

Manovrando attorno alle sfide geopolitiche e scavando più a fondo nella connettività geoeconomica, il fatto fondamentale rimane: Chongqing potrebbe essere il nodo più strategico delle Nuove Vie della Seta sempre in progresso e multistrate.