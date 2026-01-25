Abbonati / Sostienici
Pepe Escobar - L'Impero del Caos e del Saccheggio nel panico di essere espulso dall'Eurasia

Teheran non si piegherà mai ai diktat. L'ossessione di neo-Caligola per il cambio di regime – che in realtà si riflette nell'ossessione per il NATOstan – continuerà a dominare. Teheran non si lascia intimidire.

di Pepe Escobar

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

L'intero pianeta è in un modo o l'altro sconquassato dall'ultima truffa di neo-Caligola: poiché non ha ricevuto il suo Nobel “per la pace” dalla Norvegia, parte della sua megalomane vendetta narcisistica è quella di strappare la Groenlandia alla Danimarca. (Nel linguaggio dell'Impero: chi se ne frega? Alla fine sono tutti uguali questi scandinavacci.)

 

Come disse lo stesso neo-Caligola: “Il Mondo non è sicuro se non abbiamo il Controllo Completo e Totale della Groenlandia.”

 

Ciò suggella la completa trasformazione dell'Impero del Caos nell'Impero del Saccheggio e ora nell'Impero degli Attacchi Permanenti.

 

Diversi chihuahua europei hanno osato inviare un piccolo gruppo di conduttori di slitte trainate da cani per difendere la Groenlandia dalla neo-Caligola. Invano. Furono immediatamente colpiti dalle tariffe. L'attacco resta in vigore fino all'“acquisto completo e totale” della Groenlandia.

 

Gli euro-chihuahua – che seguono il Sud Globale – potrebbero essersi finalmente resi conto del nuovo paradigma: la Geopolitica degli Attacchi.

 

Neo-Caligola non ha ottenuto un cambio di regime a Caracas – e il suo miraggio petrolifero è stato confutato anche dalle major energetiche statunitensi. Non ha ottenuto un cambio di regime a Teheran – anche se la CIA, il Mossad e varie ONG hanno lavorato a tempo pieno per realizzarlo.

 

Quindi il piano C è la Groenlandia, essenziale per scopi imperialistici di lebensraum, come garanzia per il debito insostenibile di 38 trilioni di dollari – in continua crescita.

 

Ciò non implica assolutamente abbandonare l’ossessione per l’Iran. La portaerei USS Abraham Lincoln si sta spostando in una posizione nel Mar di Oman/Golfo Persico dove sarebbe in grado di colpire l'Iran prima della fine della settimana. Tutti gli scenari di attacco rimangono in atto.

 

Supponendo che si scateni l'inferno, questa potrebbe trasformarsi in una replica ancora più umiliante della guerra durata 12 giorni nel giugno dell'anno scorso, che il culto della morte nell'Asia occidentale ha pianificato per ben 14 mesi.

 

La guerra dei 12 giorni non solo fallì come operazione di cambio di regime, ma provocò una rappresaglia iraniana così hardcore che Tel Aviv non si è ancora ripresa. Teheran è stata esplicita, più e più volte, che la stessa sorte attende le forze neo-Caligola in Iran e in tutto il Golfo in caso di nuovi attacchi.

 

 

Perché l'ossessione per il cambio di regime persiste

 

Per quanto riguarda l'operazione di cambio di regime contro l'Iran, altrettanto fallita miseramente nelle ultime settimane, in primo piano c'era il patetico Principe Pagliaccio Reza Pahlavi, al sicuro nel Maryland, massicciamente pubblicizzato dai media statunitensi come una “figura politica unificante” in grado di rivalutare la “catastrofe vissuta del regime clericale”.

 

Neo-Caligola era troppo impegnato per preoccuparsi di queste sottigliezze ideologiche. Ciò che voleva era accelerare il procedimento – cos'altro – applicando la logica dell'Impero degli Attacchi Permanenti: bombardare l'Iran.

 

Come era prevedibile, la propaganda diversionista si è infuriata. Il culto della morte nell'Asia occidenta le potrebbe aver chiesto a Mosca di dire a Teheran che non avrebbero colpito se l'Iran non avesse colpito per primo. Come se Teheran – e Mosca – potessero fidarsi di qualsiasi cosa provenga da Tel Aviv.

 

La folla del Golfuzzo – Arabia Saudita, Qatar e Oman – potrebbe aver chiesto ai neo-caligulani di non colpire, perché ciò avrebbe incendiato l'intero Golfo e generato “un grave contraccolpo”.

 

Il vero affare – ancora una volta – era TACO [Trump Always Chickens Out – "Trump si tira sempre indietro"]. Semplicemente non esisteva uno scenario di attacco americano simulato che avrebbe consentito un rapido cambio di regime, l’unico risultato accettabile. Torniamo quindi a insaccare la Groenlandia.

 

Ci sono voluti solo pochi giorni per smascherare la massiccia campagna di propaganda in tutto il NATOstan sulle “vittime di massa” tra i manifestanti iraniani.

 

Le cifre – false – provenivano dal "Centro per i diritti umani in Iran", situato, dove altro, a New York, e finanziate dal National Endowment for Democracy (NED) infestato dalla CIA a Washington e da altre varie entità di disinformazione.

 

L'elenco delle ragioni dell'urgente cambio di regime in Iran rimane tuttavia fuori scala e comprende, tra gli altri, questi quattro elementi chiave:

 

  1. Teheran deve abbandonare l’Asse di Resistenza in tutta l’Asia occidentale che sostiene la Palestina.
  2. Poiché l’Iran si trova al crocevia privilegiato dei corridoi di connettività commerciale/energetica in Eurasia, sia i suoi collegamenti con il Corridoio Internazionale dei Trasporti Nord–Sud (INSTC) e le Nuove Vie della Seta (BRI) della Cina devono essere soppressi. Ciò significa far esplodere dall’interno la cooperazione organica intra-BRICS tra Russia, Iran, India e Cina.
  3. Poiché oltre il 90% delle esportazioni di petrolio iraniano è destinato alla Cina – ed è regolato in yuan –, ciò rappresenta una seria minaccia per il petrodollaro: l'anatema definitivo. È qui che, in termini dell'Impero degli Attacchi Permanenti, l’Iran si allinea con il Venezuela. La regola è: o mangi questa minestra – del petrodollaro – o salti dalla finestra.
  4. La tenacia del sogno senza fine di un "Iran sotto lo Scià" remixato – completo di polizia segreta SAVAK in stile scià; stretti legami con il Mossad per tenere a bada quei barbari arabi; e una vasta rete di centri di sorveglianza gestiti dalla CIA che prendono di mira sia la Russia che la Cina.

 

 

Come contrastare una “guerra di cambio di regime”

 

Teheran non è spaventata dalle sanzioni – poiché ne ha sopportate oltre 6.000 in quattro decenni, progettate per strangolare totalmente la sua economia e persino portare le esportazioni di petrolio, nella terminologia imperiale, giù “a zero”.

 

Anche sotto la massima pressione, l'Iran è stato in grado di costruire la base industriale più estesa dell'Asia occidentale; ha investito senza sosta nell'autosufficienza e in equipaggiamenti militari all'avanguardia; è entrato a far parte della SCO nel 2023 e dei BRICS nel 2024; e a tutti gli effetti ha sviluppato un'economia basata sulla conoscenza di prim'ordine nel Sud Globale.

 

Sono stati spesi tsunami di inchiostro – digitale – per spiegare perché la Cina non ha finora aiutato adeguatamente l'Iran contro la massima pressione imperiale, ad esempio sostenendo Teheran contro gli attacchi speculativi al rial. Ciò non sarebbe costato quasi nulla a Pechino – rispetto al suo livello di riserve estere.

 

L’attacco speculativo al rial è stato senza dubbio l’innesco essenziale delle proteste in tutto l’Iran. È essenziale ricordare che gli stipendi per la fame hanno contribuito in modo determinante al collasso della Siria.

 

Spetta a Pechino rispondere – diplomaticamente – a questa scomoda domanda. Lo spirito dei BRICS Plus – chiamiamolo Bandung 1955 Plus – potrebbe non sopravvivere quando tutti sappiamo che l'attuale guerra mondiale riguarda essenzialmente risorse e finanze, che devono essere mobilitate e impiegate in modo appropriato.

 

E questo ci porta alla leadership cinese che valuta seriamente se valga la pena rimanere una sorta di versione più ampia della Germania: embrionale egocentrica; che nutre paura; e fondamentalmente egoista in termini economici e finanziari. L'alternativa – di buon auspicio – è che la Cina crei linee di credito sufficientemente consistenti all'interno dei BRICS per una serie di nazioni amiche.

 

Qualunque cosa accada dopo, è chiaro che l'Impero degli Attacchi Permanenti non solo rimarrà “attivamente ostile” a un mondo multipolare e multinodale… l'ostilità sarà marinata in un fango tossico di rabbia e vendetta e sottomesso alla paura estrema e panica: l'espulsione lenta ma inesorabile dell'Impero dall'Eurasia.

 

Spunto per il rappresentante speciale della Casa Bianca Witkoff – l'agenzia immobiliare alla Bismarck – che annuncia i diktat imperiali all'Iran:

 

  1. Smettete di arricchire l'uranio. Non se ne parla.
  2. Riducete le scorte di missili. Non se ne parla.
  3. Riducete di circa 2000 kg il materiale nucleare arricchito (3,67–60%). Ciò potrebbe essere negoziato.
  4. Smettete di supportare “proxy regionali” – come nell'Asse della Resistenza. Non se ne parla.

 

Teheran non si piegherà mai ai diktat. Ma anche se così fosse, la – promessa – ricompensa imperiale sarebbe la revoca delle sanzioni (il Congresso degli Stati Uniti non lo farà mai) e un “ritorno alla comunità internazionale”. L’Iran fa già parte della comunità internazionale presso le Nazioni Unite e all’interno dei BRICS, dell'OCS e dell’Unione economica eurasiatica (UEE), tra le altre istituzioni.

 

Quindi l'ossessione del cambiamento di regime di neo-Caligola – che di fatto si riflette nell'ossessione della NATOstan – continuerà a dominare. Teheran non si lascia intimidire. Spunto per il consigliere strategico del Presidente del Parlamento iraniano, Mahdi Mohammadi:

 

“Sappiamo che ci troviamo di fronte a una guerra volta al cambio di regime, in cui l'unico modo per ottenere la vittoria è rendere credibile la minaccia che, durante i 12 giorni di guerra, sebbene fosse pronta, non ha avuto l'opportunità di essere messa in atto: una guerra di logoramento su vasta scala geografica, incentrata sui mercati energetici del Golfo Persico, basata su una potenza di fuoco missilistica in costante aumento, della durata di almeno diversi mesi.”

