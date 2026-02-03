Pepe Escobar - USA-Russia: Perché è così difficile resettarsi

di Pepe Escobar – Sputnik

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Una bomba finanziaria potrebbe essere inserita nel vertice annuale dei BRICS che si terrà più avanti quest'anno in India: il consolidamento finale e l'implementazione di un sistema di pagamento unificato dei BRICS.

Gli sherpa confermano che la Reserve Bank of India è pienamente d'accordo nell'accelerare la piena implementazione di BRICS Pay, in fase di sperimentazione dalla fine del 2024 e inizialmente con il 2027 come scadenza prima di una decisione definitiva.

La scadenza è prevista per il 2026.

Approfondendo l'enorme successo dell'incontro dei BRICS tenutosi a Kazan nell'ottobre 2024, gli sherpa russi stanno fornendo consulenza approfondita alle loro controparti indiane sul fronte finanziario. BRICS Pay è uno dei numerosi meccanismi in fase di sperimentazione presso quello che chiamo il “laboratorio BRICS”, la maggior parte dei quali sotto la supervisione del BRICS Business Council. Questo è il mio ultimo, recente articolo sui meccanismi.

BRICS Pay dovrebbe sostanzialmente unire i sistemi di pagamento e le valute digitali di tutti i membri e partner BRICS riuniti su BRICS+ – con la possibilità di aggirare, in un'unica mossa rapida, il dollaro statunitense, SWIFT e soprattutto le sanzioni USA/UE.

BRICS Pay dovrebbe essere particolarmente utile per i membri a pieno titolo dei BRICS super sanzionati, Russia e Iran. Rimangono però domande serie. BRICS Pay sarà collegato alla carta MIR russa e alle carte di credito iraniane?

Allo stato attuale, la conclusione principale è che, ampliando ulteriormente la brillante formulazione di Yevgeny Primakov della fine degli anni Novanta, si tratta di RIIC (Russia-India-Iran-Cina). Chiamiamolo il Quartetto Primakov. Quattro Stati-civiltà. Colpendo finalmente il nocciolo della questione.

Non c'è dubbio che una strategia BRICS concertata e organica sul fronte della liquidazione dei pagamenti, diversificando dal dollaro statunitense (per il momento, BRICS Pay è molto attenta a fatturarsi come “opzione parallela e compatibile” all'utilizzo di SWIFT, Visa e Mastercard) susciterà una feroce reazione da parte dell'amministrazione Trump 2.0.

E questo ci porta a quattro fattori chiave che saranno costantemente interconnessi con il passaggio dei BRICS al livello successivo.

Lo spirito di Anchorage

Al di là dell'attuale svolgimento del kabuki ad Abu Dhabi, non è chiaro se gli Stati Uniti – e tanto meno la delegazione di Kiev - abbiano realmente compreso che gli aspetti territoriali della “formula di Anchorage” sono una questione di principio e assolutamente non negoziabili per la Russia.

E questo mentre il Ministero degli Affari Esteri – tramite Lavrov e Ryabkov – ha ripetutamente avvertito che quando si tratta del livello di riconciliazione e della situazione attuale di tale processo tra Trump 2.0 e la Russia, in realtà non sta andando da nessuna parte.

Non c'è assolutamente modo che il presidente Putin faccia marcia indietro sulla posizione russa, ribadita all'infinito – in realtà con richieste minime – su Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye; sui lineamenti della zona cuscinetto; e sul destino di coloro che restano nelle regioni dell'Ucraina non controllate dalla Russia, se sarà loro consentito scegliere come vivere.

E naturalmente c'è la questione cruciale di non fare affari con l'attuale “organizzazione criminale” di Kiev (terminologia di Mosca) – che, senza battere ciglio, dovrebbe essere portata davanti a un tribunale per crimini di guerra.

Il gioco Sadomaso NATO/UE

Sergey Naryshkin, capo dell'SVR (intelligence estera russa), ha notato che gli “incantesimi” pubblici sull'infliggere una sconfitta strategica alla Russia sul campo di battaglia si sono calmati, ma “gli ambienti russofobi in Europa” continuano a seguire la linea. Ha davvero importanza, considerando che geopoliticamente l’Europa non è sul tavolo, ma nel menu?

Anche prima di Davos, quel capo della NATO con il sorriso perenne di un tulipano appassito, Tutti Frutti Rutti, scrisse a Trump dicendo sostanzialmente, in una deliziosa parafrasi del Prof. Michael Hudson, “Non preoccuparti, babbo, sono contro l'UE. Per fortuna, la NATO gestisce l'UE (…) Sono sicuro che posso consegnarvi l'Europa e lasciarvi fare tutto ciò che volete in Groenlandia, lasciatemi solo occuparmi di questi altri bastardi nei governi civili.”

Ed è esattamente quello che è successo a Davos, dove hanno raggiunto una sorta di losco accordo – senza Danimarca e Groenlandia sul tavolo.

Ancora una volta, l'unica conclusione concreta è che la NATO controlla l'UE. Ergo, Washington gestisce Bruxelles. L'UE sotto la NATO è uno stato di guarnigione statunitense con importanti basi statunitensi nei Paesi Bassi, Germania, Spagna, Italia, Polonia, Belgio, Portogallo, Grecia e Norvegia. E questo spiega come la NATO abbia ordinato all’UE di installare due nullità - la Medusa Tossica e l’estone con il QI di un verme smembrato – come le principali scimmie europee della resa in politica estera, con meno di zero possibilità per l’Europa di esercitare la vera sovranità.

Il fattore petrolifero russo

La posizione ufficiale russa chiede il rilascio immediato del presidente venezuelano rapito Maduro e, allo stesso tempo, avverte che qualsiasi attacco militare contro l'Iran può destabilizzare totalmente l'Asia occidentale. Ha importanza? Perché Washington non ascolta.

Poiché il diktat numero uno della politica estera degli Stati Uniti per un secolo è stato il controllo totale del commercio di petrolio, ciò pone l’Impero del Caos e la Russia – così come altri produttori di energia selezionati – su una rotta di collisione certificata. La Russia che vende la sua energia non in dollari USA sarà sempre un obiettivo – tanto quanto nel caso attuale sia con il Venezuela che con l'Iran.

L'Impero del Caos ha messo in atto una strategia incrementale e infallibile per costringere l'UE a scartare le forniture energetiche russe a basso costo e contratte e a diventare dipendente – e in aumento – almeno al 60% dal GNL americano. Un accordo commerciale firmato nel luglio 2025 impegna l'UE ad acquistare la ragguardevole cifra di 750 miliardi di dollari in energia statunitense entro il 2028.

È un vantaggio il fatto che l'incompetente eurocrazia continui a pugnalare – e sanzionare – se stessa in serie, approvando all'inizio di questa settimana un regolamento che eliminerà totalmente le importazioni russe di GNL dall'inizio del 2027, e poi di gasdotto dal 30 settembre 2027. Gli Stati membri devono “verificare” l'origine del gas prima di autorizzare le importazioni – altrimenti sono soggetti a multe e sanzioni severe.

Questo è stato inquadrato come un “regolamento commerciale”, consentendone così l'approvazione solo con una maggioranza rafforzata. In ogni caso, Ungheria e Slovacchia stanno facendo causa all'UE.

Quel "Pezzo di ghiaccio" strategico

La fine europea non potrebbe essere più dolce per l’Impero del Caos: prezzi industriali del gas/elettricità nell’UE fino a quattro volte più alti che nei principali partner commerciali (ad esempio Cina, Sud-Est asiatico, Mercosur); un’uscita senza sosta da chiusure e fallimenti; ulteriore de?industrializzazione – senza la possibilità di tornare indietro.

La Strategia di sicurezza nazionale

Una rapida lettura della nuova Strategia di sicurezza nazionale (NSS) degli Stati Uniti potrebbe implicare che d’ora in poi ci saranno cinque sfere di influenza nel mondo: Stati Uniti; Russia; Cina; India; e Giappone.

Ebbene, Russia e Cina, oltre ad essere membri chiave dei BRICS/SCO e profondamente coinvolte in un partenariato strategico globale, rimangono “minacce” (soprattutto Cina; La Russia è stata in qualche modo “ridotta”). Il Giappone è un vassallo. È l'India che è il jolly.

Spunto su una recente dichiarazione del Primo Ministro Modi: “Abbiamo davvero bisogno del petrolio russo perché la nostra economia ha bisogno del petrolio per alimentare la nostra industria.” A tutto questo si aggiunge il fatto che la Russia sta allenando l'India nell'organizzazione di un vertice BRICS di grande successo.

L'NSS è ossessionato dal fatto che “l'Indo-Pacifico costituisce più della metà dell'economia globale”. Ebbene, nessuno in tutta l'Asia sa cosa significhi questo concetto pentagonesco; tutti si riferiscono a “Asia-Pacifico”. Tuttavia, il concetto è fondamentale per stabilire il seguente collegamento nell'NSS: “La sicurezza, la libertà e la prosperità del popolo americano sono direttamente collegate alla nostra capacità di commerciare e di essere implicati in una posizione di forza nell'Indo-Pacifico.”

Ecco a cosa si riduce l'NSS: una minaccia di guerra non così velata (“posizione della forza”) e non un'offerta al “RIC” (Russia-India-Cina) di migliori relazioni economiche. Ciò, ovviamente, è totalmente in sintonia con il disperato bisogno imperiale di risorse naturali aggiuntive, lebensraum e controllo dei territori strategici.

E tutto questo ci porta in Groenlandia. Trump, nella sua terminologia, alla fine prenderà questo “pezzo di ghiaccio” – perché le oligarchie che gestiscono davvero lo spettacolo americano hanno bisogno di questo lebensraum. Potrebbe trattarsi di un contratto di locazione basato su Guantanamo: “Groentanamo”. Potrebbe trattarsi di un referendum per abbandonare la Danimarca e unirsi agli Stati Uniti. Potrebbe pagare i groenlandesi affinché diventino un territorio autonomo degli Stati Uniti. Potrebbero essere gli Stati Uniti ad acquistare direttamente la Groenlandia.

Qualunque cosa accada, provocerà una frattura glaciale che è già in atto: il crollo dell’UE, con alcuni stati nazionali che si organizzano per cavarsela da soli, proprio come è stato fino alla metà del XX secolo. La NATO guerrafondaia, però, potrebbe anche sopravvivere per un po’ – professando il suo bisogno incontrollabile e servile di essere frustata senza pietà dal Maestro.

Ironia storica finale: tanto quanto la Cina e il Sud Globale, i lineamenti del futuro mondo multipolare e multinodale sono intrecciati anche dalla dinamica disaggregazione interna del precedente Occidente “collettivo”.

