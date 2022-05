Per Oliver Stone è possibile una "false flag" nucleare Usa in Donbass

Di Oliver Stone*

Seguo la situazione in Ucraina dal 2014 con Robert Parry in prima fila come guida.

Ho seguito i roghi di Odessa, la persecuzione e gli omicidi di giornalisti, sindaci, politici e cittadini.

Ho seguito la messa al bando del principale partito di opposizione, che aveva più voti del governo Zelenskyy.

Sono rimasto scioccato dal puro odio espresso contro la minoranza russo-ucraina.

È una storia lunga e triste che deriva dal colpo di stato del 2014, co-ideato dagli Stati Uniti, che ha privato l'Ucraina della sua neutralità e l'ha resa rumorosamente antirussa; negli otto anni successivi, in Ucraina sono state uccise circa 14.000 persone innocenti, nessuna delle quali è stata seriamente coperta dai nostri media.

Ho assistito con crescente paura in queste ultime settimane mentre Victoria Nuland è emersa ancora una volta dal nulla, avvertendo i russi e noi - il pubblico - che se i russi usano un ordigno nucleare di qualsiasi tipo, ci sarà l'inferno.

Questo è stato rapidamente ripreso da una miriade di funzionari dell'amministrazione e canali TV nei giorni successivi, amplificando la stessa idea: la Russia punta al nucleare.

Tutto questo a causa della riaffermazione di Putin della politica nucleare russa, che tra l'altro non è aggressiva come la nostra.

Questo mi ha portato a chiedere, perché ripeterlo ancora e ancora? In primo luogo, c'erano tutte le accuse di crimini di guerra che sono arrivate veloci e furiose e hanno bisogno di indagini e prove serie.

Di conseguenza, mi chiedo se gli Stati Uniti stiano preparando il terreno per un'esplosione nucleare a bassa intensità, di origine sconosciuta, da qualche parte nella regione del Donbass, che possa uccidere migliaia di ucraini.

Naturalmente, se ciò accadesse, Dio non voglia, tutti gli occhi del mondo sarebbero addestrati, come un cane Pavlov, a incolpare la Russia. Quella colpa è stata impostata già in anticipo, indipendentemente da chi ha lanciato il dispositivo. Questo utilizzo avrebbe sicuramente un impatto sul restante 50% dell'opinione mondiale, che non è nel campo occidentale.

La Russia sarebbe il Satana, il Belzebù. Tenete presente che è difficile sapere da dove viene sparato un ordigno nucleare, specialmente in una situazione in rapido movimento come questa guerra, in cui sembra che la Russia possa essere accusata di qualsiasi comportamento, non importa quanto assurdo.

Probabilmente ci vorranno alcuni giorni per scoprire la verità, ma la verità non è importante. La percezione è, e gli Stati Uniti stanno conducendo una guerra di percezione con grande abilità e forza schietta, saturando le onde radio CNN/Fox e i nostri paesi satellite in Europa e in Asia come non ho mai visto prima.

In questo modo, saremmo un passo avanti verso quella che speriamo sia un altro Eltsin, che può creare per il nostro Paese un'altra grande opportunità ideologica e di business.

Ma, soprattutto, isolare la Cina dalla Russia. Naturalmente, la Cina sarebbe il prossimo obiettivo in caso di caduta della Russia. Questo, credo, sia lo scenario onirico degli anarchici neoconservatori nel nostro governo per creare quello che considerano un "mondo basato sulle regole".

*Post Facebook del 2 maggio 2014