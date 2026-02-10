Abbonati / Sostienici
Proposta di pace globale dell'Iran agli Stati Uniti

366
Proposta di pace globale dell'Iran agli Stati Uniti


di Jeffrey Sachs e Sybil Fares - Common Dreams

 

La storia presenta occasionalmente momenti in cui la verità su un conflitto viene enunciata con tale chiarezza da diventare impossibile da ignorare. Il discorso del Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi del 7 febbraio a Doha, in Qatar, dovrebbe rivelarsi uno di quei momenti. Le sue importanti e costruttive osservazioni hanno risposto all'appello degli Stati Uniti per negoziati globali, ed egli ha delineato una proposta solida per la pace in tutto il Medio Oriente.

La scorsa settimana, il Segretario di Stato USA Marco Rubio ha chiesto negoziati globali: "Se gli iraniani vogliono incontrarsi, noi siamo pronti". Ha proposto che i colloqui includano la questione nucleare, le capacità militari dell'Iran e il suo sostegno a gruppi proxy nella regione. In superficie, questa sembra una proposta seria e costruttiva. Le crisi della sicurezza mediorientale sono interconnesse, e una diplomazia che isola le questioni nucleari dai più ampi dinamismi regionali difficilmente potrà durare.

Il 7 febbraio, il Ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha risposto alla proposta di pace globale degli Stati Uniti. Nel suo discorso al Forum di Al Jazeera, il ministro degli esteri ha affrontato la causa principale dell'instabilità regionale - "La Palestina... è la questione cruciale di giustizia nell'Asia occidentale e oltre" - e ha proposto una via da seguire.

L'affermazione del Ministro degli Esteri è corretta. Il mancato riconoscimento dello Stato palestinese ha effettivamente alimentato ogni grande conflitto regionale dal 1948 in poi. Le guerre arabo-israeliane, l'ascesa del militantismo anti-israeliano, la polarizzazione regionale e i ripetuti cicli di violenza derivano tutti dal fallimento nella creazione di uno Stato di Palestina accanto allo Stato di Israele. Gaza rappresenta il capitolo più devastante di questo conflitto, dove la brutale occupazione israeliana della Palestina è stata seguita dall'attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre 2023, e quindi dal genocidio di Israele contro il popolo di Gaza.

Nel suo discorso, Araghchi ha condannato il progetto espansionista di Israele "perseguito sotto la bandiera della sicurezza". Ha lanciato l'allarme sull'annessione della Cisgiordania, che i funzionari del governo israeliano, come il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir, invocano continuamente, e per la quale la Knesset ha già approvato una mozione.

Araghchi ha anche evidenziato un'altra dimensione fondamentale della strategia israeliana: la ricerca di una permanente supremazia militare in tutta la regione. Ha affermato che il progetto espansionista di Israele richiede che "i paesi vicini vengano indeboliti - militarmente, tecnologicamente, economicamente e socialmente - in modo che il regime israeliano goda per sempre del sopravvento". Questa è infatti la dottrina della "Rottura Netta" ("Clean Break") del Primo Ministro Netanyahu, che risale a 30 anni fa. È stata sostenuta dagli Stati Uniti attraverso 100 miliardi di dollari di aiuti militari a Israele dal 2000, copertura diplomatica all'ONU tramite ripetuti veti, e il costante rifiuto statunitense di misure di responsabilità per le violazioni israeliane del diritto internazionale umanitario.

L'impunità di Israele ha destabilizzato la regione, alimentando corse agli armamenti, guerre per procura e cicli di rappresaglie. Ha anche corroso ciò che rimane dell'ordine giuridico internazionale. L'abuso del diritto internazionale da parte di Stati Uniti e Israele, con gran parte dell'Europa che rimane in silenzio, ha indebolito gravemente la Carta delle Nazioni Unite, lasciando l'ONU vicina al collasso.

Nelle osservazioni conclusive del suo discorso, ha offerto agli Stati Uniti una soluzione politica e una via d'uscita. "Il percorso verso la stabilità è chiaro: giustizia per la Palestina, responsabilità per i crimini, fine dell'occupazione e dell'apartheid, e un ordine regionale costruito sulla sovranità, l'uguaglianza e la cooperazione. Se il mondo vuole la pace, deve smetterla di premiare l'aggressione. Se il mondo vuole la stabilità, deve smetterla di favorire l'espansionismo".
Questa è una risposta valida e costruttiva all'appello di Rubio per una diplomazia globale.

Questo quadro potrebbe affrontare tutte le dimensioni interconnesse del conflitto regionale. La fine dell'espansione e dell'occupazione israeliana della Palestina, e il ritorno di Israele ai confini del 4 giugno 1967, porrebbero termine ai finanziamenti e all'armamento esterno di gruppi proxy nella regione. La creazione di uno Stato palestinese accanto allo Stato di Israele rafforzerebbe la sicurezza di Israele così come quella dei suoi vicini. Un rinnovato accordo nucleare con l'Iran, che limiti rigorosamente l'Iran ad attività nucleari pacifiche e sia accompagnato dalla revoca delle sanzioni statunitensi ed europee, aggiungerebbe un pilastro cruciale di stabilità regionale. L'Iran ha già accettato un simile quadro nucleare un decennio fa, nel Piano d'Azione Congiunto Globale (JCPOA) adottato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella Risoluzione 2231. Furono gli Stati Uniti, durante il primo mandato di Trump, e non l'Iran, a ritirarsi dall'accordo.

Una pace globale riflette il fondamento della moderna dottrina della sicurezza collettiva, inclusa la Carta delle Nazioni Unite stessa. Una pace duratura richiede il reciproco riconoscimento della sovranità, dell'integrità territoriale e garanzie di sicurezza uguali per tutti gli stati.

La sicurezza regionale è una responsabilità condivisa di tutti gli Stati della regione, e ciascuno di essi affronta un obbligo storico. Questa proposta di pace globale non è nuova, è stata sostenuta per decenni dall'Organizzazione per la Cooperazione Islamica (57 paesi a maggioranza musulmana) e dalla Lega degli Stati Arabi (22 Stati arabi). Sin dall'Iniziativa di Pace Araba del 2002, tutti questi paesi hanno approvato, annualmente, il quadro del "territori in cambio di pace". Tutti i principali Stati arabi e islamici, alleati degli Stati Uniti, hanno svolto un ruolo cruciale nel facilitare l'ultimo ciclo di negoziati statunitensi-iraniani in Oman. Inoltre, l'Arabia Saudita ha chiaramente ricordato agli Stati Uniti che normalizzerà le relazioni con Israele solo a condizione della creazione di uno Stato palestinese.

Gli Stati Uniti affrontano un momento verità. Vogliono davvero la pace, o intendono seguire l'estremismo israeliano? Per decenni, gli Stati Uniti hanno seguito ciecamente gli obiettivi sbagliati di Israele. Pressioni politiche interne, potenti reti di lobby, errori strategici di calcolo, e forse anche un pizzico di ricatto nascosto nei file Epstein (chi lo sa?) si sono combinati per subordinare la diplomazia USA alle ambizioni regionali israeliane.

La sudditanza degli Stati Uniti verso Israele non serve gli interessi USA. Ha trascinato gli Stati Uniti in ripetute guerre regionali, minato la fiducia globale nella politica estera statunitense e indebolito l'ordine giuridico internazionale che Washington stessa contribuì a costruire dopo il 1945.

Una pace globale offre agli Stati Uniti una rara opportunità di correggere la rotta. Negoziando una pace regionale completa, fondata sul diritto internazionale, gli Stati Uniti potrebbero riappropriarsi di una diplomazia autentica e contribuire a stabilire un'architettura di sicurezza regionale stabile che avvantaggia tutte le parti, Israele e Palestina inclusi.

Il Medio Oriente si trova a un bivio tra una guerra senza fine e una pace globale. Il quadro per la pace esiste. Esso richiede innanzitutto e soprattutto la statualità palestinese, garanzie di sicurezza per Israele e per il resto della regione, un accordo nucleare pacifico che ripristini l'intesa fondamentale adottata dall'ONU un decennio fa, la revoca delle sanzioni economiche, l'applicazione imparziale del diritto internazionale e un'architettura diplomatica che sostituisca la forza militare con la cooperazione per la sicurezza. Il mondo dovrebbe unirsi dietro un quadro globale e cogliere questa storica opportunità per realizzare la pace regionale.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

 

