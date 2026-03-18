Protezione o trappola? Il doppio volto della presenza USA nel Golfo

La guerra contro l’Iran ha reso visibile una struttura consolidata, fatta di gerarchie di potere, territori esposti alla distruzione e infrastrutture pensate per sostenere il dominio strategico. Per decenni, molti Paesi arabi hanno costruito la propria sicurezza attorno alla presenza militare statunitense, tra basi, sistemi di difesa integrati e forniture di armamenti. Questo modello è stato presentato come protezione, ma nella pratica ha funzionato come un meccanismo di dipendenza, limitando l’autonomia regionale e incanalando le dinamiche di sicurezza dentro un quadro dominato da Washington.

In questo contesto, l’Iran è stato sistematicamente rappresentato come minaccia, non tanto per la sua capacità espansionistica quanto per la sua autonomia politica rispetto all’ordine imposto. La conseguenza è stata la costruzione di un sistema non orientato a risolvere i conflitti, ma a gestirli in modo permanente, mantenendo una tensione utile alla stabilità dell’egemonia. Le infrastrutture militari USA nella regione - basi, porti, reti radar - appaiono in tempo di pace come strumenti di deterrenza. Ma in tempo di guerra rivelano la loro natura reale: nodi operativi di un sistema di potere.

Non a caso diventano bersagli prioritari, trasformando i territori che le ospitano in fronti attivi del conflitto. Emblematica è la situazione dello Stretto di Hormuz, attraverso cui transita una quota fondamentale del petrolio mondiale. L’escalation militare in quest’area mostra una profonda asimmetria: i rischi economici e di sicurezza ricadono sui Paesi della regione, mentre le decisioni strategiche restano esterne. Anche gli accordi di normalizzazione tra Israele e diversi Paesi arabi si inseriscono in questa logica. Presentati come strumenti di pace, hanno in realtà consolidato un sistema di integrazione militare e politica sotto egemonia statunitense, rafforzando una struttura già esistente più che modificarla. Il risultato è una contraddizione sempre più evidente: gli Stati che ospitano questa architettura di sicurezza finiscono per diventare parte del problema che cercano di evitare.

Le garanzie di protezione si trasformano in vulnerabilità, e la sicurezza promessa si intreccia con il rischio di essere coinvolti direttamente nel conflitto. La guerra in corso, dunque, non segna la nascita di un nuovo ordine regionale. Piuttosto, mette a nudo un sistema fondato su dipendenza, gerarchia e uso strutturale della forza, in cui la violenza non è un’eccezione, ma uno degli strumenti attraverso cui l’ordine stesso si mantiene.



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