Kiryat Gat: il quartier generale USA usato da Israele per bloccare la flottiglia umanitaria

Secondo quanto riportato dai media israeliani il 1° maggio, l'esercito israeliano si è avvalso del quartier generale statunitense di Kiryat Gat, in Israele, per coordinarsi con ufficiali militari di diversi paesi al fine di ostacolare la Global Freedom Flotilla, diretta a Gaza per rompere il blocco israeliano della Striscia.

Funzionari israeliani hanno approfittato degli incontri tenutisi all'interno del Centro di coordinamento civile-militare (CMCC), guidato dagli Stati Uniti, con ufficiali delle forze armate di vari paesi, per sollevare la questione della flottiglia e fare pressione per bloccarne l'arrivo a Gaza via mare.

Nelle prime ore del 30 aprile, la radio dell'esercito israeliano ha annunciato che le forze israeliane avevano sequestrato le navi della Freedom Flotilla vicino alla Grecia e rapito gli attivisti a bordo.

Il CMCC di Kiryat Gat è stato istituito nell'ottobre 2025 sotto l'egida del "Consiglio per la Pace" del presidente statunitense Donald Trump, presumibilmente per sovrintendere all'ingresso degli aiuti umanitari e alla ricostruzione di Gaza dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco con Hamas.

Ufficiali provenienti da Stati Uniti, Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Germania, Francia e Spagna furono inviati a presidiare il CMCC. Tuttavia, gli ufficiali spagnoli furono espulsi nell'aprile del 2026 in seguito alle critiche del Primo Ministro spagnolo, Pedro Sánchez, all'uccisione di civili da parte di Israele a Gaza e in Libano.

Gli incontri tenutisi a Kiryat Gat tra funzionari militari israeliani e le loro controparti straniere hanno costituito "una piattaforma per discussioni dirette e informali sulle modalità di gestione dell'iniziativa marittima".

Al contrario, i funzionari militari stranieri hanno spiegato di "non avere l'autorità per impedire ai propri cittadini di partecipare alla flotta, trattandosi di un'iniziativa civile, sebbene alcuni paesi abbiano espresso la volontà di fornire supporto in questo contesto".

Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato il 1° maggio, tramite un comunicato, che l'esercito, in collaborazione con le autorità greche, avrebbe rilasciato sull'isola greca di Creta 175 persone rapite dalla flottiglia di Gaza.

Tuttavia, Israele si è rifiutato di rilasciare due attivisti, Saif Abu Keshek, cittadino spagnolo di origine palestinese, e Thiago Avila, brasiliano con una lunga storia di attivismo filo-palestinese. Entrambi vengono trasferiti in Israele come "sospetti".

"Saif Abu Keshek, sospettato di affiliazione a un'organizzazione terroristica, e Thiago Avila, sospettato di attività illegali, saranno portati in Israele per essere interrogati", ha affermato il ministero in un post su X.

Gli organizzatori della flottiglia chiedono di esercitare pressioni su Israele affinché rilasci i due ostaggi ancora presenti.

Keshek ha dedicato gran parte della sua vita alla lotta contro l'occupazione della Palestina. Ha ricoperto il ruolo di coordinatore del Movimento Internazionale di Solidarietà (ISM) a Nablus, nella Cisgiordania occupata, durante la Seconda Intifada all'inizio degli anni 2000.

L'ISM è un movimento guidato da palestinesi, impegnato a resistere all'occupazione israeliana dei territori palestinesi attraverso metodi e principi di azione diretta non violenta.

Durante l'ultimo tentativo della Freedom Flotilla di raggiungere Gaza nell'ottobre del 2025, Israele ha rapito circa 450 attivisti prima di rilasciarli. La polizia e gli agenti penitenziari israeliani hanno aggredito sessualmente e violentato una delle attiviste, la giornalista tedesca Anna Liedtke.

In risposta al rapimento degli attivisti Keshek e Avila, l'economista e attivista greco Yanis Varoufakis ha dichiarato che "il governo greco sta collaborando pienamente con le attività criminali di Israele, rinunciando di fatto ai propri obblighi di ricerca e salvataggio e cospirando con Israele per perseguitare i coraggiosi equipaggi della flottiglia Sumud".

Varoufakis ha chiesto al governo greco e all'UE di "cessare immediatamente di fornire supporto logistico e morale al genocidio di Israele a Gaza e alle sue campagne di pulizia etnica a Gerusalemme Est e in Cisgiordania".