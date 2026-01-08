Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • EUROPA

"Siamo più soli". Ciao Guido...

3250
"Siamo più soli". Ciao Guido...


di Agata Iacono

Il mondo è più vuoto. Più cupo e buio. E meno ironico e intelligente.

Guido Salerno Aletta ci ha lasciati all’improvviso, e io non riesco a scrivere di lui.

Guido Salerno Aletta era editorialista e saggista per Milano Finanza e Teleborsa, consulente strategico e Direttore Generale della Fondazione Ugo Bordoni.
È praticamente impossibile sintetizzare la sua vita e il suo curriculum, perché si sovrappongono alla Storia della Repubblica Italiana — e non solo.

Mi incantavo ad ascoltare i suoi aneddoti che, sempre con eleganza e ironia, dipingevano l’inimmaginabile dietro le quinte della narrativa ufficiale.
Guido, infatti, è stato Consigliere del Senato, poi Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, Segretario Generale del Ministero delle Comunicazioni e Capo di Gabinetto del Ministro delle Poste e Comunicazioni.

Conosceva anche molto bene l’America Latina: è stato Vice Presidente di Telecom Argentina, Chief of Operations di Telecom Italia in Argentina, General Manager di Mediterranean Nautilus e, ancora, Direttore Generale della Fondazione Ugo Bordoni. Amava Cuba, per la quale era stato consulente governativo.

La sua capacità di analisi e di sintesi, affinata negli anni, e la sua particolare abilità di restare nell’ombra per osservare, maturata attraverso la discrezione e la diplomazia che i suoi incarichi esigevano, fanno di Guido Salerno Aletta un outsider dei nostri tempi.

Competente, umile, ironico, sempre disponibile, sapeva utilizzare tutti i mezzi di comunicazione giornalistici e social con la delicatezza e la sapienza di un vero Signore.

Critico nei confronti dell’Unione Europea, dei vincoli esterni che diventano interni, del Trattato di Maastricht (celebre un suo articolo: Ritorno a Maastricht ma in manette), e dell’impossibilità di esercitare la sovranità, scriveva editoriali, partecipava a interviste e pubblicava libri di analisi geopolitica ed economica, sempre con un linguaggio accessibile e un’impronta critica sul sistema.

Il suo recente libro è Non ci fidiamo più – Un nuovo ineluttabile futuro, senza Democrazia, Libertà, Stati
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-un_nuovo_ineluttabile_futuro_senza_democrazia_libert_stati__guido_salerno_aletta/47311_50274/#google_vignette

Nella recensione, Leo Essen scrive: “Si tratta di un libro straordinario che attraversa oltre un secolo di storia mondiale, con dati e numeri dettagliati. L’ho letto tutto d’un fiato, sottolineato e commentato, e lo terrò sempre a portata di mano, per quando avrò bisogno di chiarirmi le idee e capire chi siamo e cosa siamo diventati.”

Ne riporto un estratto:

“Nessun dissenso è ammesso, nessuna alternativa è possibile.”

Invece di segnare la Fine della Storia per il prevalere irreversibile del liberismo, la Globalizzazione non è durata neppure un decennio: la crisi americana del 2008 e il collasso dell’Eurozona sono stati determinati da debiti insostenibili e da squilibri internazionali mai corretti. Ora, mentre i G7+ si accingono a diventare debitori netti nei confronti del resto del mondo, i BRICS+ crescono e costruiscono sistemi alternativi. La guerra in Ucraina e i nuovi equilibri geopolitici impongono una rilettura dei processi storici che travalicano il Novecento, delle Rivoluzioni politiche e industriali. Per mantenere il potere globale, la reazione dell’Occidente di fronte alle sue stesse crisi è sistemica: come si decise negli anni Ottanta, con il Mercatismo, “There is no Alternative”. Il Nuovo
Ineluttabile Futuro che si sta costruendo è un assetto di potere post-democratico, che si autolegittima in quanto persegue il nostro stesso bene: impone una moralità assoluta, umana e ambientale, con vincoli insuperabili alle libertà e ai diritti.

Ogni anno, in primavera, Guido tornava nella sua Sicilia da Nizza, dove “svernava”.

Aveva una bellissima campagna che curava personalmente, orgoglioso del suo grano, delle sue viti, dei suoi noci, della sua frutta, del suo sacro boschetto, dove diceva di ritirarsi a meditare — sempre con quel sorriso furbo e birbante che non sapevi mai se prenderlo sul serio.

Aveva imparato a fare conserve e persino liquori.

Amava il silenzio della campagna, il buio stellato della notte, cucinare e sperimentare piatti di alta cucina, trascorrere le serate chiacchierando con gli amici che avevano l’onore di essere invitati.

Da lì, guardavamo un tramonto meraviglioso.

Il nostro, da anni, era un appuntamento fisso.

Lui arrivava verso maggio, io scendevo in Sicilia più tardi, in estate (noi diciamo “scendere”).

E parlavamo in dialetto, complici della nostra sicilianità.

Ultimamente gli avevano chiuso, o forse hackerato, il profilo Facebook, ma lui se la rideva: poteva leggerci restando invisibile...

L’ultima volta ci siamo scambiati gli auguri di buon anno.

Gli ho mandato, come facevamo spesso, la foto di un piatto di busiate di grano antico siciliano di un mulino che mi aveva fatto conoscere lui, invitandoci a cena a casa sua con il molinaro, con ragù di pesce e bottarga di tonno grattugiata — il segreto dei suoi piatti speciali.

E queste sono state le sue parole: “Cara Ghita, augurarsi Buon Anno è il meno che si possa fare, in questo torbido periodo, il cui tanfo appesta animi e cuori. Un abbraccio forte forte, Guido e Nadia.”

Siamo più soli.

Agata Iacono

Agata Iacono

Sociologa e antropologa

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Confronto tra Grandi Potenze dietro l’aggressione al Venezuela dello stato canaglia nordamericano (Alberto Bradanini)

Confronto tra Grandi Potenze dietro l’aggressione al Venezuela dello stato canaglia nordamericano (Alberto Bradanini)

08 Gennaio 2026 11:50
Alessandro Orsini - Sono schierate le dittature?

Alessandro Orsini - Sono schierate le dittature?

08 Gennaio 2026 11:00
Quando la storia si ripete: Grenada, Venezuela e la sovranità sotto assedio

Quando la storia si ripete: Grenada, Venezuela e la sovranità sotto assedio

08 Gennaio 2026 07:00
Coercizione marittima e multipolarismo: cosa rivela il caso Marinera

Coercizione marittima e multipolarismo: cosa rivela il caso Marinera

08 Gennaio 2026 07:00
Golpe in Burkina Faso: accusato l'ex leader Damiba, finanziamenti dalla Costa d'Avorio

Golpe in Burkina Faso: accusato l'ex leader Damiba, finanziamenti dalla Costa d'Avorio

07 Gennaio 2026 17:46
Le solite ciance dei “bramosi di guerra” a Parigi

Le solite ciance dei “bramosi di guerra” a Parigi

07 Gennaio 2026 17:21
"Disperato è il bisogno di soldi". Per Volpi, la mossa di Trump sul Venezuela salva Wall Street

"Disperato è il bisogno di soldi". Per Volpi, la mossa di Trump sul Venezuela salva Wall Street

07 Gennaio 2026 15:58
Il Comando europeo degli Stati Uniti conferma il fermo di una petroliera russa nell’Atlantico

Il Comando europeo degli Stati Uniti conferma il fermo di una petroliera russa nell’Atlantico

07 Gennaio 2026 15:00
AMERICA LATINA

Aggressione al Venezuela. Le prime (vergognose) dichiarazioni del governo Meloni

37098
AMERICA LATINA

Aggressione al Venezuela. La dichiarazione più indegna è quella di Ursula di Von Der Leyen

33884
AMERICA LATINA

Rapimento Maduro. Primo comunicato delle Forze Armate venezuelane (TRADUZIONE INTEGRALE)

20242
AMERICA LATINA

Marco Travaglio - A chi inviamo le armi?

20066
EUROPA

Aggressione al Venezuela. La prima (indegna) dichiarazione dall'UE

19061
AMERICA LATINA

Alberto Bradanini - Vergogna agli Stati Uniti, gloria eterna al Venezuela!

16404
AMERICA LATINA

Il governo Meloni considera "legittimo" l'attacco Usa in Venezuela: la nota della vergogna di Meloni

15729
EUROPA

Rapimento Maduro. Europarlamentare del PD: gli USA "agissero così anche con Putin"

14875
MEDITERRANEO

Siria e Israele concordano "meccanismo congiunto di condivisione delle informazioni"

MEDITERRANEO

Scontri etnici in Siria. Damasco dichiara le postazioni curde ad Aleppo "obiettivi militari legittimi"

EUROPA

Zelensky chiede agli USA di rapire il leader ceceno come fatto con Maduro, ma gli arriva una risposta umiliante

AMERICA LATINA

La Spagna agli USA: "Le risorse naturali del Venezuela appartengono al popolo venezuelano"

NORD-AMERICA

L'ambasciatore USA presso l’ONU definisce le Nazioni Unite “ridicola organizzazione”

EUROPA

Aggressione al Venezuela. Il "no comment" di Macron e l'indegna figura dell'Unione Europea

ASIA

Iran, seconda settimana di proteste. La polizia arresta i rivoltosi in possesso di "armi e bombe"

ASIA

Gruppo di hacker iraniani Handala rivela l'identità di 15 ufficiali dell'intelligence israeliana

Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica" di Fabio Massimo Paernti Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica"

Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica"

  • 20 Dicembre 2025 15:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
LA MASCHERA CADUTA: SEQUESTRO IMPERIALE, RESISTENZA MATERIALE LA MASCHERA CADUTA: SEQUESTRO IMPERIALE, RESISTENZA MATERIALE

LA MASCHERA CADUTA: SEQUESTRO IMPERIALE, RESISTENZA MATERIALE

  • 06 Gennaio 2026 11:00
Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela

Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela

  • 04 Gennaio 2026 18:00
Nicolás Maduro Moros: storia di un dirigente del popolo di Fabrizio Verde Nicolás Maduro Moros: storia di un dirigente del popolo

Nicolás Maduro Moros: storia di un dirigente del popolo

  • 04 Gennaio 2026 16:56
La strategia del pitone di Donald Trump di Giuseppe Masala La strategia del pitone di Donald Trump

La strategia del pitone di Donald Trump

  • 07 Gennaio 2026 08:00
RADIO GAZA - puntata 19 - “Un’epidemia letale d’influenza ha colpito Gaza. I farmaci costano troppo” di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA - puntata 19 - “Un’epidemia letale d’influenza ha colpito Gaza. I farmaci costano troppo”

RADIO GAZA - puntata 19 - “Un’epidemia letale d’influenza ha colpito Gaza. I farmaci costano troppo”

  • 08 Gennaio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Dalla fiaccola all’etere: il tocco cinese per le Olimpiadi di Milano-Cortina   Una finestra aperta Dalla fiaccola all’etere: il tocco cinese per le Olimpiadi di Milano-Cortina

Dalla fiaccola all’etere: il tocco cinese per le Olimpiadi di Milano-Cortina

  • 06 Gennaio 2026 12:00
La storia di Dai Shuying: donna di 82 anni nella Cina orientale diventa pilota di droni La storia di Dai Shuying: donna di 82 anni nella Cina orientale diventa pilota di droni

La storia di Dai Shuying: donna di 82 anni nella Cina orientale diventa pilota di droni

  • 24 Dicembre 2025 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Aggressione al Venezuela e la insostenibile leggerezza dei "sovranisti per Trump" di Francesco Santoianni Aggressione al Venezuela e la insostenibile leggerezza dei "sovranisti per Trump"

Aggressione al Venezuela e la insostenibile leggerezza dei "sovranisti per Trump"

  • 06 Gennaio 2026 12:00
Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West di Raffaella Milandri Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

  • 12 Dicembre 2025 11:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il giudice Ben Sagi e la degenerazione del neoliberismo di Paolo Desogus Il giudice Ben Sagi e la degenerazione del neoliberismo

Il giudice Ben Sagi e la degenerazione del neoliberismo

  • 08 Gennaio 2026 11:00
La Dottrina Monroe nell'era della pirateria di Geraldina Colotti La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

  • 14 Dicembre 2025 20:41
Fulvio Grimaldi - “Democrazie vs Autocrazie”. Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO Fulvio Grimaldi - “Democrazie vs Autocrazie”. Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO

Fulvio Grimaldi - “Democrazie vs Autocrazie”. Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO

  • 23 Dicembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Scusaci Mattarella di Alessandro Mariani Scusaci Mattarella

Scusaci Mattarella

  • 06 Gennaio 2026 17:10
Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles di Marco Bonsanto Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles

Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles

  • 04 Gennaio 2026 18:56
Liquidazione del nazista Kapustin di Marinella Mondaini Liquidazione del nazista Kapustin

Liquidazione del nazista Kapustin

  • 28 Dicembre 2025 18:23
Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale di Giuseppe Giannini Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale

Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale

  • 08 Gennaio 2026 12:30
Dal commercio al check-in... una storia già vista di Antonio Di Siena Dal commercio al check-in... una storia già vista

Dal commercio al check-in... una storia già vista

  • 19 Dicembre 2025 08:00
DELENDA EST di Gilberto Trombetta DELENDA EST

DELENDA EST

  • 12 Dicembre 2025 15:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Venezuela: il diritto internazionale viene definitivamente cancellato di Michele Blanco Venezuela: il diritto internazionale viene definitivamente cancellato

Venezuela: il diritto internazionale viene definitivamente cancellato

  • 08 Gennaio 2026 12:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
ANPI, Napoli e il doppio standard di guerra di Giorgio Cremaschi ANPI, Napoli e il doppio standard di guerra

ANPI, Napoli e il doppio standard di guerra

  • 28 Dicembre 2025 19:09
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti