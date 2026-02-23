Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • CINA

Sorpasso storico: la Cina è ora leader nel 90% delle tecnologie cruciali

417
Sorpasso storico: la Cina è ora leader nel 90% delle tecnologie cruciali

 

di Daniele Burgio, Massimo Leoni e Roberto Sidoli

La Cina (prevalentemente) socialista costituisce, dall'inizio del 2021, l'unica nazione che ha una propria autonoma e operativa stazione spaziale, la Tiangong.

In tale struttura i cosmonauti cinesi sono riusciti a vivere e lavorare senza sosta per sei mesi, mentre si compiono utilizzando l'assenza di gravità centinaia di esperimenti nei campi della scienza dei materiali, biomedicina, comunicazioni laser e test sugli orologi atomici.

Mentre poi le "avanzate" metropoli imperialiste per alcuni anni hanno fatto fatica a implementare a livello di massa la tecnologia del 5G, Pechino invece punta già ora, chiaramente e in tempi brevi, a costruire con successo il processo di sviluppo del sistema 6G.

Proprio a febbraio del 2026 gli scienziati cinesi hanno effettuato alcuni progressi rivoluzionari nei settori delle comunicazioni ottiche e del sopracitato 6G: la struttura integrata di comunicazione "fibra-wireless", sviluppata autonomamente in Cina, ha infatti stabilito un nuovo record nella velocità di trasmissione dei dati, esperimento i cui risultati sono stati testati e poi pubblicati il 16 febbraio di quest'anno sul sito web dell'insospettabile rivista Nature.

Dal 2022 la Cina risulta inoltre superiore agli Usa per produzione scientifica nelle scienze naturali secondo il Nature Index, un particolare database che traccia la pubblicazione di articoli scientifici di alta qualità: e da allora il vantaggio di Pechino su Washington ha continuato ad aumentare.

Nel 2025 la Cina ha prodotto il 70% delle auto elettriche mondiali, spende circa un terzo degli investimenti planetari in energia rinnovabili, contro il 15% degli Stati Uniti, mentre le aziende farmaceutiche cinesi iniziano più studi clinici di quelle statunitensi ed europee.

Il gigantesco paese asiatico costituisce anche il primatista nelle energie rinnovabili: nel corso del 2025 il quotidiano anticomunista Il Sole 24 Ore ha annunciato che la Cina aveva prodotto l'anno precedente quasi la metà dell'energia fotovoltaica ed eolica mondiale, oltre a creare 80% dei pannelli solari di tutto il globo.

Nel febbraio del 2026 decine di androidi hanno festeggiato a Pechino il Capodanno cinese eseguendo una complessa coreografia di arti marziali, con salti e capriole, mentre nel 2025 quasi il 90% dei robot umanoidi venduti nel mondo risultava di produzione cinese.

Solo androidi?

Per niente.

Nel processo di produzione dei robot industriali, infatti, la gigantesca nazione asiatica nel 2023 ha fatto uscire dai suoi stabilimenti ben 300000 robot, corrispondenti a più della metà dell'intera produzione del pianeta.

L'insospettabile quotidiano New York Times ha ammesso, in un suo articolo e citando l'International Federation of Robotics, che la Cina guida il mondo nell'utilizzo di robot industriali con oltre due milioni di robot attivi nelle sue fabbriche durante il 2023. Sempre in quell'anno le aziende cinesi avevano installato circa 300.000 nuovi robot, mentre gli Stati Uniti, al terzo posto, ne avevano messi in funzione solo 34000 mila.

Il rapido processo di riproduzione allargata della Cina in questo settore è continuato senza sosta anche nel biennio 2024-2025, con prospettive molto rosee per il futuro.

Sempre Pechino ha detenuto nel 2025 circa il 60% dei brevetti mondiali riguardanti l'intelligenza artificiale, mentre nell'IA generativa i brevetti cinesi ammontavano a 38000 dal 2014 al 2023, contro i 6200 degli Stati Uniti durante lo stesso periodo.

Fatte tali premesse e avendo a disposizione tali dati, non sorprende troppo che l'insospettabile Fondo Monetario Internazionale abbia ammesso che nel 2025 il prodotto interno lordo cinese a parità di acquisto sia risultato equivalente a 41020 miliardi di dollari: ossia un quarto in più rispetto a quello statunitense, collocatosi invece a quota 30600 miliardi di dollari.

Ma non solo.

In un elaborato e lungo rapporto pubblicato nel 2025, infatti, l'istituto di ricerca Australian Strategic Policy Institute ha fatto emergere che la Cina Popolare risulta ormai all' avanguardia nel campo della ricerca in quasi il 90% delle tecnologie cruciali del nostro tempo, all'inizio del terzo millennio.

Pechino si è assicurata il primo posto in 66 di queste forme avanzate di tecnologia, tra le quali si trovano anche la biologia sintetica e i satelliti, mentre Washington ha mantenuto la leadership nei rimanenti altri otto settori, inclusi informatica quantistica e geoingegneria.

Il cambiamento in atto a livello planetario si rivela in ogni caso ancora più radicale e profondo se ci si ricorda che i dati allora disponibili indicavano che gli Stati Uniti, all'inizio di questo secolo, si mantenevano ancora primatisti in oltre il 90% dei rami scientifici e tecnologici valutati, contro il solo 5% della Cina.

Si tratta di un sorpasso epocale e clamoroso, ma che i massmedia occidentali – ivi compresi gran parte di quelli di sinistra, anche di matrice antagonista – cercano di mettere sotto silenzio.

Fonti:

"La stazione spaziale cinese Tiagong verso il futuro: nuovi moduli e maggiori capacità per astronauti ed esperimenti", 15 maggio 2025, in  ersaf.it; "Cina: nuovi progressi scientifici nel campo delle comunicazioni ottiche e del 6G", 19 febbraio 2026, in italian.cri.cn; "La Cina è leader nella ricerca delle tecnologie cruciali: è un cambiamento radicale in questo secolo", 15 dicembre 2025, in lescienze.it; "PIL (PPA) per paese (2025)-FMI", in worldometers.info; "La Cina è la regina delle energie rinnovabili,  solare ed eolico", 23 febbraio 2025, in ilsole24ore.it; M. Orioles, "La Cina già domina l'industria dei robot", 5 ottobre 2025, in startmag.it

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Alessandro Volpi - La risposta del governo Meloni ai dazi di Trump

Alessandro Volpi - La risposta del governo Meloni ai dazi di Trump

23 Febbraio 2026 08:00
Francesco Sylos Labini - Su Cina e Russia l’Occidente non ha strumenti per capire

Francesco Sylos Labini - Su Cina e Russia l’Occidente non ha strumenti per capire

23 Febbraio 2026 07:00
Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

22 Febbraio 2026 22:00
Alessandro Orsini - Come l'Italia di Mussolini ha colonizzato l'Etiopia...

Alessandro Orsini - Come l'Italia di Mussolini ha colonizzato l'Etiopia...

22 Febbraio 2026 20:00
Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

22 Febbraio 2026 18:00
Chris Hedges - L'Iran non è l'Iraq": perché un attacco a Teheran sarebbe un salto nel buio

Chris Hedges - L'Iran non è l'Iraq": perché un attacco a Teheran sarebbe un salto nel buio

21 Febbraio 2026 09:30
Andrea Zhok - La catastrofe europea e le sue Cassandre

Andrea Zhok - La catastrofe europea e le sue Cassandre

20 Febbraio 2026 20:00
Juan Carlos Monedero - La "transizione" in Venezuela: più chavismo, non meno

Juan Carlos Monedero - La "transizione" in Venezuela: più chavismo, non meno

19 Febbraio 2026 17:17
RUSSIA

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

17444
EUROPA

Cortina 2026. Telecronista della TV svizzera indignato per la partecipazione israeliana (VIDEO)

13912
EUROPA

Dieci anni di carcere per un intervento accademico: il caso del professor Alexander Gaponenko in Lettonia

9996
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

9547
NORD-AMERICA

Epstein. Oltre la fratria e l’eugenetica: il potere ha nomi, soldi e catene di comando

9035
NORD-AMERICA

Documenti Epstein: perché i mizrahim israeliani affrontano una battaglia esistenziale

7967
EUROPA

Andrea Zhok - La catastrofe europea e le sue Cassandre

7743
NORD-AMERICA

Caitlin Johnstone - "L'Occidente deve tornare a dominare": i dirigenti USA gettano la maschera sul futuro dell'impero

7198
EUROPA

Armi nucleari Nato in Estonia? La prima dichiarazione ufficiale del Cremlino

MEDITERRANEO

Le Dichiarazioni dell'ambasciatore USA in Israele che hanno scatenato l'indignazione del mondo arabo

CINA

Il Capodanno cinese come specchio della Cina che cambia: Xi incontra il popolo

MEDITERRANEO

USA a Damasco dopo 14 anni: Trump ordina la riapertura dell'ambasciata in Siria

ASIA

Due pesi e due misure. Gli Stati Uniti pronti a dare l'uranio arricchito all'Arabia Saudita

ASIA

Iran, Araghchi respinge le accuse di Trump: "Nessun massacro da 32mila vittime".

MEDITERRANEO

Pioggia di raid israeliani sul Libano, almeno 10 vittime

ASIA

L'Iran avverte l'ONU: "Tutte le basi USA in Medio Oriente sono obiettivi legittimi"

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 10 Febbraio 2026 08:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità di Fabrizio Verde Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

  • 21 Febbraio 2026 15:25
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica di Francesco Santoianni Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

  • 14 Febbraio 2026 17:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Iran, Venezuela e la crisi UE: la nuova geografia del conflitto globale Fulvio Grimaldi - Iran, Venezuela e la crisi UE: la nuova geografia del conflitto globale

Fulvio Grimaldi - Iran, Venezuela e la crisi UE: la nuova geografia del conflitto globale

  • 17 Febbraio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina di Michele Blanco Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti