Trump: "Aspettate di vedere cosa faremo all'Iran. Ora basta"

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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a minacciare duramente l'Iran, avvertendo che Washington è pronta a «rimettere Teheran al suo posto».

????"ESPEREN A VER LO QUE LE HAREMOS A IRÁN. YA BASTA" - TRUMP El mandatario estadounidense declaró que su país va a dar a la República Islámica "una buena lección". https://t.co/An2bDw6sV3 — Errete en Español (@erreteespanol) October 14, 2026

«Aspettate e vedrete cosa faremo all'Iran. Gli daremo una lezione [...] Perché ne abbiamo abbastanza, davvero abbastanza», ha dichiarato durante un discorso pronunciato martedì.

Negoziati in totale stallo

I nuovi avvertimenti della Casa Bianca arrivano in un momento di profonda paralisi sul fronte diplomatico. Secondo quanto riportato da Axios, i tentativi di mediazione condotti dal Qatar per favorire una svolta tra le parti hanno finora registrato scarso successo, con Washington e Teheran ferme sulle rispettive posizioni e riluttanti a concedere compromessi.

Di fronte a questo stallo, il Presidente americano ha più volte ipotizzato un’escalation militare contro la Repubblica Islamica, lasciando intendere la possibilità di un attacco su vasta scala. In un'intervista alla rivista Time, Trump si è spinto fino a ipotizzare «l'annientamento dell'Iran», definendolo l'unica strada percorribile per garantire la stabilità globale.

Decisione imminente alle porte

In un successivo incontro con la stampa, l'inquilino della Casa Bianca ha confermato che una scelta strategica sul dossier iraniano verrà presa a breve, considerato il fallimento dei colloqui.

«Dobbiamo prendere una decisione sull'Iran, e la prenderò. L'Iran è stato decimato, quindi l'unica domanda è se sceglieremo la strada più facile o quella più dura. In un modo o nell'altro, lo faremo», ha concluso.

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