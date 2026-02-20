Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Trump minaccia Teheran, Mosca risponde: “Così si gioca con il fuoco”

555
Trump minaccia Teheran, Mosca risponde: “Così si gioca con il fuoco”

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran tornano a salire sul dossier nucleare, tra minacce politiche, posture militari e crescenti timori regionali. Il presidente Donald Trump ha ribadito che Washington e Teheran devono raggiungere un “accordo significativo” sul programma nucleare iraniano, avvertendo che in caso contrario “succederanno cose brutte”. Trump ha parlato di colloqui “positivi” condotti dall’inviato speciale Steve Witkoff e dal genero Jared Kushner, pur ammettendo che trattare con l’Iran resta estremamente complesso.

Dopo una fase di forte escalation a gennaio, le parti hanno avviato negoziati indiretti, prima a Mascate e poi a Ginevra. Teheran ha definito il clima “costruttivo” e ha confermato la volontà di proseguire il dialogo, pur respingendo come inaccettabile l’ipotesi di un azzeramento dell’arricchimento dell’uranio. Sul piano internazionale, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avvertito che nuovi attacchi contro l’Iran equivarrebbero a “giocare con il fuoco”, ricordando i rischi di incidenti nucleari legati a bombardamenti su siti monitorati dall’International Atomic Energy Agency (IAEA).

Secondo Mosca, una nuova escalation rischierebbe di cancellare i fragili progressi diplomatici e destabilizzare ulteriormente l’intera regione. A ciò si aggiunge l’allarme lanciato dall’Iran sul fronte ambientale: la crescente militarizzazione del Golfo Persico e del mare di Oman, secondo Teheran, minaccia ecosistemi già fragili e potrebbe provocare danni ambientali e sanitari irreversibili, soprattutto in caso di attacchi a infrastrutture nucleari. In questo contesto, mentre l’Iran rivendica il proprio diritto all’uso pacifico dell’energia nucleare nel quadro del Trattato di non proliferazione nucleare (NPT), emerge con forza la responsabilità di Washington.

La linea dura e le continue minacce militari dei falchi statunitensi non sembrano favorire la diplomazia, ma piuttosto alimentare una spirale di tensioni che rischia di trascinare l’intero Medio Oriente verso un nuovo conflitto, i cui costi politici, umani e ambientali sarebbero pagati da tutti, tranne dai guerrafondai che lo invocano da lontano.


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Dazi USA e frattura transatlantica: la Germania apre al dialogo con la Cina

Dazi USA e frattura transatlantica: la Germania apre al dialogo con la Cina

20 Febbraio 2026 07:00
Caso Epstein, spuntano le email: così il governo israeliano controllava un condominio a Manhattan

Caso Epstein, spuntano le email: così il governo israeliano controllava un condominio a Manhattan

20 Febbraio 2026 07:00
Tensione alle stelle tra Niger e Francia, Tchiani punta il dito contro Macron

Tensione alle stelle tra Niger e Francia, Tchiani punta il dito contro Macron

19 Febbraio 2026 16:19
Le Nazioni Unite a un bivio

Le Nazioni Unite a un bivio

19 Febbraio 2026 16:08
Nord Stream, la rivelazione di Der Spiegel: la CIA era a conoscenza dei piani

Nord Stream, la rivelazione di Der Spiegel: la CIA era a conoscenza dei piani

19 Febbraio 2026 14:55
Oltre 75.000 morti a Gaza: la verifica scientifica indipendente che smentisce le stime al ribasso

Oltre 75.000 morti a Gaza: la verifica scientifica indipendente che smentisce le stime al ribasso

19 Febbraio 2026 09:30
Cuba: l’orizzonte e lo scoglio

Cuba: l’orizzonte e lo scoglio

19 Febbraio 2026 08:30
Putin al fianco di Cuba mentre si inasprisce il quadro delle sanzioni USA

Putin al fianco di Cuba mentre si inasprisce il quadro delle sanzioni USA

19 Febbraio 2026 07:00
RUSSIA

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

16367
RUSSIA

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

14944
EUROPA

Cortina 2026. Telecronista della TV svizzera indignato per la partecipazione israeliana (VIDEO)

12967
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - Nel caso Epstein in scena il ricatto della Maxwell per salvare Donald Trump

12789
CINA

Pepe Escobar - Alla scoperta della capitale mondiale del trasporto merci

10868
CINA

Pepe Escobar - La strategia del debitore armato e il futuro della cooperazione tra Iran e Cina

8688
NORD-AMERICA

"Project Vault": il piano USA per la prossima guerra mondiale

7667
NORD-AMERICA

Documenti Epstein: perché i mizrahim israeliani affrontano una battaglia esistenziale

7434
AMERICA LATINA

Venezuela: il capo del Comando Sud incontra Delcy Rodriguez

AMERICA LATINA

Perù: il Congresso elegge il nuovo presidente ad interim

RUSSIA

Lavrov attacca Stubb: "Uno dei principali leader neonazisti"

MEDITERRANEO

Occupazione illegale: il duro atto d'accusa del Comitato ONU sulle ultime mosse di Israele

ASIA

Non solo missili: Kim Jong-un lancia il super-lanciarazzi con Intelligenza Artificiale che sfida gli USA

ASIA

Iran, scatta il conto alla rovescia: Pentagono pronto all'attacco già da sabato

ASIA

Negoziati definiti 'sciocchezze': i falchi di Trump e il piano per l'attacco totale all'Iran nel 2026

RUSSIA

Zakharova: Mosca ha ripetutamente dimostrato volontà di pace, l'Occidente ostacola i negoziati

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 10 Febbraio 2026 08:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare di Fabrizio Verde Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

  • 31 Gennaio 2026 16:33
File Epstein, la crisi dell'Occidente e la russofobia di Giuseppe Masala File Epstein, la crisi dell'Occidente e la russofobia

File Epstein, la crisi dell'Occidente e la russofobia

  • 09 Febbraio 2026 11:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica di Francesco Santoianni Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

  • 14 Febbraio 2026 17:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Iran, Venezuela e la crisi UE: la nuova geografia del conflitto globale Fulvio Grimaldi - Iran, Venezuela e la crisi UE: la nuova geografia del conflitto globale

Fulvio Grimaldi - Iran, Venezuela e la crisi UE: la nuova geografia del conflitto globale

  • 17 Febbraio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Come Montanelli: perché ho scelto di votare NO per legittima difesa democratica di Alessandro Mariani Come Montanelli: perché ho scelto di votare NO per legittima difesa democratica

Come Montanelli: perché ho scelto di votare NO per legittima difesa democratica

  • 19 Febbraio 2026 14:30
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina di Michele Blanco Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti