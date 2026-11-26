Donald Trump non arretra nella sua offensiva commerciale. L’amministrazione statunitense ha proposto nuovi dazi sulle merci provenienti da 14 importanti partner commerciali, accusati da Washington di mantenere un eccesso strutturale di capacità industriale attraverso sussidi e politiche che penalizzerebbero i produttori USA. Nell’elenco figurano Cina, Unione Europea, Giappone, India, Corea del Sud, Vietnam, Indonesia, Thailandia e altri paesi asiatici, oltre a Singapore e Svizzera. Una nuova escalation protezionistica che conferma come la Casa Bianca intenda utilizzare i dazi come strumento di pressione economica e politica nei confronti dei propri concorrenti. L’America Latina presenta però un quadro differenziato. Il Messico, inizialmente coinvolto, è stato escluso per il momento dalla nuova proposta.



Una decisione che arriva dopo l'incontro del 18 novembre tra Claudia Sheinbaum e Trump a margine del vertice APEC in Cina. I due presidenti hanno discusso di accordi commerciali e concordato un nuovo incontro a Mar-a-Lago. Ben diversa la situazione del Brasile. Washington ha proposto un ulteriore dazio del 10% sugli aeromobili brasiliani, finora esenti, e modifiche ai gravami sullo zucchero. La mossa arriva dopo l'imposizione di tariffe del 25% su determinati prodotti brasiliani e il blocco statunitense, presso l'Organizzazione mondiale del commercio, della richiesta di Brasilia di istituire un panel per esaminare le misure USA. Anche il Guatemala è rimasto fuori dal nuovo elenco dei 14 paesi, pur continuando a chiedere l'eliminazione del dazio del 10% ancora applicato ad alcuni suoi prodotti. Paradossalmente, l'aggressività commerciale di Trump potrebbe aprire nuove opportunità per le economie latinoamericane.



Già nel 2025 la CEPAL aveva evidenziato come i dazi più elevati imposti ai paesi asiatici potessero favorire le esportazioni regionali, soprattutto nei settori dell'abbigliamento, dei dispositivi medici e dell'agroindustria. Un'analisi della Federal Reserve, pubblicata nel giugno 2026, stima inoltre che circa il 53% dei guadagni conquistati dal Messico sul mercato statunitense sia riconducibile proprio ai dazi imposti da Washington alla Cina nel 2018-2019. La guerra commerciale di Trump produce dunque effetti contraddittori: mentre Washington cerca di proteggere la propria industria attraverso il protezionismo, finisce anche per ridisegnare le catene commerciali internazionali, creando nuovi spazi per alcuni paesi latinoamericani.



Ma il messaggio politico resta evidente: gli Stati Uniti pretendono di dettare le condizioni degli scambi globali, riservandosi il diritto di colpire chiunque venga considerato un concorrente scomodo.







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