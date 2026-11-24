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Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha rifiutato di commentare il ritorno di Jensen Huang in Nvidia. "Non abbiamo commenti in merito", ha dichiarato durante un consueto briefing con la stampa, rispondendo a una domanda sulla questione.

L'amministratore delegato dell'azienda tecnologica statunitense si è ritrovato al centro di uno scandalo in seguito alle rivelazioni su una relazione extraconiugale con Alice Huang, una donna che le agenzie di intelligence statunitensi accusano di spionaggio per conto di Pechino.

Asked about #JensenHuang's return to #Nvidia, China's Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun said at a regular press briefing on Tuesday, "We have no comment on this." https://t.co/RBIWVrQxsT — Global Times (@globaltimesnews) November 24, 2026

In precedenza, i rappresentanti diplomatici cinesi avevano già risposto a tali accuse. Il 9 novembre, Jiakun stesso ha dichiarato che le accuse di spionaggio sono "prive di fondamento" e "nient'altro che calunnie contro la Cina".

Tre giorni dopo, Pechino ha esortato Washington a smettere di diffondere la "cosiddetta narrazione sulle spie cinesi" come pretesto per imporre restrizioni in ambito tecnologico. La portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning, ha sottolineato che "il progresso scientifico della Cina si fonda sull'innovazione indipendente e sulla cooperazione aperta".

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