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Secondo quanto affermato da Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, l'Iran è risoluto nel voler forzare l'embargo e nel replicare con la massima determinazione a ogni ulteriore atto ostile, mentre le iniziative statunitensi per emarginare la Repubblica Islamica sono destinate all'insuccesso. Attraverso il proprio profilo Twitter, Rezaei ha sostenuto che le manovre di Trump e del suo entourage ormai battuto per assediare il Paese sono prive di fondamento e inutili quanto la loro fallimentare condotta militare. Nel medesimo post, l'esponente di Teheran ha ribadito che la popolazione iraniana, l'apparato militare e tutte le istituzioni restano saldamente decisi a spezzare l'accerchiamento e a reagire con ogni mezzo a eventuali nuove provocazioni.

Tali prese di posizione si inseriscono in una fase di forte attrito nello Stretto di Hormuz, dove Teheran punta a rendere ancora più rigido il blocco del transito marittimo. A questo proposito, il capo di stato maggiore dell'esercito iraniano, Amir Hatami, ha avvertito che le limitazioni imposte su questo snodo marittimo fondamentale verranno progressivamente inasprite finché non verranno accolte le condizioni poste dall'Iran, tra cui la cancellazione delle sanzioni economiche e la cessazione delle ostilità belliche.

Il bivio strategico di Washington

Parallelamente, l'amministrazione guidata da Trump affronta una fase decisionale determinante a seguito di svariati mesi di scontri armati con Teheran. Stando a quanto riportato dall'emittente NBC News, la Casa Bianca starebbe esaminando l'ipotesi di avviare una nuova serie di raid mirati a colpire i vertici della leadership iraniana, un'opzione che sta suscitando un acceso confronto tra i membri dello stesso esecutivo.

Il presidente Donald Trump non ha ancora sciolto le riserve e sta soppesando molteplici alternative per gestire l'emergenza. Le opzioni al vaglio includono il riavvio di massicce campagne militari, bombardamenti mirati alle installazioni energetiche, quali quelle situate sulle isole di Jarg o Qeshm, oppure raid contro i siti di arricchimento dell'uranio di Pickaxe Mountain, proseguendo parallelamente con l'assedio marittimo attuato tramite le operazioni Economic Outcast e Iron Gate.

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