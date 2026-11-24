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Il comandante dell'esercito sudanese, Abdel Fattah al-Burhan, ha dato il proprio assenso all'invio di contingenti armati a supporto dell'Arabia Saudita nel conflitto contro lo Yemen, come riferito il 22 novembre dagli organi di stampa locali.

Il piano di dispiegamento prevede in una prima fase l'impiego di circa 2.000 uomini appartenenti alle Forze dello Scudo Sudanese, una milizia guidata da Abu Aqla Keikel e alleata dell'esecutivo e dell'esercito di Khartoum. Secondo le stime, il contingente potrebbe raggiungere un totale di 10.000 militari nel giro di 18 mesi.

Queste indiscrezioni sono trapelate in seguito al rientro di Keikel a Khartoum avvenuto il 19 novembre, al termine di una missione in Arabia Saudita. Secondo quanto ricostruito, il leader delle Forze dello Scudo Sudanese ha affrontato il tema della cooperazione militare con alcuni funzionari sauditi, definendo le intese per l'arruolamento e il trasferimento dei combattenti sudanesi in vista di un eventuale impiego lungo la frontiera tra Arabia Saudita e Yemen, nonché in territorio yemenita.

Lo scorso luglio l'Arabia Saudita ha ripreso le ostilità contro lo Yemen e le Forze Armate Yemenite (YAF) guidate da Ansarallah. Tuttavia, il regno ha incontrato notevoli difficoltà nel contrastare i missili balistici e i droni yemeniti diretti contro le sue raffinerie, gli oleodotti e le petroliere in uscita dal Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab al-Mandab. Parallelamente, i mercenari finanziati da Riad in Yemen hanno ceduto terreno alle truppe yemenite, soprattutto lungo la strategica fascia costiera del Mar Rosso. Di conseguenza, l'Arabia Saudita ha sollecitato la Siria a inviare uomini del suo esercito guidato da estremisti e ha domandato supporto militare ad alcuni suoi alleati, tra cui Turchia, Pakistan, Francia e Regno Unito.

La testata sudanese Al-Zawiya ha scritto domenica che Keikel, rivolgendosi ai suoi uomini durante un discorso, avrebbe parlato apertamente del trasferimento di reparti dello Scudo Sudanese in Arabia Saudita.

Questa ipotesi di invio di truppe ha riportato alla mente la scelta compiuta nel 2015 dall'ex presidente sudanese Omar al-Bashir, che decise di schierare militari in Yemen nel quadro dell'offensiva e dell'embargo attuati dalla coalizione a guida saudita contro Ansarallah e il Paese. In quella circostanza, Khartoum inviò i propri soldati in cambio di sostegni economici e di legami diplomatici più stretti con le facoltose monarchie del Golfo.

Il generale Burhan sta prendendo in considerazione un'iniziativa analoga poiché l'esecutivo sudanese è sottoposto a forti tensioni finanziarie a causa del conflitto contro le Forze di Supporto Rapido (RSF), una milizia sostenuta dagli Emirati Arabi Uniti e accusata di aver compiuto un genocidio nella regione del Darfur. Sostenere l'Arabia Saudita potrebbe offrire un sollievo al governo sudanese, alle prese con la svalutazione della moneta nazionale, il rincaro dei beni alimentari, la penuria di combustibile e un tessuto economico stremato da oltre tre anni di guerra civile.

D'altro canto, trasferire le milizie di Keikel sul fronte yemenita rischierebbe di compromettere l'offensiva governativa volta a riprendere il controllo del territorio e a difendere la popolazione nel Sudan centrale, inclusa l'area del Nilo Azzurro, dove l'esercito regolare è sotto pressione sul terreno per mano delle RSF. Keikel, ex comandante delle stesse RSF passato dalla parte del governo nell'ottobre 2024, ha guidato reparti fortemente impegnati negli scontri nel Sudan centrale.

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