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In questo momento di grave crisi geopolitica molti in Europa e in Italia hanno pronta la soluzione: l'Esercito Unico Europeo. Cedere la sovranità in materia di difesa senza avere in cambio una costituzione che tuteli i popoli e delle istituzioni democratiche è un azzardo pericolosissimo.

di Giuseppe Masala per l'AntiDiplomatico



In questi tempi di guerra sempre più forte si alza la voce di chi vorrebbe costituire la Difesa Comune Europea. Naturalmente, secondo costoro, la pressante urgenza di fare questo importante passo si è resa necessaria a causa – manco a dirlo – dell'imminente minaccia russa. E non importa che i massimi esponenti delle istituzioni russe, tutti i giorni ripetano quello che ormai è un mantra: «Non abbiamo nessuna intenzione né di minacciare né di attaccare i paesi europei».

A dire la verità, va sottolineato che sono i paesi europei a minacciare la Russia armando la mano degli ucraini che colpiscono il territorio russo e anche lasciando passare i droni ucraini attraverso il loro spazio aereo per colpire località russe altrimenti irraggiungibili dall'Ucraina. Un impegno europeo a fianco dell'Ucraina di Zelensky che ormai può essere considerato come una vera e propria guerra a mezzadria, dove il mezzadro ucraino fornisce la mano d'opera (più corretto sarebbe giusto dire la carne da cannone) e il proprio territorio come bersaglio per i russi, mentre i padroni europei forniscono le armi e il danaro per far funzionare lo stato ucraino anche con le produzioni ormai completamente collassate.

Eppure, in uno spettacolare ribaltamento della realtà di fatto, i rappresentanti delle istituzioni europee e molti governanti dei singoli stati, agitano lo spettro di una minaccia russa e di una guerra ibrida già in corso da parte russa contro l'Europa. Campagna questa che nei giorni scorsi ha toccato punte parossistiche, a causa di pseudo attacchi hacker al nostro sistema scolastico (in realtà banalissimo spam di cattivo gusto con delle mail poco credibili di minaccia agli istituti scolastici). Eppure tanto è bastato per innestare un mantra mass mediatico che non faceva altro che ripetere la parola “guerra” declinata in diverse varianti: asimmetrica, non convenzionale, cyber, ecc. Va detto che in questo modo intanto si abitua il cervello degli spettatori al pericoloso abbinamento “Italia-Guerra”. Certamente questa visione può apparire eccessivamente complottista, ma, in epoca di “guerra cognitiva” è assolutamente plausibile.

Ed è proprio in questo contesto dove si intersecano azioni di guerra reale e di guerra cognitiva che sta emergendo sempre di più uno dei temi più pericolosi per nazioni come l'Italia che non hanno alcun motivo di conflitto con la Russia né più in generale alcun motivo per andare in guerra contro chicchessia. Mi riferisco, naturalmente, alla idea che esista una presunta necessità di istituire un esercito unico europeo al fine di contrastare la minaccia russa. Minaccia che l'élite russa a partire da Vladimir Putin negano esista.

Ad aver dato il là a questa idea è stato il Presidente Mattarella, che sostiene l'esercito unico europeo come uno sbocco inevitabile per i singoli paesi dell'area, proprio se si vuole contrastare in maniera efficace le supposte mire egemoniche di Mosca.

Alle affermazioni di Mattarella sono seguite immediatamente le considerazioni entusiaste sull'ipotesi di creare un esercito unico europeo di un altro padre nobile della sinistra: Romano Prodi.

Dopo due assist arrivati da uomini del calibro di Mattarella e Prodi immediatamente tutti i peones dell'area di centro-sinistra si sono schierati a favore di questa ipotesi riuscendo peraltro a unire la loro critica verso il riarmo con la necessità di creare l'esercito unico europeo. La logica è naturalmente quella del perfetto ragioniere: se si crea l'esercito unico europeo si avranno economie di scala e il riarmo sarà meno oneroso per i singoli stati.

Peccato che limitare l'analisi della costituzione di un esercito unico europeo, e dunque cedere il comparto difesa ad altri è qualcosa di ben più serio della logica delle “sparagna” tipica di chi considera solo il risparmio economico. Partecipare alla costituzione di un esercito unico europeo significa cedere una parte rilevantissima della sovranità dello Stato. Da notare inoltre che la si cederebbe ad un entità che è priva di una costituzione (ricordo a tale proposito che invece i padri costituenti italiani hanno tutelato il popolo italiano da avventure belliche con il ripudio assoluto della guerra sancito dall'Articolo 11) e priva di istituzioni democratiche se non quella parodia di parlamento fantoccio che è il parlamentino di Bruxelles-Strasburgo.

Insomma, siamo alla solita strategia europea del prendere pezzi di sovranità dei singoli stati senza però concedere in cambio democrazia e costituzione e dunque lasciando il potere reale di decisione a quei paesi (Francia e Germania) che sono di gran lunga più potenti degli altri e contemporaneamente riducendo sempre di più gli altri allo stato di colonia. Cedere le proprie forze armate senza avere in cambio una costituzione europea e istituzioni democratiche reali sarebbe la riedizione di quanto accadde negli anni 90 con la costituzione della moneta unica europea. Solo che in questo caso non ci si limita alla cessione della sovranità monetaria e dunque del portafoglio, ma si da in ipoteca il sangue dei propri giovani che potrebbero essere chiamati a combattere contro un paese che non ha alcun motivo di attrito con l'Italia.

Non pare azzardato sostenere la tesi che la realizzazione di questo fantomatico esercito unico europeo sarebbe il mostro definitivo nato dalla UE.

Giuseppe Masala Giuseppe Masala, nasce in Sardegna nel 25 Avanti Google, si laurea in economia e si specializza in "finanza etica". Coltiva due passioni, il linguaggio Python e la Letteratura. Ha pubblicato il romanzo (che nelle sue ambizioni dovrebbe essere il primo di una trilogia), "Una semplice formalità" vincitore della terza edizione del premio letterario "Città di Dolianova" e pubblicato anche in Francia con il titolo "Une simple formalité" e un racconto "Therachia, breve storia di una parola infame" pubblicato in una raccolta da Historica Edizioni. Si dichiara cybermarxista ma come Leonardo Sciascia crede che "Non c’è fuga, da Dio; non è possibile. L’esodo da Dio è una marcia verso Dio”.