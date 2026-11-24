

Un'inchiesta del Senato statunitense punta a fare luce sui possibili rapporti tra il vicepresidente JD Vance, un importante finanziatore repubblicano e l'assegnazione di lucrosi contratti per la commercializzazione del petrolio venezuelano alla società di trading Vitol. Al centro dell'indagine c'è il sospetto che Vance possa aver utilizzato la propria posizione istituzionale per favorire interessi economici di un sostenitore politico. A sollevare la questione è la senatrice democratica Maggie Hassan, destinata a presiedere da gennaio la Commissione per la Sicurezza interna e gli Affari governativi. In una lettera indirizzata al vicepresidente, ha chiesto la consegna entro il 14 dicembre di documenti e comunicazioni tra il suo ufficio, il trader John Addison e i vertici di Vitol.



La richiesta segue un'inchiesta di Reuters dell'11 novembre, secondo cui nel dicembre 2025 Vance e Addison avrebbero avuto un incontro in Montana, poco prima dell'aggressione statunitense contro il Venezuela e del sequestro del presidente Nicolás Maduro. Secondo una fonte citata dall'agenzia, durante il colloquio si sarebbe discusso della rapidità con cui il petrolio venezuelano avrebbe potuto raggiungere i mercati internazionali qualora Washington avesse assunto il controllo delle forniture. Entrambi hanno negato che l'incontro sia mai avvenuto. Hassan, tuttavia, ha evidenziato che i registri di volo collocano gli aerei privati di Addison e quello governativo di Vance nello stesso aeroporto del Montana nel giorno in questione. Un elemento ancora più significativo riguarda quanto accaduto dopo il sequestro di Maduro.



Il 5 gennaio, il segretario all'Energia Chris Wright avrebbe contattato Addison per coinvolgere Vitol nel piano dell'amministrazione Trump per la vendita del greggio venezuelano. Nel giro di pochi giorni, Vitol e la concorrente Trafigura hanno ottenuto licenze speciali per commercializzare il petrolio del paese sudamericano, ricavandone secondo stime indipendenti centinaia di milioni di dollari. Anche il percorso dei finanziamenti politici di Addison solleva interrogativi. Nel 2022 aveva versato 300.000 dollari a un comitato elettorale che sosteneva la candidatura di Vance al Senato in Ohio. Nel 2024, insieme alla moglie, ha contribuito con 7 milioni di dollari a organizzazioni politiche a sostegno della campagna presidenziale di Donald Trump. L'indagine dovrà stabilire se Vance abbia effettivamente utilizzato la propria posizione istituzionale per favorire gli interessi di un finanziatore politico.



Ma la vicenda porta alla luce qualcosa di ancora più significativo: dietro l'intervento statunitense in Venezuela, culminato nel sequestro del presidente Nicolás Maduro e nel controllo delle risorse petrolifere del paese, si muove una rete di interessi economici privati e operazioni commerciali miliardarie. Altro che democrazia, diritti umani o difesa della libertà. La vicenda venezuelana mostra sempre più chiaramente il volto concreto di un'operazione illegale e criminale, nella quale alla violazione della sovranità di uno Stato si accompagna la spartizione delle opportunità economiche offerte dalle sue immense ricchezze. Mentre Washington predica falsi valori, c'è chi si prepara a incassare i profitti del petrolio venezuelano.



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