"Vendetta per tutti": come i video iraniani sui Lego hanno vinto la guerra narrativa contro Trump

di Alia Chughtai - Al Jazeera

Si tratta di un set Lego, ma con una particolarità.

Un capo nativo americano cavalca il suo cavallo in un paesaggio desolato, immerso nella luce della luna. Il video animato alterna rapidamente le immagini di diverse persone vittime del governo degli Stati Uniti, dagli afroamericani in catene ai sopravvissuti del famigerato complesso carcerario iracheno di Abu Ghraib.

Poi l'inquadratura si sposta su soldati iraniani che attaccano grandi striscioni ai missili, mentre il ritmo della musica di sottofondo si fa più incalzante. "Per i neri rapiti", recita il primo striscione. "Per il popolo di Hiroshima e Nagasaki", segue a ruota.

"In memoria delle vittime del volo Iran Air 655", recita un altro messaggio, riferendosi all'aereo di linea abbattuto dai missili statunitensi nel 1988, in cui persero la vita tutte le 290 persone a bordo. Segue "In memoria della lotta per la libertà di Rachel Corrie", in riferimento all'attivista americana uccisa da un bulldozer israeliano a Gaza nel 2003. Le vittime della guerra e degli abusi statunitensi in Afghanistan, Vietnam e Iraq – e i "bambini dell'isola di Epstein" – ricevono tutti messaggi simili, stampati su missili che poi vengono lanciati. Il video si conclude con il crollo di gigantesche statue del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, e una frase in grassetto, bianca e maiuscola: "UNA VENDETTA PER TUTTI".

Il video del 29 marzo è uno dei tanti diffusi da Explosive Media, uno dei numerosi gruppi con sede in Iran che hanno utilizzato i personaggi e i mattoncini Lego, familiari alle famiglie di tutto il mondo, per creare un trend virale sui social media, rafforzando la narrativa di Teheran nel contesto della guerra contro Stati Uniti e Israele.

Il video che ritrae le numerose vittime dell'aggressione statunitense e dei crimini interni è stato visualizzato quasi 150.000 volte su X. L'account YouTube di Explosive Media è stato recentemente eliminato dalla piattaforma di condivisione video di proprietà di Google.

Ma il gruppo con sede a Teheran, che utilizza testi e basi rap creati appositamente per deridere Trump – spesso citando le stesse parole del presidente americano per accusarlo di ipocrisia e di favorire gli interessi di Israele anziché quelli dell'America – non ha intenzione di arrendersi.

Un rappresentante di Explosive Media, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha dichiarato ad Al Jazeera che il loro canale YouTube è stato chiuso con l'accusa di promuovere la violenza, e che sono convinti che le animazioni realizzate con mattoncini in stile Lego non siano affatto violente.

«C'era frustrazione, ma nessuna sorpresa: questa storia non è nuova», ha affermato. «Sappiamo bene come l'Occidente avvolge la verità nel silenzio e cerca di mettere a tacere ogni voce che la pronuncia».

Simbolismo profondo

I video spaziano da storie cupe che riflettono profondamente sulla storia dei musulmani sciiti a video musicali allegri in stile rap, tutti animati con personaggi e ambientazioni simili a mattoncini Lego.

Il portavoce di Explosive Media ha affermato che il verde e il rosso presenti nell'animazione sono simbolici, in quanto interpretano la tradizione secondo cui il verde rappresenta Hussain, nipote del profeta Maometto, e la sua lotta per la giustizia contro l'oppressione, mentre il rosso simboleggia l'oppressore.

"In realtà, questa è una delle animazioni preferite del nostro team. Soprattutto il momento in cui gli elmetti da guerra vengono posizionati su missili e droni: è stato davvero geniale", ha affermato.

Altri video utilizzano frasi come "regime di Epstein", "perdente" e mostrano i sostenitori del presidente degli Stati Uniti che indossano cappellini rosso mattone con la scritta MAGA – il movimento "Make America Great Again" di Trump. Raffigurano le promesse di Trump di tenere gli Stati Uniti fuori da nuove guerre e di aiutare i lavoratori americani, per poi usare le stesse parole del presidente per accusarlo di aver tradito i suoi impegni e di aver invece dato priorità alle richieste israeliane.

"Loser è una delle nostre migliori creazioni", ha dichiarato il portavoce del gruppo. È il modo in cui Trump si riferisce spesso ai suoi avversari. "Quindi l'abbiamo ribaltato, dimostrando che, alla fine, è lui il più grande perdente di tutti."

La figura in stile Trump viene talvolta raffigurata mentre tiene in mano una piccola bambola.

Un altro video, rivolto al popolo libanese, affermava che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) non li avrebbe abbandonati, ed è stato diffuso dopo il brutale bombardamento del Paese, dove in 10 minuti sono state sganciate più di 100 bombe.

Il team che realizza questi video è composto da 10 persone, tutte di età compresa tra i 19 e i 25 anni.

E hanno chiaramente accesso a Internet, comprese le piattaforme di social media di proprietà statunitense, a cui il governo iraniano ha bloccato l'accesso alla maggior parte degli iraniani dall'inizio della guerra.

Nell'intervista rilasciata ad Al Jazeera, il portavoce di Explosive Media ha riconosciuto che tra i loro clienti figurano organi di stampa statali iraniani, ma ha affermato che il gruppo è indipendente.

«Produciamo contenuti multimediali di alta qualità, quindi è naturale che diverse testate giornalistiche locali, comprese alcune affiliate allo Stato, a volte acquistino i nostri lavori per la trasmissione», ha spiegato. «In pratica, creiamo prima i contenuti e, se la qualità è sufficientemente elevata, le testate giornalistiche scelgono di acquistarli da noi. In questo modo, la nostra indipendenza è pienamente preservata».

Superare il rumore

Explosive Media non è l'unica. Altri creatori, tra cui PersiaBoi e Southern Punk, hanno realizzato video simili a tema Lego. La tendenza si è diffusa anche al di fuori dell'Iran, raggiungendo il Pakistan, dove creatori locali come Nukta Media hanno realizzato una propria versione in vista del primo round di negoziati tra Iran e Stati Uniti a Islamabad l'11 aprile.

Fasi Zaka, commentatore sociale di Islamabad, ha affermato che la genialità dei video in stile Lego risiede nel modo in cui affrontano molteplici argomenti all'interno di una narrazione informativa globale che per decenni – per gentile concessione dei media occidentali – è stata ostile all'Iran.

"Questi video sono un modo per sfondare quella che è un'autostrada dell'informazione che si erge contro di loro generalmente in tempo di guerra", ha affermato Zaka.

Zaka ha affermato che i video, concentrandosi sulle fratture interne alla politica statunitense – come ad esempio il caso Epstein – erano stati davvero "intelligenti".

"Lo chiamano semplicemente 'regime Epstein', e questa è una frattura interna che hanno scelto di riportare alla ribalta. Stanno anche usando i cliché elettorali del MAGA e si stanno sottomettendo agli interessi israeliani, quindi, per come lo stanno facendo, sembra divertente, ma in realtà è molto, molto intelligente", ha detto.

Zaka individua anche un livello di simbolismo più profondo. Si riferisce al bombardamento della scuola femminile di Minab da parte degli Stati Uniti il ??primo giorno di guerra, in cui persero la vita più di 160 studentesse iraniane.

«La guerra è iniziata con un'atrocità contro i bambini iraniani», quindi l'uso dei Lego – un marchio e un'estetica che genitori e bambini di tutto il mondo riconoscono – significa che «tutto trova un senso in questo modo».

'Riuscire a tenere testa alle provocazioni'

Marc Owen Jones, professore alla Northwestern University in Qatar e studioso di analisi dei media, ha affermato che gli sforzi dell'Iran per vincere la guerra della narrazione sono una parte fondamentale della sua strategia, perché sa di non poter vincere militarmente.

"La loro migliore possibilità di successo è avere l'opinione pubblica dalla loro parte, che faccia pressione sugli Stati Uniti affinché si fermino", ha dichiarato ad Al Jazeera. "E il gioco della comunicazione, al giorno d'oggi, è un gioco in cui questo tipo di propaganda provocatoria, questo tipo di propaganda basata sulla 'sfiducia', vince".

Ha affermato che i temi accuratamente selezionati nei video in stile Lego avrebbero avuto una risonanza ancora maggiore presso il pubblico occidentale se non fossero stati provenienti dall'Iran, un paese a cui è stato insegnato, per decenni, a diffidare.

Zaka ha sostenuto che, per molti aspetti, il tono poco diplomatico e i messaggi spietati contenuti nei video iraniani rispecchiavano lo stile comunicativo di Donald Trump.

"In definitiva, i video iraniani sui Lego sono molto ben fatti", ha detto Jones. "Sono davvero ben congegnati. Contengono molti dettagli. Hanno una vera e propria narrazione. Mentre la propaganda statunitense è solo, sai, esplosioni intervallate da scene di film hollywoodiani."

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)